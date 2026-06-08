पंजाब के लंगर संगठन श्री अमरनाथ यात्रा में सबसे आगे

श्री अमरनाथ यात्रा में पंजाब के 44 लंगर संगठन सर्वाधिक हैं, जो श्रद्धालुओं को भोजन व सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। यात्रा में जंक फूड पर प्रतिबंध और हेलीकाप्टर सेवा का अनुकूल नहीं है।

श्री अमरनाथ यात्रा लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा है जो हर वर्ष लाखों श्रद्धालु ओं को आकर्षित करती है। इस बार भी पंजाब के लंगर संगठन इस सेवा में सबसे आगे हैं। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए कुल 122 लंगर संगठनों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 44 केवल पंजाब से हैं। यह संख्या अन्य राज्यों जैसे हरियाणा (24) और दिल्ली (22) से आने वाले लंगर संगठनों की तुलना में अधिक है। यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक 57 दिनों तक चलेगी। इन लंगरों की व्यवस्था श्री अमरनाथ बर्फानी लंगर संगठन के दिशा-निर्देशों और श्राइन बोर्ड द्वारा तय मेन्यू के अनुसार की जाती है। लंगर स्थानों का चयन भी बोर्ड द्वारा किया जाता है। सामान का पहुंचाना और लंगर लगाना आवेदकों की जिम्मेदारी है जबकि सुरक्षा सरकार के जिम्मेदारी में होती है। प्रशासन और बोर्ड पानी, बिजली व अन्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। लंगर वालों की भूमिका यात्रा में अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे श्रद्धालु ओं को भोजन के साथ-साथ ठहराने की व्यवस्था भी करते हैं। हर लंगर में 60 से 70 के बीच सेवादार दिन-रात कार्य करते हैं। लंगर संगठन ट्रकों में खाद्य सामग्री, शेड और अन्य आवश्यक सामान के साथ जम्मू-कश्मीर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। यात्रा मार्ग पर लंगर लगाने वालों में उत्तर प्रदेश, गुजरात, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू-कश्मीर के संगठन भी शामिल हैं। जम्मू-पठानकोट और जम्मू- श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी लंगर लगाने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी जा रही है। इसके अलावा 50 से 60 लंगर राष्ट्रीय राजमार्ग और जम्मू, चंद्रकोट, पंथाचौक श्रीनगर यात्री निवास ों में भी लगेंगे। यह वर्ष भी श्रद्धालु ओं को हेलीकाप्टर सेवा उपलब्ध नहीं होगी। यात्रा मार्ग पर लगने वाले लोगरों में जंक फूड व तले हुए पदार्थों पर कड़ाई से प्रतिबंध है। गत वर्षों में श्रद्धालु ओं की हृदय गति के रुकने से मृत्युएं बढ़ने के बाद श्राइन बोर्ड ने इस निर्णय लिया था.

श्री अमरनाथ यात्रा लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा है जो हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। इस बार भी पंजाब के लंगर संगठन इस सेवा में सबसे आगे हैं। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए कुल 122 लंगर संगठनों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 44 केवल पंजाब से हैं। यह संख्या अन्य राज्यों जैसे हरियाणा (24) और दिल्ली (22) से आने वाले लंगर संगठनों की तुलना में अधिक है। यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक 57 दिनों तक चलेगी। इन लंगरों की व्यवस्था श्री अमरनाथ बर्फानी लंगर संगठन के दिशा-निर्देशों और श्राइन बोर्ड द्वारा तय मेन्यू के अनुसार की जाती है। लंगर स्थानों का चयन भी बोर्ड द्वारा किया जाता है। सामान का पहुंचाना और लंगर लगाना आवेदकों की जिम्मेदारी है जबकि सुरक्षा सरकार के जिम्मेदारी में होती है। प्रशासन और बोर्ड पानी, बिजली व अन्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। लंगर वालों की भूमिका यात्रा में अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे श्रद्धालुओं को भोजन के साथ-साथ ठहराने की व्यवस्था भी करते हैं। हर लंगर में 60 से 70 के बीच सेवादार दिन-रात कार्य करते हैं। लंगर संगठन ट्रकों में खाद्य सामग्री, शेड और अन्य आवश्यक सामान के साथ जम्मू-कश्मीर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। यात्रा मार्ग पर लंगर लगाने वालों में उत्तर प्रदेश, गुजरात, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू-कश्मीर के संगठन भी शामिल हैं। जम्मू-पठानकोट और जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी लंगर लगाने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी जा रही है। इसके अलावा 50 से 60 लंगर राष्ट्रीय राजमार्ग और जम्मू, चंद्रकोट, पंथाचौक श्रीनगर यात्री निवासों में भी लगेंगे। यह वर्ष भी श्रद्धालुओं को हेलीकाप्टर सेवा उपलब्ध नहीं होगी। यात्रा मार्ग पर लगने वाले लोगरों में जंक फूड व तले हुए पदार्थों पर कड़ाई से प्रतिबंध है। गत वर्षों में श्रद्धालुओं की हृदय गति के रुकने से मृत्युएं बढ़ने के बाद श्राइन बोर्ड ने इस निर्णय लिया था





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