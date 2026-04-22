पटना हाई कोर्ट: आंगनबाड़ी सेविका की बर्खास्तगी अवैध, पुनर्बहाली का आदेश

पटना हाई कोर्ट ने पुष्पा कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए आंगनबाड़ी सेविका की सेवा समाप्ति को अवैध ठहराया और उन्हें पुनः बहाल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन पाते हुए बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया।

विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आंगनबाड़ी सेविका की सेवा समाप्ति को अवैध घोषित करते हुए उन्हें फिर से बहाल करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति रितेश कुमार की एकल पीठ ने पुष्पा कुमारी द्वारा दायर रीट याचिका पर यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता ने अपनी सेवा समाप्ति के आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया था। उनके अधिवक्ता हेमंत कुमार ने अदालत को बताया कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा 25 सितंबर 2012 को जारी बर्खास्तगी आदेश और 17 मई 2013 को जिलाधिकारी द्वारा अपील खारिज करने का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सरासर उल्लंघन है। यह मामला एक आंगनबाड़ी सेविका की बर्खास्तगी से जुड़ा है, जो कई वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रही थी। अदालत ने इस मामले में गहन विचार-विमर्श किया और पाया कि याचिकाकर्ता को बर्खास्त करने की प्रक्रिया में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी का कारण 12 जुलाई 2012 को हुए निरीक्षण में कथित अनियमितताएं पाई जाना बताया गया था। इन कथित अनियमितताओं के आधार पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। पुष्पा कुमारी का तर्क था कि उन्हें कोई उचित सुनवाई का अवसर दिए बिना ही एकतरफा कार्रवाई करते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी गई। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला और बिना किसी निष्पक्ष जांच के ही उनके खिलाफ फैसला सुना दिया गया। यह एक गंभीर मामला है, क्योंकि यह आंगनबाड़ी सेविका ओं के अधिकारों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। आंगनबाड़ी सेविका एं ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करती हैं, और उनकी सेवा समाप्ति का निर्णय अत्यंत सावधानी से लिया जाना चाहिए। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी कर्मचारी को बर्खास्त करने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रह्लाद कुमार भगत ने अदालत में तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करके पर्याप्त अवसर दिया गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुईं। हालांकि, अदालत ने सरकार के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। न्यायमूर्ति रितेश कुमार ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा कि केवल एक नोटिस जारी करने के बाद कोई अगली तिथि निर्धारित नहीं की गई थी और बिना किसी सुनवाई के ही आदेश पारित कर दिया गया था। अदालत ने इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन माना। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि अदालत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अदालत ने बर्खास्तगी आदेश और अपीलीय आदेश दोनों को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता की पुनर्बहाली , बकाया वेतन का भुगतान और किराया प्रतिपूर्ति का निर्देश दिया। यह फैसला आंगनबाड़ी सेविका ओं और अन्य कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करेगा, जो अन्यायपूर्ण तरीके से बर्खास्त किए गए हैं। अदालत का यह निर्णय दर्शाता है कि न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। यह फैसला उन सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो न्याय की तलाश में हैं.

विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आंगनबाड़ी सेविका की सेवा समाप्ति को अवैध घोषित करते हुए उन्हें फिर से बहाल करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति रितेश कुमार की एकल पीठ ने पुष्पा कुमारी द्वारा दायर रीट याचिका पर यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता ने अपनी सेवा समाप्ति के आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया था। उनके अधिवक्ता हेमंत कुमार ने अदालत को बताया कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा 25 सितंबर 2012 को जारी बर्खास्तगी आदेश और 17 मई 2013 को जिलाधिकारी द्वारा अपील खारिज करने का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सरासर उल्लंघन है। यह मामला एक आंगनबाड़ी सेविका की बर्खास्तगी से जुड़ा है, जो कई वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रही थी। अदालत ने इस मामले में गहन विचार-विमर्श किया और पाया कि याचिकाकर्ता को बर्खास्त करने की प्रक्रिया में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी का कारण 12 जुलाई 2012 को हुए निरीक्षण में कथित अनियमितताएं पाई जाना बताया गया था। इन कथित अनियमितताओं के आधार पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। पुष्पा कुमारी का तर्क था कि उन्हें कोई उचित सुनवाई का अवसर दिए बिना ही एकतरफा कार्रवाई करते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी गई। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला और बिना किसी निष्पक्ष जांच के ही उनके खिलाफ फैसला सुना दिया गया। यह एक गंभीर मामला है, क्योंकि यह आंगनबाड़ी सेविकाओं के अधिकारों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। आंगनबाड़ी सेविकाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करती हैं, और उनकी सेवा समाप्ति का निर्णय अत्यंत सावधानी से लिया जाना चाहिए। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी कर्मचारी को बर्खास्त करने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रह्लाद कुमार भगत ने अदालत में तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करके पर्याप्त अवसर दिया गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुईं। हालांकि, अदालत ने सरकार के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। न्यायमूर्ति रितेश कुमार ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा कि केवल एक नोटिस जारी करने के बाद कोई अगली तिथि निर्धारित नहीं की गई थी और बिना किसी सुनवाई के ही आदेश पारित कर दिया गया था। अदालत ने इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन माना। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि अदालत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अदालत ने बर्खास्तगी आदेश और अपीलीय आदेश दोनों को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता की पुनर्बहाली, बकाया वेतन का भुगतान और किराया प्रतिपूर्ति का निर्देश दिया। यह फैसला आंगनबाड़ी सेविकाओं और अन्य कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करेगा, जो अन्यायपूर्ण तरीके से बर्खास्त किए गए हैं। अदालत का यह निर्णय दर्शाता है कि न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। यह फैसला उन सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो न्याय की तलाश में हैं





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