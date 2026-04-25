पंजाब में राजनीतिक भूचाल: आप में टूट, भाजपा ने 2027 के लिए रणनीति तेज की

संदीप पाठक और राघव चड्ढा के जाने से आप में संकट, भाजपा ने 'एकला चलो' की रणनीति पर जोर दिया। पंजाब की राजनीति में बड़ा बदलाव, 2027 के चुनाव के लिए नई दिशा।

साल 2022 में पंजाब में आप की जीत में संदीप पाठक और राघव चड्ढा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। संदीप पाठक ने चुनाव ी रणनीति बनाई और जमीनी स्तर पर टीमों को सक्रिय किया, जबकि राघव चड्ढा ने पार्टी के प्रमुख चेहरे के रूप में प्रचार का नेतृत्व किया। टिकट वितरण और चुनाव ी मुद्दों पर दोनों की भूमिका निर्णायक थी। उनके जाने से संगठनात्मक ढांचे और चुनाव ी प्रबंधन पर असर पड़ना निश्चित है। संगठन में आई दरारें लंबे समय से चल रही असंतुष्टि को दर्शाती हैं। बगावत करने वाले नेताओं ने पार्टी पर अपनी मूल विचारधारा से भटकने का आरोप लगाया है, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित हो सकता है। पंजाब इस घटनाक्रम का केंद्र बना हुआ है, और नेताओं के असंतोष या पार्टी में टूट की स्थिति में सरकार की स्थिरता पर सवाल उठ सकते हैं। संदीप पाठक के जाने से चुनाव ी प्रबंधन और बूथ स्तर के नेटवर्क पर असर पड़ेगा, जबकि राघव चड्ढा और अशोक मित्तल के जाने से शहरी और युवा मतदाताओं में संदेश जाएगा। इसे नजरअंदाज करना पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। विधायकों को एकजुट रखना, कार्यकर्ताओं का विश्वास बनाए रखना और जनता के बीच अपनी छवि को मजबूत करना आप के लिए बड़ी चुनौती है। पार्टी के भीतर पहले से ही असंतोष था, और कई नेताओं पर कार्रवाई और कुछ के जेल जाने से संगठन पहले से ही दबाव में था। आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि यह घटनाक्रम एक सीमित राजनीति क झटका है या बड़े बदलाव की शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। आप के सांसदों को अपनी ओर आकर्षित करके, भाजपा ने पंजाब में 'एकला चलो' की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी ने संकेत दिया है कि वह इस बार किसी भी गठबंधन के बजाय अकेले ही चुनाव लड़ेगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मोगा रैली में इसका संकेत दिया था, और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी इसे आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही, पार्टी ने राज्य में अपना आधार मजबूत करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। भाजपा ने पहले शिरोमणि अकाली दल ( शिअद ) के साथ गठबंधन में तीन बार पंजाब में सरकार बनाई थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले यह गठबंधन टूट गया। इसके बाद, भाजपा पहली बार अकेले मैदान में उतरी और उसे 6.

6 प्रतिशत वोट मिले। हालांकि, पार्टी ने लगातार संगठन पर काम किया और 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले उतरते हुए अपना वोट प्रतिशत बढ़ाकर 18.56 प्रतिशत तक पहुंचा दिया। इस प्रदर्शन से पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व संतुष्ट है, और इसी के बाद 2027 का चुनाव भी अकेले लड़ने का फैसला लगभग तय हो गया है। कांग्रेस से भाजपा में आए कुछ नेताओं ने शिअद के साथ गठबंधन की वकालत की थी, लेकिन पार्टी के पुराने नेताओं ने इसका विरोध किया। अमित शाह ने यह कहकर स्थिति स्पष्ट कर दी कि जिस राज्य में भाजपा का वोट प्रतिशत 18 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, वहां पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आ जाती है। अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति के तहत, भाजपा अब संगठन को मजबूत करने के साथ-साथ प्रभावशाली नेताओं को जोड़ने में जुटी है। पार्टी ऐसे नेताओं की तलाश कर रही है जिनकी अपने क्षेत्रों में मजबूत पकड़ हो और जो चुनाव जीतने में सक्षम हों। पिछले कुछ समय में, भाजपा ने कई चर्चित नेताओं को शामिल किया है, और यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहने की संभावना है। कुल मिलाकर, भाजपा पंजाब में गठबंधन की राजनीति से अलग अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने और मजबूत जनाधार तैयार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। आप में हुई टूट से राज्य के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं, और इसने भाजपा के 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के मिशन को गति प्रदान की है। भाजपा, जो वर्षों तक शिअद के साथ गठबंधन में केवल 23 सीटों तक सीमित थी, अब पूरे राज्य में अपने दम पर चुनाव लड़ने की रणनीति को आक्रामक रूप से आगे बढ़ा रही है। आप के सात सांसदों के शामिल होने से पार्टी को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिली है, बल्कि पंजाब में भी संगठनात्मक और राजनीतिक लाभ हुआ है। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पंजाब में चुनाव अकेले लड़ा जाएगा, और इस ताजा दल-बदल के बाद भाजपा को नए चेहरों और सत्ताधारी आप सरकार के अनुभवी नेताओं का मिश्रण मिल गया है। इससे 94 नई सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना को और धार मिलेगी, और दूसरी पंक्ति की लीडरशिप तैयार करने का रास्ता भी साफ होगा। 2020 में कृषि कानूनों के मुद्दे पर शिअद से अलगाव को पहले भाजपा की कमजोरी माना गया था, लेकिन अब पार्टी इसे अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता और विस्तार के अवसर के रूप में देख रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 18% से अधिक वोट शेयर हासिल करना पहले ही संकेत दे चुका था कि भाजपा अब राज्य में बड़ी भूमिका के लिए तैयार है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस घटनाक्रम ने भाजपा को मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक दोनों तरह की बढ़त दी है। हालांकि, किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि और ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित पकड़ अभी भी पार्टी के लिए चुनौती बनी हुई है। 2027 का विधानसभा चुनाव अब और दिलचस्प हो गया है, और भाजपा 23 सीटों की सीमित राजनीति से निकलकर 117 सीटों पर पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है





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