पटना नगर निगम की बड़ी पहल: 19 जोनों में जिम्मेदारियां तय, 85 कचरा स्थल हुए साफ

पटना नगर निगम ने शहर को कचरा मुक्त बनाने और मानसून में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। निगम ने 19 जोन में जोनल निरीक्षकों को जवाबदेही सौंपी है और 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के तहत 85 चिन्हित कचरा स्थलों को साफ किया है।

पटना को कचरा मुक्त बनाने और मानसून में जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए पटना नगर निगम ने कमर कस ली है। निगम ने शहर को 19 विभिन्न जोन में विभाजित किया है और प्रत्येक जोन में एक जोनल निरीक्षक को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इन निरीक्षकों का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके अधिकार क्षेत्र में कोई भी ऐसा स्थान कचरा स्थल या ‘गार्बेज वल्नरेबल प्वॉइंट’ के रूप में विकसित न हो। इसके अतिरिक्त, नाला उड़ाही के दौरान निकलने वाले सिल्ट (गाद) का समय पर उठाव सुनिश्चित करना और निर्माण एवं

विध्वंस से उत्पन्न होने वाले कचरे को उचित ढंग से प्रोसेस करना भी इनकी जवाबदेही में शामिल है। नगर निगम, ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान के तहत शहर के 85 चिन्हित कचरा स्थलों की व्यापक सफाई कर उन्हें पूरी तरह से स्वच्छ बनाने में सफल रहा है। इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य पटना को स्वच्छ, सुंदर और जलभराव मुक्त शहर के रूप में स्थापित करना है, विशेषकर मानसून के आगमन से पहले। नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने सभी जोनल निरीक्षकों को अत्यंत स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्हें प्रतिदिन अपने-अपने वार्डों में एक प्रमुख सड़क और उससे सटी हुई गलियों का निरीक्षण करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां से कचरे का शत-प्रतिशत उठाव हो। इस कार्य की प्रगति को ऑनलाइन पोर्टल पर GPS युक्त तस्वीरों के माध्यम से अपलोड करना अनिवार्य है। साथ ही, निगम रात के समय भी विशेष अभियान चलाकर सड़कों पर फैले निर्माण और विध्वंस सामग्री को हटाने की कार्रवाई को लगातार जारी रखेगा। जोनल निरीक्षकों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे लगातार अपने क्षेत्रों में निगरानी रखें और किसी भी नए कचरा स्थल को बनने से रोकें। कुछ जोन विशेष रूप से चिह्नित किए गए हैं जहां कचरा स्थलों की समस्या अधिक थी, जैसे जोन 3 (वार्ड 15, 16, 17 एवं 18), जोन 7 (वार्ड 22A, 228, 22C एवं 23), जोन 11 (वार्ड 44, 45, 46 एवं 55), जोन 12 (वार्ड 36, 38, 39 एवं 40) और जोन 17 (वार्ड 52, 53, 54 एवं 58)। इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पटना नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान के तहत, शहर के 85 पूर्व में चिन्हित किए गए कचरा स्थलों की न केवल सफाई की गई है, बल्कि उनका कायाकल्प भी किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो शहर को अधिक स्वच्छ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। निगम, डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण सेवा के माध्यम से आवासीय क्षेत्रों से और रोड-टू-रोड सेवा के माध्यम से गैर-आवासीय क्षेत्रों से प्रतिदिन कचरा उठाता है। इसके बावजूद, कुछ असामाजिक तत्व खुले भूखंडों, सड़कों के किनारे और खुले नालों में अवैध रूप से कचरा फेंक देते हैं। इस तरह की हरकतें न केवल गंदगी फैलाती हैं, बल्कि नालों के जाम होने का कारण भी बनती हैं, जिससे मानसून के दौरान जल निकासी व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होती है। नगर निगम इन असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने और शहरवासियों को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि शहर मानसून के दौरान जलभराव से मुक्त रहे, निगम द्वारा सफाई व्यवस्था और कचरा प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है





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