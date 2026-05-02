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पकड़ीदयाल में स्वर्ण व्यवसायी के घर 25 लाख की चोरी, उद्घाटन से पहले वारदात

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पकड़ीदयाल में स्वर्ण व्यवसायी के घर 25 लाख की चोरी, उद्घाटन से पहले वारदात
चोरीपूर्वी चंपारणपकड़ीदयाल
📆02-05-2026 08:49:00
📰Dainik Jagran
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पूर्वी चंपारण के पकड़ीदयाल में अज्ञात चोरों ने एक स्वर्ण व्यवसायी के घर में घुसकर 25 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण चुरा लिए। व्यवसायी की नई दुकान के उद्घाटन से पहले हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ीदयाल नगर पंचायत के वार्ड संख्या पांच में शुक्रवार की रात एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। अज्ञात चोरों ने एक स्वर्ण व्यवसायी के घर में घुसकर लगभग 25 लाख रुपये मूल्य के सोने और चांदी के आभूषण ों की चोरी कर ली। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब व्यवसायी रवि कुमार साह 29 मई को अपनी नई ज्वेलरी दुकान का उद्घाटन करने वाले थे। इस चोरी से व्यवसायी और उनके परिवार में गहरा सदमा है। चोरों ने जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि यह एक सुनियोजित अपराध था और चोरों को घर की आंतरिक जानकारी पहले से ही थी। जानकारी के अनुसार, चोर छत के रास्ते घर में प्रवेश करने में सफल रहे और सीधे उन कमरों में जा पहुंचे जहां कीमती आभूषण रखे गए थे। उन्होंने सभी कमरों के ताले तोड़े और वहां रखे गए सोने-चांदी के आभूषण ों को समेट लिया। चोरों ने पीछे की खिड़की से भागने में सफलता प्राप्त की। पुलिस को संदेह है कि चोरों को घर की बनावट और आभूषण ों के स्थान के बारे में पहले से ही पता था। रवि कुमार साह ने हाल ही में अपनी नई दुकान के उद्घाटन के लिए लगभग आठ लाख रुपये के नए आभूषण मंगवाए थे। इसके अतिरिक्त, उनकी माताजी के लगभग 15 लाख रुपये के पारंपरिक आभूषण भी घर में सुरक्षित रखे गए थे। चोरों ने विशेष रूप से इन आभूषण ों को ही निशाना बनाया, जो इस बात की पुष्टि करता है कि वे केवल सोने और चांदी के आभूषण ों को चुराने के लिए आए थे। आश्चर्यजनक रूप से, चोरों ने घर में मौजूद लैपटॉप, मोबाइल फोन, नकदी और अन्य कीमती इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बिल्कुल भी नहीं छुआ। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह चोरी किसी पेशेवर गिरोह द्वारा की गई थी, जिनका एकमात्र उद्देश्य सोने और चांदी के आभूषण ों को लूटना था। पीड़ित रवि कुमार साह ने बताया कि घटना के समय वह घर में अकेले थे। सुबह जब उनकी नींद खुली, तो उन्होंने देखा कि घर के सभी कमरों के ताले टूटे हुए हैं और सामान बिखरा पड़ा हुआ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को इस घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही, डीएसपी कुमार चंदन और थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। डीएसपी कुमार चंदन ने आश्वासन दिया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही चोरों की पहचान कर घटना का खुलासा किया जाएगा। पुलिस ने यह भी कहा कि वे इस मामले में हर संभव प्रयास करेंगे ताकि चोरी हुए आभूषण ों को बरामद किया जा सके और अपराध ियों को कानून के कठघरे में लाया जा सके। इस घटना से पकड़ीदयाल नगर पंचायत में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं और स्थानीय लोगों ने पुलिस से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि उन्हें इस घटना से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें.

पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ीदयाल नगर पंचायत के वार्ड संख्या पांच में शुक्रवार की रात एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। अज्ञात चोरों ने एक स्वर्ण व्यवसायी के घर में घुसकर लगभग 25 लाख रुपये मूल्य के सोने और चांदी के आभूषणों की चोरी कर ली। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब व्यवसायी रवि कुमार साह 29 मई को अपनी नई ज्वेलरी दुकान का उद्घाटन करने वाले थे। इस चोरी से व्यवसायी और उनके परिवार में गहरा सदमा है। चोरों ने जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि यह एक सुनियोजित अपराध था और चोरों को घर की आंतरिक जानकारी पहले से ही थी। जानकारी के अनुसार, चोर छत के रास्ते घर में प्रवेश करने में सफल रहे और सीधे उन कमरों में जा पहुंचे जहां कीमती आभूषण रखे गए थे। उन्होंने सभी कमरों के ताले तोड़े और वहां रखे गए सोने-चांदी के आभूषणों को समेट लिया। चोरों ने पीछे की खिड़की से भागने में सफलता प्राप्त की। पुलिस को संदेह है कि चोरों को घर की बनावट और आभूषणों के स्थान के बारे में पहले से ही पता था। रवि कुमार साह ने हाल ही में अपनी नई दुकान के उद्घाटन के लिए लगभग आठ लाख रुपये के नए आभूषण मंगवाए थे। इसके अतिरिक्त, उनकी माताजी के लगभग 15 लाख रुपये के पारंपरिक आभूषण भी घर में सुरक्षित रखे गए थे। चोरों ने विशेष रूप से इन आभूषणों को ही निशाना बनाया, जो इस बात की पुष्टि करता है कि वे केवल सोने और चांदी के आभूषणों को चुराने के लिए आए थे। आश्चर्यजनक रूप से, चोरों ने घर में मौजूद लैपटॉप, मोबाइल फोन, नकदी और अन्य कीमती इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बिल्कुल भी नहीं छुआ। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह चोरी किसी पेशेवर गिरोह द्वारा की गई थी, जिनका एकमात्र उद्देश्य सोने और चांदी के आभूषणों को लूटना था। पीड़ित रवि कुमार साह ने बताया कि घटना के समय वह घर में अकेले थे। सुबह जब उनकी नींद खुली, तो उन्होंने देखा कि घर के सभी कमरों के ताले टूटे हुए हैं और सामान बिखरा पड़ा हुआ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को इस घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही, डीएसपी कुमार चंदन और थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। डीएसपी कुमार चंदन ने आश्वासन दिया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही चोरों की पहचान कर घटना का खुलासा किया जाएगा। पुलिस ने यह भी कहा कि वे इस मामले में हर संभव प्रयास करेंगे ताकि चोरी हुए आभूषणों को बरामद किया जा सके और अपराधियों को कानून के कठघरे में लाया जा सके। इस घटना से पकड़ीदयाल नगर पंचायत में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं और स्थानीय लोगों ने पुलिस से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि उन्हें इस घटना से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें

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चोरी पूर्वी चंपारण पकड़ीदयाल स्वर्ण व्यवसायी आभूषण पुलिस जांच सीसीटीवी फुटेज

 

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