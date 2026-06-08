Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

पंजाब के लंगर संगठन श्री अमरनाथ यात्रा में सबसे आगे

खेल-मनोरंजन News

पंजाब के लंगर संगठन श्री अमरनाथ यात्रा में सबसे आगे
श्री अमरनाथ यात्रालंगर सेवापंजाब
📆08-06-2026 03:14:00
📰Dainik Jagran
84 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 68% · Publisher: 53%

श्री अमरनाथ यात्रा में पंजाब के 44 लंगर संगठन सर्वाधिक हैं, जो श्रद्धालुओं को भोजन व सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। यात्रा में जंक फूड पर प्रतिबंध और हेलीकाप्टर सेवा का अनुकूल नहीं है।

श्री अमरनाथ यात्रा लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा है जो हर वर्ष लाखों श्रद्धालु ओं को आकर्षित करती है। इस बार भी पंजाब के लंगर संगठन इस सेवा में सबसे आगे हैं। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए कुल 122 लंगर संगठनों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 44 केवल पंजाब से हैं। यह संख्या अन्य राज्यों जैसे हरियाणा (24) और दिल्ली (22) से आने वाले लंगर संगठनों की तुलना में अधिक है। यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक 57 दिनों तक चलेगी। इन लंगरों की व्यवस्था श्री अमरनाथ बर्फानी लंगर संगठन के दिशा-निर्देशों और श्राइन बोर्ड द्वारा तय मेन्यू के अनुसार की जाती है। लंगर स्थानों का चयन भी बोर्ड द्वारा किया जाता है। सामान का पहुंचाना और लंगर लगाना आवेदकों की जिम्मेदारी है जबकि सुरक्षा सरकार के जिम्मेदारी में होती है। प्रशासन और बोर्ड पानी, बिजली व अन्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। लंगर वालों की भूमिका यात्रा में अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे श्रद्धालु ओं को भोजन के साथ-साथ ठहराने की व्यवस्था भी करते हैं। हर लंगर में 60 से 70 के बीच सेवादार दिन-रात कार्य करते हैं। लंगर संगठन ट्रकों में खाद्य सामग्री, शेड और अन्य आवश्यक सामान के साथ जम्मू-कश्मीर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। यात्रा मार्ग पर लंगर लगाने वालों में उत्तर प्रदेश, गुजरात, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू-कश्मीर के संगठन भी शामिल हैं। जम्मू-पठानकोट और जम्मू- श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी लंगर लगाने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी जा रही है। इसके अलावा 50 से 60 लंगर राष्ट्रीय राजमार्ग और जम्मू, चंद्रकोट, पंथाचौक श्रीनगर यात्री निवास ों में भी लगेंगे। यह वर्ष भी श्रद्धालु ओं को हेलीकाप्टर सेवा उपलब्ध नहीं होगी। यात्रा मार्ग पर लगने वाले लोगरों में जंक फूड व तले हुए पदार्थों पर कड़ाई से प्रतिबंध है। गत वर्षों में श्रद्धालु ओं की हृदय गति के रुकने से मृत्युएं बढ़ने के बाद श्राइन बोर्ड ने इस निर्णय लिया था.

श्री अमरनाथ यात्रा लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा है जो हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। इस बार भी पंजाब के लंगर संगठन इस सेवा में सबसे आगे हैं। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए कुल 122 लंगर संगठनों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 44 केवल पंजाब से हैं। यह संख्या अन्य राज्यों जैसे हरियाणा (24) और दिल्ली (22) से आने वाले लंगर संगठनों की तुलना में अधिक है। यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक 57 दिनों तक चलेगी। इन लंगरों की व्यवस्था श्री अमरनाथ बर्फानी लंगर संगठन के दिशा-निर्देशों और श्राइन बोर्ड द्वारा तय मेन्यू के अनुसार की जाती है। लंगर स्थानों का चयन भी बोर्ड द्वारा किया जाता है। सामान का पहुंचाना और लंगर लगाना आवेदकों की जिम्मेदारी है जबकि सुरक्षा सरकार के जिम्मेदारी में होती है। प्रशासन और बोर्ड पानी, बिजली व अन्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। लंगर वालों की भूमिका यात्रा में अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे श्रद्धालुओं को भोजन के साथ-साथ ठहराने की व्यवस्था भी करते हैं। हर लंगर में 60 से 70 के बीच सेवादार दिन-रात कार्य करते हैं। लंगर संगठन ट्रकों में खाद्य सामग्री, शेड और अन्य आवश्यक सामान के साथ जम्मू-कश्मीर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। यात्रा मार्ग पर लंगर लगाने वालों में उत्तर प्रदेश, गुजरात, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू-कश्मीर के संगठन भी शामिल हैं। जम्मू-पठानकोट और जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी लंगर लगाने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी जा रही है। इसके अलावा 50 से 60 लंगर राष्ट्रीय राजमार्ग और जम्मू, चंद्रकोट, पंथाचौक श्रीनगर यात्री निवासों में भी लगेंगे। यह वर्ष भी श्रद्धालुओं को हेलीकाप्टर सेवा उपलब्ध नहीं होगी। यात्रा मार्ग पर लगने वाले लोगरों में जंक फूड व तले हुए पदार्थों पर कड़ाई से प्रतिबंध है। गत वर्षों में श्रद्धालुओं की हृदय गति के रुकने से मृत्युएं बढ़ने के बाद श्राइन बोर्ड ने इस निर्णय लिया था

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

श्री अमरनाथ यात्रा लंगर सेवा पंजाब श्रद्धालु श्रीनगर जम熏 यात्री निवास बर्फानी गुफा श्राइन बोर्ड

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

मुंबई के इन 5 केंद्रों पर आज से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का होगा कोरोना टीकाकरणमुंबई के इन 5 केंद्रों पर आज से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का होगा कोरोना टीकाकरणदो दिनों तक इन केद्रों में सिर्फ 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन (Coronavirus 18-44 age group vaccination) लगेगी
Read more »

मुकेश अंबानी की Reliance JIO का नया पैक, साल भर नहीं पड़ेगी रिचार्ज की जरूरतमुकेश अंबानी की Reliance JIO का नया पैक, साल भर नहीं पड़ेगी रिचार्ज की जरूरतकंपनी के इस प्लान से कंपनी के 44 करोड़ यूजर्स को लाभ मिल सकेगा।
Read more »

IND vs SL: श्रीलंका को भारत ने दिया 200 रनों का टारगेट, किशन ने बनाए 89 रनIND vs SL: श्रीलंका को भारत ने दिया 200 रनों का टारगेट, किशन ने बनाए 89 रनINDvsSL | अंतिम ओवरों में श्रेयस अय्यर ने 28 गेंदो में ताबड़तोड़ 57 रन बनाए.
Read more »

Odisha Heatwave: ओडिशा में गर्मी का प्रकोप! प्रदेश में पहली बार 44 के पार पहुंचा पारा, अगले तीन दिनों तक हीटवेव की संभावनाOdisha Heatwave: ओडिशा में गर्मी का प्रकोप! प्रदेश में पहली बार 44 के पार पहुंचा पारा, अगले तीन दिनों तक हीटवेव की संभावनापूरा ओडिशा में गर्मी का प्रकोप जारी है और इस साल पहली बार राज्य में आज तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। आज 44.
Read more »

Wayanad Landslide: വയനാട് ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തം; കാണാതായവരെ കണ്ടെത്താന്‍ റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് പരിശോധനWayanad Landslide: വയനാട് ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തം; കാണാതായവരെ കണ്ടെത്താന്‍ റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് പരിശോധനWayanad Landslide Disaster: ഉരുൾപൊട്ടൽ ബാധിതാ പ്രദേശമായ മേപ്പാടിയിലെ 44, 46 നമ്പർ റേഷൻ കടയിലുൾപ്പെട്ട മുഴുവൻ പേരുടെയും വിവരങ്ങളാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്.
Read more »

Bihar Elections 2025: विधानसभा चुनाव के लिए जदयू की दूसरी लिस्ट जारी, 44 उम्मीदवारों का ऐलानBihar Elections 2025: विधानसभा चुनाव के लिए जदयू की दूसरी लिस्ट जारी, 44 उम्मीदवारों का ऐलानJDU 2nd list for Bihar Elections 2025 44 Candidates Bihar Elections 2025: विधानसभा चुनाव के लिए जदयू की दूसरी लिस्ट जारी, 44 उम्मीदवारों का ऐलान
Read more »



Render Time: 2026-06-08 06:13:48