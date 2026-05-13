पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) 12वीं कक्षा का परिणाम जारी करेगा, विद्यार्थियों को दो आसान तरीके दिए गए हैं

पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) आज 12वीं कक्षा का परिणाम जारी करने जा रहा है। विद्यार्थियों को परिणाम देखने के लिए दो आसान तरीके दिए गए हैं। विद्यार्थी अपना रोल नंबर भरकर परिणाम देख सकते हैं। इसके अलावा नाम डालकर भी परिणाम की जांच की जा सकती है। मोबाइल की मदद से देखें परिणाम- अगर वेबसाइट पर अधिक भीड़ होने के कारण परिणाम देखने में परेशानी आती है तो विद्यार्थियों के लिए संदेश सेवा की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि परिणाम देखते समय सही जानकारी भरें और केवल आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें। किसी भी गलत या गैर आधिकारिक जानकारी से बचने के लिए विद्यार्थियों को सावधानी बरतने की अपील की गई है।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) आज 12वीं कक्षा का परिणाम जारी करने जा रहा है। परिणाम जारी होने के बाद लाखों विद्यार्थियों का इंतजार खत्म हो जाएगा। विद्यार्थी वहां जाकर अपने अंक देख सकेंगे और डिजिटल अंकतालिका भी डाउनलोड कर पाएंगे। खास बात है कि परिणामों के साथ बोर्ड मेरिट लिस्ट भी जारी होगी। विद्यार्थियों को परिणाम देखने के लिए दो आसान तरीके दिए गए हैं। विद्यार्थी अपना रोल नंबर भरकर परिणाम देख सकते हैं। इसके अलावा नाम डालकर भी परिणाम की जांच की जा सकती है। मोबाइल की मदद से देखें परिणाम- अगर वेबसाइट पर अधिक भीड़ होने के कारण परिणाम देखने में परेशानी आती है तो विद्यार्थियों के लिए संदेश सेवा की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि परिणाम देखते समय सही जानकारी भरें और केवल आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें। किसी भी गलत या गैर आधिकारिक जानकारी से बचने के लिए विद्यार्थियों को सावधानी बरतने की अपील की गई है.

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) आज 12वीं कक्षा का परिणाम जारी करने जा रहा है। परिणाम जारी होने के बाद लाखों विद्यार्थियों का इंतजार खत्म हो जाएगा। विद्यार्थी वहां जाकर अपने अंक देख सकेंगे और डिजिटल अंकतालिका भी डाउनलोड कर पाएंगे। खास बात है कि परिणामों के साथ बोर्ड मेरिट लिस्ट भी जारी होगी। विद्यार्थियों को परिणाम देखने के लिए दो आसान तरीके दिए गए हैं। विद्यार्थी अपना रोल नंबर भरकर परिणाम देख सकते हैं। इसके अलावा नाम डालकर भी परिणाम की जांच की जा सकती है। मोबाइल की मदद से देखें परिणाम- अगर वेबसाइट पर अधिक भीड़ होने के कारण परिणाम देखने में परेशानी आती है तो विद्यार्थियों के लिए संदेश सेवा की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि परिणाम देखते समय सही जानकारी भरें और केवल आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें। किसी भी गलत या गैर आधिकारिक जानकारी से बचने के लिए विद्यार्थियों को सावधानी बरतने की अपील की गई है





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