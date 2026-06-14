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पंजाब में मौसम का मिजाज: आठ जिलों में बारिश का अलर्ट, तापमान में 8.2 डिग्री की गिरावट

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पंजाब में मौसम का मिजाज: आठ जिलों में बारिश का अलर्ट, तापमान में 8.2 डिग्री की गिरावट
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📆14-06-2026 01:28:00
📰Dainik Bhaskar
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पंजाब और चंडीगढ़ में पिछले कुछ दिनों से मौसम बदला हुआ है। बारिश और ओलों के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में फिर से गर्मी बढ़ने की संभावना जताई है, लेकिन आज आठ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

पंजाब और चंडीगढ़ में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। राज्य में हुई बारिश और कई स्थानों पर ओले गिरने के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान सामान्य से 8.2 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। राज्य में सबसे अधिक तापमान बठिंडा में 35.

4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, आद से एक बार फिर गर्मी और उमस बढ़ने की संभावना है, और यह स्थिति 19 जून तक बनी रह सकती है। हालांकि इस दौरान लू का प्रकोप नहीं होगा और लोगों को राहत मिलेगी। आज यानी 15 जून को फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, मोगा, बठिंडा, बरनाला और मानसा जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं वेस्टर्न डिस्टरबेंस के आगे बढ़ने के कारण राज्य में बारिश की गतिविधियां काफी कम हो जाएंगी। इससे कई जगह केवल बादल छाए रह सकते हैं, जबकि कुछ इलाकों में हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। गर्मी कम होने से बिजली की खपत में भी कमी आई है। 13 जून को बिजली की मांग 11 हजार 498 मेगावाट रही, जिसमें से पंजाब ने 4200 मेगावाट का उत्पादन किया और 7400 मेगावाट केंद्रीय पूल से लिया गया। 1 से 13 जून के दौरान राज्य में औसत वर्षा 18.2 मिमी रही, जो सामान्य 14.1 मिमी से 29 प्रतिशत अधिक है। सबसे अधिक बारिश एसबीएस नगर में 69.1 मिमी दर्ज की गई, उसके बाद लुधियाना में 60 मिमी और फरीदकोट में 40 मिमी। तरनतारन में तो सामान्य से 241 प्रतिशत अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई, जो 'लार्ज एक्सेस' श्रेणी में आती है। चंडीगढ़ मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि अगले पांच दिनों में दिन का तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, लेकिन उसके बाद तापमान में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान और पश्चिमी राजस्थान के आसपास बने मौसमी सिस्टम के कारण उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम बदला हुआ है। इसी वजह से आने वाले दिनों में बादल छाए रहने, गरज-चमक के साथ बारिश होने और तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला और मोहाली में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा, हरियाणा में भी बारिश और आंधी के कारण तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट आई है, जबकि राजस्थान में आज भी आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब में अब तक आंधी-बारिश से तीन मौतें हो चुकी हैं, और 25 शहरों में आंधी-बारिश दर्ज की गई है। बिहार के सासाराम में सदर अस्पताल में दो फीट पानी भर गया और एंबुलेंस फंस गई, वहीं रायपुर में बाढ़ से निपटने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और कहा है कि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव जारी रहेगा

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