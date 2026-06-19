हईकोर्ट द्वारा वरिष्ठ नागरिक माननस ट्रबनल के एकल एसडीएम द्वारा जारी आदेश को रद्द कर दिया गया, जिससे तीन सदस्यय निकय के पालन का महत्व स्पष्ट हुआ।

पजब और हरयणा के वरिष्ठ नागरिक माननस ट्रबनल से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय में हाईकोर्ट ने फैसला कर यह आदेश रद्द कर दिया कि यह निर्णय अकेले एसडीएम द्वारा, ना कि निर्धारित तीन-सदस्यय निकय द्वारा, बनाया गया था। इस चलज की शुरुआत वरिष्ठ नागरिक महिला ने सोनीपत के क्षेत्र से की, जहाँ उसने अपने पुत्र और अन्य संबंधित पक्ष के विरद्ध माननस ट्रबनल के समक्ष अपना दवदारी दर्ज की थी। 11 जून 2018 तथा 10 जनवरी 2020 को ट्रबनल ने कुछ महत्वपूर्ण आदेश जरे किये थे, जिनमें प्रमुख रूप से डड रद्द करने और संपत्ति पर कब्ज देने के आदेश थे। 21 नवंबर 2019 की अपलीय ट्रबनल के निर्णय ने भी उसी प्रकार का आदेश दिया। जब वरिष्ठ नागरिक महिला ने इन आदेश के खिलाफ अपल दयर की, तो अपलीय ट्रबनल ने उसे खरज कर ही दिया। हईकोर्ट को यह बताया गया कि हरयणा राज्य सरकार की 17 नवंबर 2016 की अधसचना के अनुसार माननस ट्रबनल तथा अपलीय ट्रबनल दोनों ही तीन-तीन सदस के निकय हैं, जिनके अध्यक्ष एसडीएम और उपायक्त होते हैं। इस व्यवस्था के तहत अकेले एसडीएम द्वारा दिया गया निर्णय अपरप्त और अवध माना गया। अदालत ने रख दिखते हुए कहा कि अधिकार क्षेत्र से पर दिया गया आदेश शन माना जायेगा और वह राज क्षदम नहीं रहेगा। अत, ट्रबनल द्वारा पारत सभी विवादत आदेश रद्द कर दिए गए और मामला नए सरे से सुनवाई के लिए ट्रबनल को लौटया गया। ट्रबनल को निर्देश दिया गया कि वे 2018 से लंबत विवाद का नपटरा चार महीनों के भीतर पूर्ण कर लें। इसके अतिरिक्त, अंतिम निर्णय तक संपत्ति पर किसी भी ततीय पक्ष के अधिकार सजत नहीं होंगे। यह निर्णय वरिष्ठ नागरिक के अधिकार और न्यायक प्रक्रयओं की अखडता के लिए एक मिसल कायम करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि किसी भी प्रशासनक आचरण में निर्णय विनयजत संरचना का पालन अनवार है। कानून के प्रति यह गंभीर दयत्व वरिष्ठ नागरिक के हित और संपत्तयों के संरक्षण के प्रति कोर्ट की प्रतिबद्धता को दुबरा सिद्ध करता है.

पजब और हरयणा के वरिष्ठ नागरिक माननस ट्रबनल से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय में हाईकोर्ट ने फैसला कर यह आदेश रद्द कर दिया कि यह निर्णय अकेले एसडीएम द्वारा, ना कि निर्धारित तीन-सदस्यय निकय द्वारा, बनाया गया था। इस चलज की शुरुआत वरिष्ठ नागरिक महिला ने सोनीपत के क्षेत्र से की, जहाँ उसने अपने पुत्र और अन्य संबंधित पक्ष के विरद्ध माननस ट्रबनल के समक्ष अपना दवदारी दर्ज की थी। 11 जून 2018 तथा 10 जनवरी 2020 को ट्रबनल ने कुछ महत्वपूर्ण आदेश जरे किये थे, जिनमें प्रमुख रूप से डड रद्द करने और संपत्ति पर कब्ज देने के आदेश थे। 21 नवंबर 2019 की अपलीय ट्रबनल के निर्णय ने भी उसी प्रकार का आदेश दिया। जब वरिष्ठ नागरिक महिला ने इन आदेश के खिलाफ अपल दयर की, तो अपलीय ट्रबनल ने उसे खरज कर ही दिया। हईकोर्ट को यह बताया गया कि हरयणा राज्य सरकार की 17 नवंबर 2016 की अधसचना के अनुसार माननस ट्रबनल तथा अपलीय ट्रबनल दोनों ही तीन-तीन सदस के निकय हैं, जिनके अध्यक्ष एसडीएम और उपायक्त होते हैं। इस व्यवस्था के तहत अकेले एसडीएम द्वारा दिया गया निर्णय अपरप्त और अवध माना गया। अदालत ने रख दिखते हुए कहा कि अधिकार क्षेत्र से पर दिया गया आदेश शन माना जायेगा और वह राज क्षदम नहीं रहेगा। अत, ट्रबनल द्वारा पारत सभी विवादत आदेश रद्द कर दिए गए और मामला नए सरे से सुनवाई के लिए ट्रबनल को लौटया गया। ट्रबनल को निर्देश दिया गया कि वे 2018 से लंबत विवाद का नपटरा चार महीनों के भीतर पूर्ण कर लें। इसके अतिरिक्त, अंतिम निर्णय तक संपत्ति पर किसी भी ततीय पक्ष के अधिकार सजत नहीं होंगे। यह निर्णय वरिष्ठ नागरिक के अधिकार और न्यायक प्रक्रयओं की अखडता के लिए एक मिसल कायम करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि किसी भी प्रशासनक आचरण में निर्णय विनयजत संरचना का पालन अनवार है। कानून के प्रति यह गंभीर दयत्व वरिष्ठ नागरिक के हित और संपत्तयों के संरक्षण के प्रति कोर्ट की प्रतिबद्धता को दुबरा सिद्ध करता है





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