पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का अचानक निरीक्षण, यात्री सुविधाओं पर जोर

मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का औचक निरीक्षण किया और यात्री सुविधाओं, स्वच्छता और जलापूर्ति व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का अचानक निरीक्षण, यात्रियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान पूर्व मध्य रेल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल में यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित और स्वच्छ सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंगलवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना ने सुबह-सुबह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का अप्रत्याशित निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का वास्तविक मूल्यांकन किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। निरीक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु ट्रेनों के डिब्बों में पानी की आपूर्ति व्यवस्था थी। डीआरएम ने स्टेशन पर खड़ी विभिन्न ट्रेनों के डिब्बों में जाकर पेयजल की उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता की जांच की। इस क्रम में ट्रेन संख्या 12260, 12988 और 04064 के डिब्बों में पानी की आपूर्ति की स्थिति का विशेष परीक्षण किया गया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए कि वाटरिंग प्रक्रिया समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ की जाए। साथ ही, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी परिस्थिति में यात्रियों को पीने के पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके पश्चात, डीआरएम ने प्लेटफार्मों पर स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने कचरा प्रबंधन, डस्टबिन की स्थिति, प्लेटफार्म की सफाई और हाउसकीपिंग कार्यों का गहन मूल्यांकन किया। निरीक्षण के दौरान, कुछ स्थानों पर सुधार की आवश्यकता महसूस होने पर संबंधित कर्मचारियों को तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वच्छता केवल दिखावे तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। स्टेशन परिसर के सर्कुलेटिंग एरिया का निरीक्षण करते हुए डीआरएम ने यात्रियों की आवाजाही, वाहन पार्किंग और उचित व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया कि यात्रियों के प्रवेश और निकास मार्ग सुगम रहें और कहीं भी अव्यवस्था की स्थिति न उत्पन्न हो। इस दौरान उन्होंने पार्क क्षेत्र का भी निरीक्षण किया और उसके बेहतर रखरखाव के निर्देश दिए। डीआरएम ने स्पष्ट किया कि स्टेशन परिसर की सुंदरता और स्वच्छता यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने यह भी कहा कि स्टेशन को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। निरीक्षण के दौरान, डीआरएम ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए कि यात्री सुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जलापूर्ति , स्वच्छता और स्टेशन प्रबंधन से जुड़े सभी कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। साथ ही, यात्रियों की शिकायतों का त्वरित समाधान करना भी प्राथमिकता में रखा जाए। इस अचानक निरीक्षण से रेलवे प्रशासन में उत्साह और सक्रियता का संचार हुआ। अधिकारियों और कर्मचारियों में भी जिम्मेदारी का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। डीआरएम की इस पहल से यह स्पष्ट संदेश गया कि यात्रियों की सुविधा सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें किसी भी प्रकार की कमी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में भी इस तरह के निरीक्षण जारी रहेंगे ताकि यात्री सुविधाओं में सुधार होता रहे और यात्रियों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें। इस निरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यात्रियों के लिए एक आरामदायक और सुरक्षित स्थान बना रहे.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का अचानक निरीक्षण, यात्रियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान पूर्व मध्य रेल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल में यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित और स्वच्छ सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंगलवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना ने सुबह-सुबह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का अप्रत्याशित निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का वास्तविक मूल्यांकन किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। निरीक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु ट्रेनों के डिब्बों में पानी की आपूर्ति व्यवस्था थी। डीआरएम ने स्टेशन पर खड़ी विभिन्न ट्रेनों के डिब्बों में जाकर पेयजल की उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता की जांच की। इस क्रम में ट्रेन संख्या 12260, 12988 और 04064 के डिब्बों में पानी की आपूर्ति की स्थिति का विशेष परीक्षण किया गया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए कि वाटरिंग प्रक्रिया समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ की जाए। साथ ही, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी परिस्थिति में यात्रियों को पीने के पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके पश्चात, डीआरएम ने प्लेटफार्मों पर स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने कचरा प्रबंधन, डस्टबिन की स्थिति, प्लेटफार्म की सफाई और हाउसकीपिंग कार्यों का गहन मूल्यांकन किया। निरीक्षण के दौरान, कुछ स्थानों पर सुधार की आवश्यकता महसूस होने पर संबंधित कर्मचारियों को तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वच्छता केवल दिखावे तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। स्टेशन परिसर के सर्कुलेटिंग एरिया का निरीक्षण करते हुए डीआरएम ने यात्रियों की आवाजाही, वाहन पार्किंग और उचित व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया कि यात्रियों के प्रवेश और निकास मार्ग सुगम रहें और कहीं भी अव्यवस्था की स्थिति न उत्पन्न हो। इस दौरान उन्होंने पार्क क्षेत्र का भी निरीक्षण किया और उसके बेहतर रखरखाव के निर्देश दिए। डीआरएम ने स्पष्ट किया कि स्टेशन परिसर की सुंदरता और स्वच्छता यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने यह भी कहा कि स्टेशन को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। निरीक्षण के दौरान, डीआरएम ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए कि यात्री सुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जलापूर्ति, स्वच्छता और स्टेशन प्रबंधन से जुड़े सभी कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। साथ ही, यात्रियों की शिकायतों का त्वरित समाधान करना भी प्राथमिकता में रखा जाए। इस अचानक निरीक्षण से रेलवे प्रशासन में उत्साह और सक्रियता का संचार हुआ। अधिकारियों और कर्मचारियों में भी जिम्मेदारी का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। डीआरएम की इस पहल से यह स्पष्ट संदेश गया कि यात्रियों की सुविधा सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें किसी भी प्रकार की कमी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में भी इस तरह के निरीक्षण जारी रहेंगे ताकि यात्री सुविधाओं में सुधार होता रहे और यात्रियों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें। इस निरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यात्रियों के लिए एक आरामदायक और सुरक्षित स्थान बना रहे





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