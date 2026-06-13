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पंजाब विधानसभा चुनाव 2027: भाजपा अमित शाह-नितिन गडकरी की बैठक में अकेले चुनाव लड़ने का दृढ़ संकल्प, सभी 117 सीटों पर लड़ेगी

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पंजाब विधानसभा चुनाव 2027: भाजपा अमित शाह-नितिन गडकरी की बैठक में अकेले चुनाव लड़ने का दृढ़ संकल्प, सभी 117 सीटों पर लड़ेगी
पंजाब चुनाव 2027भाजपाअमित शाह
📆13-06-2026 01:45:00
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भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों का इज्लाह करते हुए कहा कि पार्टी राज्य के सभी 117 सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी और किसी गठबंधन का विचार नहीं करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्री अध्यक्ष नितिन गडकरी ने पंजाब प्रदेश बैठक में नेताओं को निर्देश दिया कि पंजाब को विकास और उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लाने के लिए पूरा मेहनत करें। पंजाब भाजपा अध्यक्ष परमिंदर सिंधु बनार ने आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि आरएम भगवंत मान के पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं, वरना उन्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा।

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारियाँ गहरी हो रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के नेतृत्व में पंजाब प्रदेश के बैठक हुई, जिसमें पार्टी ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष परमिंदर सिंह बनार ने बैठक के बाद दizia कंपनी करते हुए कहा कि पार्टी सभी 117 सीटों पर स्वतंत्र रूप से प्रतिस्पर्धा करेगी और किसी भी गठबंधन का विचार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य एजेंडा पंजाब का विकास और उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाना है। हम पंजाब में डबल इंजन सरकार बनाना चाहते हैं, अर्थात सरकार में सीमा के भीतर और बाहर दोनों तरह के विकास के मिश्रण को सुनिश्चित करना। बैठक में राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर भी चर्चा हुई और यह तय किया गया कि पंजाब को गंभीर संकट से बाहर निकालने के लिए एक विजन और एजेंडा तैयार किया जाएगा। नेता मनप्रीत सिंह बादल ने बताया कि अमित शाह और नितिन गडकरी ने पंजाब की समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की। पंजाब की जनता को पार्टी के विजन, एजेंडा और अन्य राज्यों की नीतियों और उपलब्धियों के बारे में सूचना दी जाएगी ताकि उनका दिल जीता जा सके। परमिंदर सिंह बनार ने आम आदमी पार्टी सरकार और सीएम भगवंत मान पर आरोप लगाया कि उन्होंने राज्य को गिरवी रख दिया है और पुलिसकर्मी सुरक्षा का भी पता नहीं चल रहा। उन्होंने कहा कि भगवंत मान के पास केवल चार महीने बचे हैं और वे पंजाब की समस्याओं का हल कर लें, अन्यथा वे कोई दूसरा मौका नहीं पाएंगे। भाजपा का मत है कि पंजाब की जनता अब भाजपा को एक मौके पर है और वे अकेले सरकार बनाने में सक्षम हैं। यह बैठक पंजाब की राजनीति में बड़ी बदलाव लाने वाली थी और पार्टी को 2027 के लिए एजेंडा तैयार करने वाली थी.

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारियाँ गहरी हो रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के नेतृत्व में पंजाब प्रदेश के बैठक हुई, जिसमें पार्टी ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष परमिंदर सिंह बनार ने बैठक के बाद दizia कंपनी करते हुए कहा कि पार्टी सभी 117 सीटों पर स्वतंत्र रूप से प्रतिस्पर्धा करेगी और किसी भी गठबंधन का विचार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य एजेंडा पंजाब का विकास और उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाना है। हम पंजाब में डबल इंजन सरकार बनाना चाहते हैं, अर्थात सरकार में सीमा के भीतर और बाहर दोनों तरह के विकास के मिश्रण को सुनिश्चित करना। बैठक में राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर भी चर्चा हुई और यह तय किया गया कि पंजाब को गंभीर संकट से बाहर निकालने के लिए एक विजन और एजेंडा तैयार किया जाएगा। नेता मनप्रीत सिंह बादल ने बताया कि अमित शाह और नितिन गडकरी ने पंजाब की समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की। पंजाब की जनता को पार्टी के विजन, एजेंडा और अन्य राज्यों की नीतियों और उपलब्धियों के बारे में सूचना दी जाएगी ताकि उनका दिल जीता जा सके। परमिंदर सिंह बनार ने आम आदमी पार्टी सरकार और सीएम भगवंत मान पर आरोप लगाया कि उन्होंने राज्य को गिरवी रख दिया है और पुलिसकर्मी सुरक्षा का भी पता नहीं चल रहा। उन्होंने कहा कि भगवंत मान के पास केवल चार महीने बचे हैं और वे पंजाब की समस्याओं का हल कर लें, अन्यथा वे कोई दूसरा मौका नहीं पाएंगे। भाजपा का मत है कि पंजाब की जनता अब भाजपा को एक मौके पर है और वे अकेले सरकार बनाने में सक्षम हैं। यह बैठक पंजाब की राजनीति में बड़ी बदलाव लाने वाली थी और पार्टी को 2027 के लिए एजेंडा तैयार करने वाली थी

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पंजाब चुनाव 2027 भाजपा अमित शाह नितिन गडकरी भगवंत मान

 

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