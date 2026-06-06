पंजाब सरकार ने छह आईएएस अधिकारियों का प्रशासनिक फेरबदल किया

पंजाब सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए छह आइएएस अधिकारियों के तबादला एवं नई नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।
पंजाब सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए छह आईएएस अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्ति यों के आदेश जारी किए हैं। मनवेश सिंह सिद्धू को प्रशासनिक सचिव, श्रम विभाग के साथ-साथ पुनर्वास विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अलावा उन्हें रूपनगर मंडल के अतिरिक्त आयुक्त तथा पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। गिरीश दयालन को नई जिम्मेदारी देते हुए विशेष सचिव, जेल विभाग नियुक्त किया गया है। संयम अग्रवाल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विशेष सचिव के रूप में तैनात किया गया है। विशेष सारंगल को विशेष सचिव, सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ-साथ निदेशक, गुड गवर्नेंस एंड आइटी तथा पंजाब स्टेट ई-गवर्नेंस सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जिम्मेदारी जारी रखते हुए मार्कफेड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। साक्षी साहनी को विशेष सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नियुक्त किया गया है। प्रीत यादव को विशेष सचिव, रोजगार सृजन, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ-साथ विशेष सचिव, व्यय (वित्त विभाग) की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है.
पंजाब सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए छह आईएएस अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं। मनवेश सिंह सिद्धू को प्रशासनिक सचिव, श्रम विभाग के साथ-साथ पुनर्वास विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अलावा उन्हें रूपनगर मंडल के अतिरिक्त आयुक्त तथा पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। गिरीश दयालन को नई जिम्मेदारी देते हुए विशेष सचिव, जेल विभाग नियुक्त किया गया है। संयम अग्रवाल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विशेष सचिव के रूप में तैनात किया गया है। विशेष सारंगल को विशेष सचिव, सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ-साथ निदेशक, गुड गवर्नेंस एंड आइटी तथा पंजाब स्टेट ई-गवर्नेंस सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जिम्मेदारी जारी रखते हुए मार्कफेड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। साक्षी साहनी को विशेष सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नियुक्त किया गया है। प्रीत यादव को विशेष सचिव, रोजगार सृजन, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ-साथ विशेष सचिव, व्यय (वित्त विभाग) की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है
पंजाब सरकार आईएएस अधिकारी तबादला नई नियुक्ति प्रशासनिक फेरबदल