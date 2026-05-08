पंजाब में ED रेड के दौरान 500 के नोट हवा में उड़े, अमन अरोड़ा ने कहा- गौरव धीर मेरा भाई से बढ़कर है

पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रधान अमन अरोड़ा ED रेड में घिर गए हैं। जांच एजेंसी ED का दावा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी गौरव धीर मंत्री अमन अरोड़ा का करीबी है। रेड के दौरान गली में बिखरे 500 के नोटों के बंडल और मंत्री अमन अरोड़ा सफाई देते हुए।

मोहाली में ईडी की रेड के दौरान गली में बिखरे 500 के नोटों के बंडल और मंत्री अमन अरोड़ा सफाई देते हुए। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रदेश प्रधान अमन अरोड़ा ED रेड में घिर गए हैं। जांच एजेंसी ED का दावा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी गौरव धीर मंत्री अमन अरोड़ा का करीबी है। इसको लेकर अरोड़ा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि गौरव धीर उनका दोस्त है लेकिन उसकी बिजनेस डीलिंग से उनका कोई लेना-देना नहीं है। अगर ED को उन्हें तक आना है तो वह चैलेंज करते हैं कि उन्हें बुलाओ, पूछताछ करो। उनके मोबाइल की जांच करो। उनका इस तरह की किसी गड़बड़ी से कोई लेना-देना नहीं है। अरोड़ा ने पूछा कि क्या ED को ये पता नहीं है कि इसमें जो सनटेक सिटी वाले आरोपी सुरेश बजाज ने 2023 में भाजपा को ढाई लाख रुपए का डोनेशन दिया था। वहीं मोहाली में 2 रिएल एस्टेट ग्रुपों में ED रेड 32 घंटे बाद भी जारी है। इसमें सबसे अहम किरदार मोहाली की वेस्टर्न टावर्स सोसाइटी में रहने वाला IT कारोबारी नितिन गोहिल है, जिसको लेकर विरोधी दावा कर रहे हैं कि वह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD राजबीर सिंह घुम्मन का करीबी है। कल देर शाम ED ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि इनके ठिकानों से 1 करोड़ रुपए की बरामदगी हो चुकी है। यह मामला सुर्खियों में तब आया, जब रेड होते ही सोसाइटी की 9वीं मंजिल से कैश के बैग नीचे फेंके गए। एक बैग फटने से 500 रुपए के नोट हवा में उड़ते नजर आए। ED का कहना है कि यह पूरा मामला फर्जी तरीके से चेंज ऑफ लैंड यूज (CLU) हासिल करने और जमीन मालिकों व ग्राहकों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का है। नितिन गोहिल से OSD राजबीर घुम्मन के संबंधों के विपक्ष के आरोप पर कल CM भगवंत मान ने अमृतसर में स्पष्ट किया कि जिन पर रेड हुई, उनका हमसे कोई संबंध नहीं है। ED किसी पुराने मामले के सिलसिले में आई है। हमारा उनसे कोई लेना-देना नहीं है। हालांकि विरोधियों ने सवाल उठाए कि कल जो रुपए हवा में उड़े और जो बरामदगी हुई, वह असल में CM के OSD राजबीर घुम्मन के हैं। यही है इनकी कट्टर ईमानदारी। अमन अरोड़ा ने बताया कि उनकी मां पिछले दो सप्ताह से फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हैं। कल वह जब वहां से मैगसीपा जा रहे थे तो उन्हें उनके जानकार ने रेड के बारे में बताया। उन्हें भी पैसे के थैले नीचे गिरे देख हैरानी हुई। उन्हें किसी जानकार का फोन आया कि उनके किसी साथी के रेड हुई। पता चला कि गौरव धीर के घर पर रेड हुई। जो सुबह से कहानी चल रही थी। शाम तक उनका नाम इनमें जोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि हैरानी तब हुई जब ईडी ने एक स्टेटमेंट जारी की। उसमें धीर कंस्ट्रक्शन का नाम था। उसमें गौरव धीर का नाम नहीं था। इसके बाद दूसरी स्टेटमेंट जारी हुई। सारी सेम है। लास्ट पहरे में एक लाइन में गौरव धीर का नाम जोड़ दिया गया। पहले गौरव और उनका नाम नहीं था। इसके बाद उनका नाम जोड़ दिया गया। सिर्फ बदनाम करने के लिए नाम जोड़ दिया गया। अमन अरोड़ा ने कहा कि वह चाहते हैं कि इसकी उचित जांच की जरूरत है। वह साफ करना चाहते हैं कि सारी स्टेटमेंट में सुरेश कुमार, नितिन गोयल, प्रीतपाल ढिंढसा बारे लिखा है। जो भी प्रेस नोट में नाम थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुने थे। गौरव धीर उनका भाई से बढ़कर है। कल भी प्यार था, आगे भी रहेगा। 22-23 सालों से उनका प्यार है। उन्होंने कहा कि वह 1991 से राजनीति में हैं। आज तक किसी काम के लिए किसी से पैसे लेना तो दूर, किसी से रुपए की चाह भी रखी हो तो राजनीति छोड़ देंगे। यह बीजेपी की तरीका रहा है। वह यह राजनीति अच्छी तरह समझते हैं। ED को यह पता नहीं लगा कि सुरेश कुमार बजाज ने 2023-24 में BJP को ढाई लाख की डोनेशन दी है। टीम को आता देख कारोबारी ने बैग बालकनी से नीचे फेंक दिया। इससे नोटों की गड्डियां जमीन पर बिखर गईं। जमीन के फर्जी सहमति पत्र तैयार किए: ED के मुताबिक जांच में सामने आया है कि इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी (सनटेक सिटी) के सुरेश कुमार बजाज और अजय सहगल ने 15 जमीन मालिकों की 30 एकड़ जमीन के फर्जी सहमति पत्र तैयार किए थे। इनमें से 22 एकड़ जमीन पर सनटेक सिटी का निर्माण किया गया था। ED का कहना है कि इस मामले में 15 जमीन मालिकों को धोखा दिया गया था.

मोहाली में ईडी की रेड के दौरान गली में बिखरे 500 के नोटों के बंडल और मंत्री अमन अरोड़ा सफाई देते हुए। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रदेश प्रधान अमन अरोड़ा ED रेड में घिर गए हैं। जांच एजेंसी ED का दावा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी गौरव धीर मंत्री अमन अरोड़ा का करीबी है। इसको लेकर अरोड़ा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि गौरव धीर उनका दोस्त है लेकिन उसकी बिजनेस डीलिंग से उनका कोई लेना-देना नहीं है। अगर ED को उन्हें तक आना है तो वह चैलेंज करते हैं कि उन्हें बुलाओ, पूछताछ करो। उनके मोबाइल की जांच करो। उनका इस तरह की किसी गड़बड़ी से कोई लेना-देना नहीं है। अरोड़ा ने पूछा कि क्या ED को ये पता नहीं है कि इसमें जो सनटेक सिटी वाले आरोपी सुरेश बजाज ने 2023 में भाजपा को ढाई लाख रुपए का डोनेशन दिया था। वहीं मोहाली में 2 रिएल एस्टेट ग्रुपों में ED रेड 32 घंटे बाद भी जारी है। इसमें सबसे अहम किरदार मोहाली की वेस्टर्न टावर्स सोसाइटी में रहने वाला IT कारोबारी नितिन गोहिल है, जिसको लेकर विरोधी दावा कर रहे हैं कि वह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD राजबीर सिंह घुम्मन का करीबी है। कल देर शाम ED ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि इनके ठिकानों से 1 करोड़ रुपए की बरामदगी हो चुकी है। यह मामला सुर्खियों में तब आया, जब रेड होते ही सोसाइटी की 9वीं मंजिल से कैश के बैग नीचे फेंके गए। एक बैग फटने से 500 रुपए के नोट हवा में उड़ते नजर आए। ED का कहना है कि यह पूरा मामला फर्जी तरीके से चेंज ऑफ लैंड यूज (CLU) हासिल करने और जमीन मालिकों व ग्राहकों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का है। नितिन गोहिल से OSD राजबीर घुम्मन के संबंधों के विपक्ष के आरोप पर कल CM भगवंत मान ने अमृतसर में स्पष्ट किया कि जिन पर रेड हुई, उनका हमसे कोई संबंध नहीं है। ED किसी पुराने मामले के सिलसिले में आई है। हमारा उनसे कोई लेना-देना नहीं है। हालांकि विरोधियों ने सवाल उठाए कि कल जो रुपए हवा में उड़े और जो बरामदगी हुई, वह असल में CM के OSD राजबीर घुम्मन के हैं। यही है इनकी कट्टर ईमानदारी। अमन अरोड़ा ने बताया कि उनकी मां पिछले दो सप्ताह से फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हैं। कल वह जब वहां से मैगसीपा जा रहे थे तो उन्हें उनके जानकार ने रेड के बारे में बताया। उन्हें भी पैसे के थैले नीचे गिरे देख हैरानी हुई। उन्हें किसी जानकार का फोन आया कि उनके किसी साथी के रेड हुई। पता चला कि गौरव धीर के घर पर रेड हुई। जो सुबह से कहानी चल रही थी। शाम तक उनका नाम इनमें जोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि हैरानी तब हुई जब ईडी ने एक स्टेटमेंट जारी की। उसमें धीर कंस्ट्रक्शन का नाम था। उसमें गौरव धीर का नाम नहीं था। इसके बाद दूसरी स्टेटमेंट जारी हुई। सारी सेम है। लास्ट पहरे में एक लाइन में गौरव धीर का नाम जोड़ दिया गया। पहले गौरव और उनका नाम नहीं था। इसके बाद उनका नाम जोड़ दिया गया। सिर्फ बदनाम करने के लिए नाम जोड़ दिया गया। अमन अरोड़ा ने कहा कि वह चाहते हैं कि इसकी उचित जांच की जरूरत है। वह साफ करना चाहते हैं कि सारी स्टेटमेंट में सुरेश कुमार, नितिन गोयल, प्रीतपाल ढिंढसा बारे लिखा है। जो भी प्रेस नोट में नाम थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुने थे। गौरव धीर उनका भाई से बढ़कर है। कल भी प्यार था, आगे भी रहेगा। 22-23 सालों से उनका प्यार है। उन्होंने कहा कि वह 1991 से राजनीति में हैं। आज तक किसी काम के लिए किसी से पैसे लेना तो दूर, किसी से रुपए की चाह भी रखी हो तो राजनीति छोड़ देंगे। यह बीजेपी की तरीका रहा है। वह यह राजनीति अच्छी तरह समझते हैं। ED को यह पता नहीं लगा कि सुरेश कुमार बजाज ने 2023-24 में BJP को ढाई लाख की डोनेशन दी है। टीम को आता देख कारोबारी ने बैग बालकनी से नीचे फेंक दिया। इससे नोटों की गड्डियां जमीन पर बिखर गईं। जमीन के फर्जी सहमति पत्र तैयार किए: ED के मुताबिक जांच में सामने आया है कि इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी (सनटेक सिटी) के सुरेश कुमार बजाज और अजय सहगल ने 15 जमीन मालिकों की 30 एकड़ जमीन के फर्जी सहमति पत्र तैयार किए थे। इनमें से 22 एकड़ जमीन पर सनटेक सिटी का निर्माण किया गया था। ED का कहना है कि इस मामले में 15 जमीन मालिकों को धोखा दिया गया था





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