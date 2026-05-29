पंजाब में निकाय चुनाव: आम आदमी पार्टी का झाड़ू चल गया, भाजपा ने अबोहर निगम में ऐतिहासिक जीत

पंजाब में निकाय चुनाव के परिणामों में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। आठ निगमों में पठानकोट, बरनाला, मोहाली, मोगा, बठिंडा, बटाला, अबोहर और कपूरथला में चुनाव नतीजे आ गए हैं। पंजाब निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी का झाड़ू चल गया है। आठ निगम, 75 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों के लिए हुए 1977 वार्डों के चुनाव में आप ने स्पष्ट बहुमत लिया है। वहीं भाजपा ने अबोहर निगम में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव में अक्सर सत्तारूढ़ दल पर ही मतदाताओं का भरोसा कायम रहने की प्रथा इस बार भी कायम रही है। सूबे के सयाने मतदाताओं ने डबल इंजन की सरकार बनाकर अपने वार्डों के विकास को रफ्तार देने का काम कर दिया है।

पंजाब में निकाय चुनाव के परिणामों में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। आठ निगमों में पठानकोट, बरनाला, मोहाली, मोगा, बठिंडा, बटाला, अबोहर और कपूरथला में चुनाव नतीजे आ गए हैं। पंजाब निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी का झाड़ू चल गया है। आठ निगम, 75 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों के लिए हुए 1977 वार्डों के चुनाव में आप ने स्पष्ट बहुमत लिया है। वहीं भाजपा ने अबोहर निगम में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव में अक्सर सत्तारूढ़ दल पर ही मतदाताओं का भरोसा कायम रहने की प्रथा इस बार भी कायम रही है। सूबे के सयाने मतदाताओं ने डबल इंजन की सरकार बनाकर अपने वार्डों के विकास को रफ्तार देने का काम कर दिया है। इस बार पंजाब में निकाय चुनाव बैलेट पेपर से हुए थे। विरोधियों ने इस बार खेला होने का दावा किया। हालांकि मतपेटियां खुलने के बाद साफ हो गया कि जनादेश आप को मिला है। अबोहर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 50 में से 28 सीटों पर जीत दर्ज कर नगर निगम बोर्ड में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बावजूद भाजपा की यह जीत राजनीतिक तौर पर बेहद अहम मानी जा रही है। चुनाव में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और विधायक संदीप जाखड़ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। परिणामों ने साफ कर दिया कि अबोहर क्षेत्र में जाखड़ परिवार का प्रभाव अब भी मजबूत बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने विकास कार्यों, व्यक्तिगत संपर्क और क्षेत्र में पकड़ को देखते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान किया। नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को 20 सीटों से संतोष करना पड़ा जबकि कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीत सकी। एक सीट पर आजाद उम्मीदवार विजयी रहा। शिरोमणि अकाली दल खाता भी नहीं खोल सकी। भाजपा समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मनाया और मिठाइयां बांटीं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा ने संगठनात्मक मजबूती, बूथ स्तर की रणनीति और जाखड़ परिवार की साख के दम पर बढ़त बनाई। बरनाला नगर निगम चुनाव के सभी 50 वार्डों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। परिणामों में आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। पार्टी ने कुल 50 में से 36 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर जीत हासिल कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कांग्रेस को केवल 2 सीटों से संतोष करना पड़ा, जबकि 5 वार्डों में आजाद उम्मीदवार विजयी रहे। इसके विपरीत शिरोमणि अकाली दल बादल कोई सीट नहीं जीत सका। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला और शहर के विभिन्न इलाकों में जश्न मनाया गया। बरनाला में पार्टी की इस जीत ने यह साफ संकेत दिया है कि शहरी क्षेत्रों में भी पार्टी की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। दूसरी ओर कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल को इस चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। बटाला नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 में से 30 वार्डों में जीत दर्ज कर निगम पर मजबूत पकड़ बना ली है। कांग्रेस 18 वार्डों में जीत हासिल कर दूसरे स्थान पर रही जबकि भाजपा ने दो सीटें जीतकर खाता खोला। शिरोमणि अकाली दल एक भी सीट नहीं जीत सका। नगर निगम चुनाव की मतगणना शुक्रवार सुबह बेरिंग यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज स्थित केंद्र में शुरू हुई। सुबह से ही मतगणना केंद्र के बाहर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ रही। मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच देखने को मिला। जैसे-जैसे परिणाम सामने आते गए वैसे-वैसे समर्थकों में उत्साह बढ़ता गया। विजयी उम्मीदवार ढोल-नगाड़ों की धुन पर जश्न मनाते नजर आए जबकि हारने वाले प्रत्याशियों के समर्थकों में मायूसी दिखाई दी। जीत के बाद विधायक अमनशेर सिंह शैरी कलसी ने कहा कि बटाला की जनता ने विकास कार्यों पर भरोसा जताया है। उन्होंने लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि शहर में विकास कार्यों को और तेज किया जाएगा। नगर निगम पठानकोट के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। भाजपा ने 23, कांग्रेस ने 18 और आप ने 9 वार्ड जीते। नगर काउंसिल तपा के वार्ड नंबर 8 में चुनाव परिणाम के बाद गंभीर हिंसा हुई है। चुनाव हार चुके आजाद उम्मीदवार नाजम हुसैन राजू खान की पत्नी नाजिया पर स्कॉर्पियो गाड़ी चढ़ाने का आरोप है। इस घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार, वार्ड नंबर 8 से विजयी उम्मीदवार के समर्थकों पर आरोप है। उन्होंने चुनाव जीत के बाद इलाके में हंगामा किया। इसी दौरान तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने नाजिया को टक्कर मारी। गाड़ी उसे कुछ दूरी तक घसीटते हुए ले गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में भीड़ की ओर आई। हादसे में महिला के सिर, पैरों और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं। उसका एक बाजू भी टूट गया.

पंजाब में निकाय चुनाव के परिणामों में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। आठ निगमों में पठानकोट, बरनाला, मोहाली, मोगा, बठिंडा, बटाला, अबोहर और कपूरथला में चुनाव नतीजे आ गए हैं। पंजाब निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी का झाड़ू चल गया है। आठ निगम, 75 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों के लिए हुए 1977 वार्डों के चुनाव में आप ने स्पष्ट बहुमत लिया है। वहीं भाजपा ने अबोहर निगम में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव में अक्सर सत्तारूढ़ दल पर ही मतदाताओं का भरोसा कायम रहने की प्रथा इस बार भी कायम रही है। सूबे के सयाने मतदाताओं ने डबल इंजन की सरकार बनाकर अपने वार्डों के विकास को रफ्तार देने का काम कर दिया है। इस बार पंजाब में निकाय चुनाव बैलेट पेपर से हुए थे। विरोधियों ने इस बार खेला होने का दावा किया। हालांकि मतपेटियां खुलने के बाद साफ हो गया कि जनादेश आप को मिला है। अबोहर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 50 में से 28 सीटों पर जीत दर्ज कर नगर निगम बोर्ड में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बावजूद भाजपा की यह जीत राजनीतिक तौर पर बेहद अहम मानी जा रही है। चुनाव में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और विधायक संदीप जाखड़ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। परिणामों ने साफ कर दिया कि अबोहर क्षेत्र में जाखड़ परिवार का प्रभाव अब भी मजबूत बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने विकास कार्यों, व्यक्तिगत संपर्क और क्षेत्र में पकड़ को देखते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान किया। नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को 20 सीटों से संतोष करना पड़ा जबकि कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीत सकी। एक सीट पर आजाद उम्मीदवार विजयी रहा। शिरोमणि अकाली दल खाता भी नहीं खोल सकी। भाजपा समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मनाया और मिठाइयां बांटीं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा ने संगठनात्मक मजबूती, बूथ स्तर की रणनीति और जाखड़ परिवार की साख के दम पर बढ़त बनाई। बरनाला नगर निगम चुनाव के सभी 50 वार्डों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। परिणामों में आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। पार्टी ने कुल 50 में से 36 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर जीत हासिल कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कांग्रेस को केवल 2 सीटों से संतोष करना पड़ा, जबकि 5 वार्डों में आजाद उम्मीदवार विजयी रहे। इसके विपरीत शिरोमणि अकाली दल बादल कोई सीट नहीं जीत सका। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला और शहर के विभिन्न इलाकों में जश्न मनाया गया। बरनाला में पार्टी की इस जीत ने यह साफ संकेत दिया है कि शहरी क्षेत्रों में भी पार्टी की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। दूसरी ओर कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल को इस चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। बटाला नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 में से 30 वार्डों में जीत दर्ज कर निगम पर मजबूत पकड़ बना ली है। कांग्रेस 18 वार्डों में जीत हासिल कर दूसरे स्थान पर रही जबकि भाजपा ने दो सीटें जीतकर खाता खोला। शिरोमणि अकाली दल एक भी सीट नहीं जीत सका। नगर निगम चुनाव की मतगणना शुक्रवार सुबह बेरिंग यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज स्थित केंद्र में शुरू हुई। सुबह से ही मतगणना केंद्र के बाहर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ रही। मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच देखने को मिला। जैसे-जैसे परिणाम सामने आते गए वैसे-वैसे समर्थकों में उत्साह बढ़ता गया। विजयी उम्मीदवार ढोल-नगाड़ों की धुन पर जश्न मनाते नजर आए जबकि हारने वाले प्रत्याशियों के समर्थकों में मायूसी दिखाई दी। जीत के बाद विधायक अमनशेर सिंह शैरी कलसी ने कहा कि बटाला की जनता ने विकास कार्यों पर भरोसा जताया है। उन्होंने लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि शहर में विकास कार्यों को और तेज किया जाएगा। नगर निगम पठानकोट के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। भाजपा ने 23, कांग्रेस ने 18 और आप ने 9 वार्ड जीते। नगर काउंसिल तपा के वार्ड नंबर 8 में चुनाव परिणाम के बाद गंभीर हिंसा हुई है। चुनाव हार चुके आजाद उम्मीदवार नाजम हुसैन राजू खान की पत्नी नाजिया पर स्कॉर्पियो गाड़ी चढ़ाने का आरोप है। इस घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार, वार्ड नंबर 8 से विजयी उम्मीदवार के समर्थकों पर आरोप है। उन्होंने चुनाव जीत के बाद इलाके में हंगामा किया। इसी दौरान तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने नाजिया को टक्कर मारी। गाड़ी उसे कुछ दूरी तक घसीटते हुए ले गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में भीड़ की ओर आई। हादसे में महिला के सिर, पैरों और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं। उसका एक बाजू भी टूट गया





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पंजाब निकाय चुनाव आम आदमी पार्टी झाड़ू भाजपा अबोहर निगम बहुमत मतदाताओं का भरोसा डबल इंजन की सरकार विकास को रफ्तार देना

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