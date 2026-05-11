पंजाब किंग्स आईपीएल 2026 के चौथे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने 3 विकेट से की जीत, श्रेयस अय्यर ने किया बॉलिंग के लिए दम नहीं, हार से बाहर हो सकता था प्लेऑफ

पंजाब किंग्स ने पिछले 7 मैचों में बिना हार झेलने का रिकॉर्ड बनाए रखा था, लेकिन धर्मशाला के खिलाफ उनकी कतार खत्म हो गई। पंजाब ने पहले खेलते हुए 210 रन बनाए थे, लेकिन पावरप्ले में दिल्ली ने 3 विकेट खोने के बाद भी मैच को जीत लिया। श्रेयस अय्यर के मुताबिक, पंजाब की हार ' फील्डिंग और बॉलिंग केlack के कारण होती'। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी टीम ने पावरप्ले में गैलरी की, लेकिन टीम प्लेऑफ में पहुंचने का मौका है। दिल्ली को भी अब राजस्थान और केकेआर से खेलना है।

धर्मशाला: पंजाब किंग्स आईपीएल 2026 में लगातार चौथा मुकाबला हार गई है। पहले 7 मैचों में अजेय रहने वाली पंजाब को धर्मशाला में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने 3 विकेट से हराया। पहले खेलते हुए पंजाब ने 210 रन बनाए थे। दिल्ली की टीम ने पावरप्ले में तीन विकेट खोने के बाद भी मैच को 19वें ओवर में अपने नाम कर लिया। श्रेयस अय्यर बॉलिंग और फील्डिंग से नाखुशपंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बॉलिंग और फील्डिंग को हार का कारण बताया। उन्होंने मैच के बाद ब्रॉकास्टर्स के दिए इंटरव्यू में कहा, 'मैं बात को घुमा-फिराकर नहीं करूंगा, एक बार फिर फील्डिंग और बॉलिंग ने निराश किया। मुझे लगता है कि इस विकेट पर 30 रन ज्यादा थे, यह देखते हुए कि गेंद कैसे सीम हो रही थी और उसमें उछाल भी अलग-अलग तरह का था।'युजवेंद्र चहल को क्यों बॉलिंग नहीं दी?

इस मैच में श्रेयस अय्यर ने युजवेंद्र चहल को बॉलिंग नहीं दी। जब इस बारे में सवाल हुआ तो अय्यर ने कहा- मेरे मन में यह विचार बिल्कुल था, लेकिन जिस तरह से गेंद सीम हो रही थी और जिस तरह से सीमर्स की मदद कर रही थी, मुझे लगता है कि अगर हमने अपनी लाइन और लेंथ को बिल्कुल सही तरीके से एग्जीक्यूट किया होता, तो हम विकेट निकाल सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से एक बार फिर हम ऐसा नहीं कर पाए।टेबल में चौथे नंबर पर पंजाब किंग्सपंजाब किंग्स के 11 मैचों में 13 पॉइंट हैं और टीम पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर आ गई है। उसके 6 जीत और 4 हार हैं। टीम का एक मैच बेनतीजा रहा था। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो 12 मैचों में उसके 5 जीत के साथ 10 पॉइंट हैं। वह टेबल में 7वें नंबर पर है। हार दिल्ली को प्लेऑफ की रेस से बाहर कर सकती थी। लेकिन जीत की वजह से टीम के पास अभी भी प्लेऑफ में जाने का चांस है। टीम को राजस्थान और केकेआर से खेलना है





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IPL Panjab Kings Delhi Capitals Shreyas Iyer Battle Of Punjab Sanjay Manjrekar's 21-Point Challenge Gautam Gambhir Trophy

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