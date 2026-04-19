पटना जू का होगा कायाकल्प: ₹10 करोड़ की मंजूरी, आधुनिक सुविधाएं और नए आकर्षण!

बिहार सरकार ने पटना चिड़ियाघर को विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप विकसित करने के लिए ₹10 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। योजना में प्रवेश द्वारों का आधुनिकीकरण, ट्री-वॉक, रॉक गार्डन, पेशेवर गाइड और कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि शामिल है।

बिहार सरकार ने पटना चिड़ियाघर को विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। संजय गांधी जैविक उद्यान , जिसे पटना जू के नाम से जाना जाता है, अब एक नए और अत्यंत आधुनिक अवतार में सामने आएगा। हाल ही में मुख्य सचिव आनंद किशोर की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में, इस कायाकल्प योजना के लिए ₹10 करोड़ के भारी बजट को मंजूरी दी गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य न केवल जानवरों का संरक्षण है, बल्कि यहां आने वाले पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं और मनोरंजन के नवीन साधन उपलब्ध कराना भी है। भविष्य में, पटना जू सिर्फ एक चिड़ियाघर नहीं रहेगा, बल्कि यह शहर का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र और पसंदीदा पर्यटन स्थल बनकर उभरेगा।

इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत, सबसे पहले चिड़ियाघर के प्रवेश द्वारों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। गेट संख्या 1 और गेट संख्या 2 को पूरी तरह से नया रूप दिया जाएगा, जिसके लिए लगभग ₹5 करोड़ खर्च किए जाएंगे। पर्यटकों को अब टिकट के लिए लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नए और आधुनिक टिकट काउंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, एक ही छत के नीचे क्लॉक रूम और स्मृति चिन्हों की दुकान (सोविनियर शॉप) की सुविधा भी उपलब्ध होगी। प्रवेश द्वार के आसपास के क्षेत्र को इस तरह से सुशोभित किया जाएगा कि पर्यटक प्रवेश करते ही एक अलग और मनमोहक दुनिया का अनुभव कर सकें। आगंतुकों की सुविधा के लिए पार्किंग क्षेत्र को भी सुव्यवस्थित किया जा रहा है और वहां एक आकर्षक कैफेटेरिया का निर्माण किया जाएगा, जिससे वे अपनी यात्रा की शुरुआत और अंत आराम से कर सकें।

पटना जू में पहली बार, आगंतुकों को एक अनूठे 'ट्री-वॉक' का अनुभव मिलेगा। लगभग 100 मीटर लंबा यह पैदल पथ लोगों को जमीन से ऊपर उठकर प्रकृति को करीब से देखने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। इसके लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त होने की प्रतीक्षा है और जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा, दिल्ली के प्रसिद्ध रॉक गार्डन की तर्ज पर, यहां भी बेकार और अनुपयोगी सामग्री से कलाकृतियां तैयार की जाएंगी। इसमें सांप की टोकरी, सांप के आंसू और हरे इगुआना जैसे आकर्षक ढांचे शामिल होंगे, जो बच्चों और बड़ों दोनों को आकर्षित करेंगे। युवाओं को ध्यान में रखते हुए, पूरे परिसर में विशेष सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाएंगे, जिससे लोग अपनी यात्रा की यादगार पलों को तस्वीरों में कैद कर सकें। आगंतुकों की सुविधा के लिए, चिड़ियाघर के भीतर 16 पेशेवर गाइड तैनात किए जाएंगे, जिनकी सेवाएं केवल ₹10 के मामूली शुल्क पर उपलब्ध होंगी। इससे पर्यटकों को जानवरों और पर्यावरण के बारे में सटीक और रोचक जानकारी मिल सकेगी। पूरे जू परिसर में रास्तों को खोजना आसान बनाने के लिए, 15 प्रमुख स्थानों पर आकर्षक साइनेज या दिशा सूचक बोर्ड लगाए जाएंगे। स्वच्छता बनाए रखने के लिए 150 नए ईको-बिन स्थापित किए जाएंगे और प्राकृतिक वातावरण को बनाए रखने के लिए ईको-फ्रेंडली बेंच की व्यवस्था की जाएगी।

यह विकास योजना न केवल बुनियादी ढांचे में सुधार पर केंद्रित है, बल्कि जू के सुचारू संचालन में लगे कर्मचारियों के कल्याण पर भी ध्यान देती है। दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के मानदेय में ₹2000 की बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है, जिससे उनके मनोबल में वृद्धि होगी। इसके साथ ही, बेहतर प्रबंधन और देखरेख के लिए 23 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। इससे चिड़ियाघर की सुरक्षा और जानवरों की देखभाल पहले से कहीं अधिक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित की जा सकेगी। पटना जू को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त और प्रदूषण रहित बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दिशा में, बड़ी संख्या में नए शौचालय और ठंडे पेयजल के लिए वॉटर कूलर लगाए जाएंगे। मुख्य सचिव आनंद किशोर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी विकास कार्य युद्धस्तर पर पूरे किए जाएं ताकि ये सुविधाएं जल्द से जल्द जनता को मिल सकें। आने वाले महीनों में ये परिवर्तन पटना जू को देश के चुनिंदा आधुनिक चिड़ियाघरों की श्रेणी में ला खड़ा करेंगे। प्रशासन की इस पहल से न केवल बिहार के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राजधानी के निवासियों को भी मनोरंजन का एक उत्कृष्ट और स्वच्छ विकल्प प्राप्त होगा





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