पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया, अब भी प्लेऑफ में

पंजाब किंग्स ने लखनऊ को 7 विकेट से जीतकर आईपीएल 2026 के 68वें मुकाबले में भी स्थान बनाया है।

पंजाब किंग्स ने लखनऊ को 7 विकेट से अपनी टीम को 197 रन का टारगेट 18 ओवर में चेज करते हुए दिया। इसी के साथ वह अब भी प्लेऑफ की रेस में बने हुए हैं। यदि राजस्थान रॉयल्स मुंबई इंडियंस से 24 मई को हार जाती है तो पंजाब किंग्स प्लेऑफ में आ सकती है। वहीं अगर केकेआर दिल्ली को हराती है तो उनके भी 15 अंक हो जाएंगे। जो टीम की नेट रन रेट बेहतर होगी वह प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करेगी। पंजाब की नेट रन रेट केकेआर से बेहतर है। बता दें कि इस जीत से आईपीएल 2026 के 68वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर उनका अधिकारिक तौर पर बाहर हो गया है। PSL के 68वें मुकाबले में पंजाब किंग्स के 15 अंक हो गए हैं.

पंजाब किंग्स ने लखनऊ को 7 विकेट से अपनी टीम को 197 रन का टारगेट 18 ओवर में चेज करते हुए दिया। इसी के साथ वह अब भी प्लेऑफ की रेस में बने हुए हैं। यदि राजस्थान रॉयल्स मुंबई इंडियंस से 24 मई को हार जाती है तो पंजाब किंग्स प्लेऑफ में आ सकती है। वहीं अगर केकेआर दिल्ली को हराती है तो उनके भी 15 अंक हो जाएंगे। जो टीम की नेट रन रेट बेहतर होगी वह प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करेगी। पंजाब की नेट रन रेट केकेआर से बेहतर है। बता दें कि इस जीत से आईपीएल 2026 के 68वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर उनका अधिकारिक तौर पर बाहर हो गया है। PSL के 68वें मुकाबले में पंजाब किंग्स के 15 अंक हो गए हैं





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