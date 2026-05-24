पंजाब के धावक गुरिंदरवीर सिंह ने रचा इतिहास, 100 मीटर स्प्रिंट में बनाया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड

रांची में आयोजित 2026 एथलेटिक्स फेडरेशन कप में गुरिंदरवीर सिंह ने 10.09 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता और भारतीय एथलेटिक्स में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया।

पंजाब के उभरते हुए एथलीट गुरिंदरवीर सिंह ने भारतीय खेलों के इतिहास में एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय लिख दिया है जिसकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। रांची के मैदान पर आयोजित 2026 एथलेटिक्स फेडरेशन कप के दौरान गुरिंदरवीर ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में अपनी अविश्वसनीय गति और कौशल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में उन्होंने मात्र 10.

09 सेकंड का समय निकालकर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है। यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि वह 100 मीटर की दौड़ को 10.10 सेकंड से कम समय में पूरा करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। उनकी इस ऐतिहासिक जीत ने न केवल उन्हें सुर्खियों में ला दिया है बल्कि भारतीय ट्रैक एंड फील्ड के लिए एक नई उम्मीद जगाई है। इस शानदार प्रदर्शन के बाद पंजाब से लेकर दिल्ली तक खुशी की लहर दौड़ गई है और खेल जगत के दिग्गजों ने उनकी प्रतिभा की सराहना की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस ऐतिहासिक क्षण पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से गुरिंदरवीर सिंह को हार्दिक बधाई दी। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि यह पंजाब के लिए अत्यंत गर्व का क्षण है और गुरिंदरवीर जैसे होनहार युवाओं की सफलता राज्य के अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी। उन्होंने उल्लेख किया कि जिस तरह से इस बहादुर नौजवान ने 10.09 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है, वह उसकी कड़ी मेहनत और अटूट समर्पण का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने आगे यह भी कहा कि पंजाब का यह बेटा लगातार दो दिनों के भीतर दूसरा राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ाने की क्षमता रखता है। इस जीत ने यह साबित कर दिया है कि यदि सही मार्गदर्शन और सुविधाएं मिलें तो भारतीय एथलीट वैश्विक स्तर पर किसी से कम नहीं हैं। गुरिंदरवीर की इस सफलता के पीछे उनके परिवार का अटूट समर्थन और उनके कोच का कड़ा अनुशासन रहा है। उनकी माता रूपिंदर कौर ने अपनी भावनाएं साझा करते हुए बताया कि उन्हें अपने बेटे की उपलब्धि पर बहुत गर्व है और उनके घर में जश्न का माहौल है। उन्होंने बताया कि बचपन से ही गुरिंदरवीर बहुत खुशमिजाज और ऊर्जावान थे। उनकी माता ने समाज के युवाओं को एक महत्वपूर्ण संदेश देते हुए कहा कि वे अपने माता-पिता की बात मानें, शिक्षा और खेल दोनों में संतुलन बनाए रखें और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नशे जैसी बुराइयों से खुद को दूर रखें। वहीं उनके पिता कमलजीत सिंह, जो स्वयं एक वॉलीबॉल खिलाड़ी रहे हैं, ने बताया कि गुरिंदरवीर मात्र 12 वर्ष की आयु से ही कड़ी मेहनत कर रहे थे। उन्होंने हमेशा चाहा कि उनका बेटा खेल के क्षेत्र में अपना नाम बनाए क्योंकि खेल ही वह एकमात्र मंच है जहाँ व्यक्ति अपनी मेहनत से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है और अपने माता-पिता व गुरुओं का सिर गर्व से ऊँचा कर सकता है। तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो गुरिंदरवीर की इस सफलता में उनके कोच सरबजीत सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। कोच ने बताया कि गुरिंदरवीर ने पिछले 10 वर्षों तक उनके मार्गदर्शन में कठोर प्रशिक्षण लिया है। ट्रेनिंग के दौरान अनुशासन और समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया गया। कोच के अनुसार, जब गुरिंदरवीर ने सेमीफाइनल में अनीमेष कुजूर का रिकॉर्ड तोड़ा, तो उनका आत्मविश्वास चरम पर पहुँच गया था, जिसने उन्हें फाइनल में और भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। कोच ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने पिछले एक साल से राष्ट्रीय कैंप में प्रशिक्षण लिया है, जिससे उनकी तकनीक में काफी सुधार आया है। गुरिंदरवीर ने स्वयं अपनी जीत का श्रेय अपने परिवार, कोच और सपोर्ट स्टाफ के साथ-साथ रिलायंस फाउंडेशन को दिया है, जिसने उन्हें बेहतरीन सुविधाएं और प्रशिक्षण का माहौल प्रदान किया। अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करते हुए गुरिंदरवीर ने कहा कि यह स्वर्ण पदक तो बस एक शुरुआत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि खेल के आखिरी क्षणों में शारीरिक शक्ति से ज्यादा मानसिक मजबूती काम करती है, और वह खुद को मानसिक रूप से सशक्त रखने में सफल रहे। अब उनका लक्ष्य आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पदक जीतना और अपने समय को और कम करना है। उन्होंने अपने प्रतिस्पर्धियों, जैसे अनीमेष कुजूर और मणिकांत, का जिक्र करते हुए कहा कि मैदान पर मिलने वाली कड़ी प्रतिस्पर्धा ही एक खिलाड़ी को और अधिक मेहनत करने और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। गुरिंदरवीर की यह यात्रा यह दर्शाती है कि निरंतर प्रयास, सही कोचिंग और पारिवारिक सहयोग से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आने वाले समय में भारतीय एथलेटिक्स जगत को गुरिंदरवीर सिंह से और भी बड़े कारनामों की उम्मीद है





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