पंत के 'टेंशन' वाले बयान पर पंजाब का करारा जवाब, सीजन का सर्वोच्च स्कोर बनाकर मचाया धमाल

आईपीएल मेगा ऑक्शन के दौरान ऋषभ पंत द्वारा पंजाब किंग्स को लेकर दिए गए बयान पर अब पंजाब ने अपने प्रदर्शन से जवाब दिया है। लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाफ खेलते हुए पंजाब किंग्स ने सीजन का अब तक का सर्वोच्च स्कोर 254 रन बनाया, जिसने पंत के पुराने बयान को एक नया संदर्भ दे दिया है।

ऋषभ पंत ने लखनऊ का कप्तान बनाए जाने के बाद आईपीएल मेगा ऑक्शन को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें केवल पंजाब किंग्स से ही टेंशन थी, क्योंकि उस समय पंजाब के पास सबसे बड़ा पर्स था। पंत ने कहा था, मुझे सिर्फ एक बात की चिंता थी और वह थी पंजाब। उनके पास 112 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा पर्स था। जब श्रेयस अय्यर को पंजाब ने खरीदा, तब मुझे लगा कि मैं लखनऊ सुपर जाइंट्स का हिस्सा बन सकता हूँ। नीलामी में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने इंतजार करना बेहतर समझा और बस दुआ कर रहा था। यह

बयान उस समय हल्के-फुल्के अंदाज में दिया गया था, लेकिन अब उसी पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन किया है, जिसने पंत के उस बयान को एक अलग ही संदर्भ दे दिया है। क्रिकेट में अक्सर जवाब बल्ले से दिया जाता है, और इस मुकाबले में पंजाब ने कुछ ऐसा ही किया। मैच की बात करें तो पंजाब किंग्स की शुरुआत भले ही खराब रही हो, लेकिन इसके बाद प्रियांश आर्या और कूपर कोनोली ने लखनऊ के गेंदबाजों पर जबरदस्त प्रहार किया। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 182 रनों की एक बड़ी साझेदारी हुई, जिसने मैच का रुख पूरी तरह से बदल दिया। प्रियांश आर्या ने मात्र 37 गेंदों में 93 रन बनाए, जबकि कोनोली ने 46 गेंदों में 87 रन की शानदार पारी खेली। इन दोनों की इस बेहतरीन साझेदारी के दम पर पंजाब किंग्स ने एक विशाल स्कोर खड़ा किया, जो इस आईपीएल सीजन का अब तक का सर्वोच्च स्कोर है। इसने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के 250 रनों के पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। पंजाब किंग्स ने इस मैच में 254 रन बनाए, जो टीम के लिए एक ऐतिहासिक स्कोर बन गया। इस पूरे घटनाक्रम ने ऋषभ पंत के उस पुराने बयान को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है। जिस टीम को उन्होंने कभी अपनी टेंशन कहा था, उसी पंजाब किंग्स ने अब स्कोरबोर्ड पर 254 रन बनाकर जवाब दिया है। सोशल मीडिया पर भी ऋषभ पंत को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई फैंस पंत के बयान का मजाक उड़ा रहे हैं और पंजाब के प्रदर्शन की सराहना कर रहे हैं। कुछ मीम्स और पोस्ट में यह दिखाया जा रहा है कि कैसे पंत का बयान अब उल्टा पड़ गया है, क्योंकि पंजाब ने शानदार प्रदर्शन कर करारा जवाब दिया है। इस मैच ने यह साबित कर दिया कि आईपीएल में कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है, और टीमों के बीच की प्रतिद्वंद्विता हमेशा दिलचस्प बनी रहती है। पंत के बयान ने इस मैच को और भी ज्यादा चर्चा का विषय बना दिया है, और फैंस इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं





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