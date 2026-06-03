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पंजाब शिक्षा रैंकिंग: 27वें से सीधा नंबर 1, जानिए सरकारी स्कूलों की कहानी

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पंजाब शिक्षा रैंकिंग: 27वें से सीधा नंबर 1, जानिए सरकारी स्कूलों की कहानी
पंजाब शिक्षानीति आयोगसरकारी स्कूल
📆03-06-2026 14:49:00
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नीति आयोग की रिपोर्ट में पंजाब स्कूली शिक्षा में देश में पहले स्थान पर, जानिए कैसे बदली तस्वीर।

पंजाब की भगवंत मान सरकार हर क्षेत्र में तेजी से विकास कर रही है, और शिक्षा के क्षेत्र में उसने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब स्कूली शिक्षा में देश का नंबर-1 राज्य बन गया है। जहां पहले पंजाब के सरकारी स्कूल पिछड़े राज्यों में गिने जाते थे, अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। 2016-17 में पंजाब शिक्षा में 22वें स्थान पर था, 2018-19 में 26वें और 2020 में यह 27वें स्थान पर फिसल गया था। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने शिक्षा के मामले में राज्य को पहले पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। यह केवल एक रैंकिंग नहीं है, बल्कि लाखों पंजाबी परिवारों के सपनों की जीत है और उन अभिभावकों की जीत है जो चाहते थे कि उनका बच्चा गरीब हो या अमीर, उसे विश्वस्तरीय शिक्षा मिले। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, तीसरी कक्षा के भाषा स्तर में पंजाब के बच्चों ने 82 प्रतिशत महारत हासिल की है, जबकि केरल 75 प्रतिशत पर रहा। गणित में पंजाब ने 78 प्रतिशत अंक हासिल किए, जबकि केरल 70 प्रतिशत पर रहा। नौवीं कक्षा के गणित में पंजाब का प्रदर्शन 52 प्रतिशत रहा और केरल का केवल 45 प्रतिशत। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि पंजाब के सरकारी स्कूल ों में बच्चों की बुनियादी शिक्षा पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है। शिक्षा की गुणवत्ता के साथ-साथ स्कूलों के बुनियादी ढांचे में भी बड़ा बदलाव आया है। पंजाब के 99.

9 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में बिजली पहुंच गई है, 99 प्रतिशत स्कूलों में कंप्यूटर उपलब्ध हैं जो चालू हालत में हैं, और 80 प्रतिशत से अधिक स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं। स्मार्ट क्लासरूम की उपलब्धता में पंजाब 80.1 प्रतिशत पर है, जबकि हरियाणा 50.3 प्रतिशत पर है। इंटरनेट सुविधा के मामले में पंजाब 88.9 प्रतिशत और हरियाणा 78.9 प्रतिशत पर है। यह अंतर सिर्फ आंकड़ों का नहीं, बल्कि सोच और प्राथमिकताओं का है। सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब की शिक्षा को नई रफ्तार मिली है। राज्य में शिक्षा अब फाइलों से निकलकर जनांदोलन बन गई है। मान सरकार ने राज्य के शिक्षकों को फिनलैंड और सिंगापुर जैसे देशों में प्रशिक्षण के लिए भेजा, ताकि पंजाब के बच्चे दुनिया के सर्वोत्तम शिक्षा मॉडल का लाभ उठा सकें। इसी का परिणाम है कि सरकारी स्कूलों के 786 विद्यार्थियों ने JEE Main और 1284 विद्यार्थियों ने NEET जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं पास की हैं। अब तक 13 हजार से अधिक शिक्षकों और स्टाफ की भर्ती हुई है। तीन लाख विद्यार्थियों के लिए 'इंग्लिश एज' प्रोग्राम चलाया गया। इसके अलावा 118 अत्याधुनिक 'स्कूल ऑफ एमिनेंस' स्थापित किए गए हैं। पंजाब के सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चे अब सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रहे, बल्कि आधुनिक लैब, डिजिटल तकनीक, स्मार्ट क्लासरूम और वैश्विक स्तर की शिक्षा का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का माहौल पूरी तरह बदल गया है। अब स्कूलों में खेल के मैदान, पुस्तकालय और डिजिटल बोर्ड जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष कोचिंग दी जाती है। शिक्षकों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है और उनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती है। इस नई शिक्षा प्रणाली ने निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को भी सरकारी स्कूलों की ओर आकर्षित किया है। अभिभावक अब अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने में गर्व महसूस करते हैं। यह बदलाव संभव हुआ है सरकार की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और ईमानदार प्रयासों से। रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब ने यह उपलब्धि सिर्फ चार साल में हासिल की है, जो किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है। आने वाले वर्षों में यहां और भी सुधार किए जाएंगे, जिससे पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य बन सके

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पंजाब शिक्षा नीति आयोग सरकारी स्कूल भगवंत मान शिक्षा रैंकिंग

 

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