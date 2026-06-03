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पटना में खान सर की कोचिंग पर रात भर फायरिंग: छात्र जाम कर दिखाए विरोध, पुलिस ने की कड़ी कार्रवाई

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पटना में खान सर की कोचिंग पर रात भर फायरिंग: छात्र जाम कर दिखाए विरोध, पुलिस ने की कड़ी कार्रवाई
पटनाकोचिंग हत्याकांडविद्यार्थी विरोध
📆03-06-2026 03:52:00
📰Dainik Jagran
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कटुशिक्षक खान सर की कोचिंग पर देर रात हुई फायरिंग, पत्थरबाजी और मारपीट से छात्र नाराज़। कई छात्रों ने सड़कों को जाम करके विरोध प्रदर्शन किया, पुलिस ने तैनाती कर स्थिति को संभाला। दोनों कोचिंग संस्थानों के बीच फटकार और जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पटना के कदमकुआँ क्षेत्र में स्थित खान सर की कोचिंग सेंटर पर देर रात हो गई भयावह फायरिंग और पत्थरबाजी, जिससे छात्रों में तीव्र आक्रोश का संचार हुआ। घटना मंगलवार की रात्रि लगभग ११:३० बजे घटित हुई, जब अज्ञात व्यक्तियों के एक समूह ने कोचिंग परिसर के भीतर मारपीट करते हुए गोलीबारी का सहारा लिया। इस घिनौनी हमले में कोचिंग के सुरक्षा कर्मी घायल हो गया, जबकि कई छात्र इधर‑उधर भागते हुए बच निकले। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच कर स्थिति को नियंत्रण में किया और घटना से जुड़ी १५ से २० अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इस हमले के तुरंत बाद कोचिंग के सभी कक्षाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, जिससे छात्रों की पढ़ाई में बड़ा व्यवधान आया। अगले सुबह, यानी बुधवार को, कोचिंग के बाहर बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हो गए। उन्होंने सड़कों को पूरी तरह जाम कर दिया और पुलिस के तैनात अमीर बल के सामने धरना भी दिया। छात्र न केवल अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे थे, बल्कि दोनों कोचिंग संस्थानों - खान सर की कोचिंग और ज्ञान बिंदु कोचिंग - के बीच चल रहे विवाद का समाधान भी चाहते थे। विद्यार्थियों ने बताया कि इस अंधेरी रात में कोचिंग पर हुए हमले का कारण कम फीस पर पढ़ाने को लेकर अन्य संस्थानों द्वारा उठाया गया विरोध था। दूसरी ओर, खान सर ने भी आरोप लगाया कि ज्ञान बिंदु कोचिंग के अभिकर्ताओं ने आग लगाई और फायरिंग की, जिससे दो संस्थानों के बीच आपसी द्वेष और बढ़ गया। पटकथा के अनुसार, खान सर ने छत के बालकनी से छात्रों को शांति बनाए रखने की अपील की और उन्हें घर लौटने का आदेश दिया, परंतु छात्रों की नाराजगी दूर नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस मामले में तुरंत कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और जिम्मेदारों को कानूनी सजा मिलनी चाहिए। एसएसपी कार्तिकेय के माननीय अधिकारी शर्मा ने आश्वासन दिया कि हमले में शामिल सभी व्यक्तियों को सख़्त कानूनी ताक़ीद का सामना करना पड़ेगा। पुलिस ने दोनों पक्षों के लिखित शिकायतें प्राप्त कर ली हैं और अब दोनों पक्षों द्वारा दिए गए आरोपों की बारीकी से जांच कर रही है। इस घटना के बाद, पटना की सड़कों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और छात्रों को यह संदेश दिया गया है कि अगर कोई भी हिंसक कार्य होता है तो तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए। इस प्रकार, पेटना के इस शैक्षिक संस्थान में हुई इस हिंसक टकराव ने छात्रों की सुरक्षा के महत्व को दोबारा उजागर किया है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया है.

पटना के कदमकुआँ क्षेत्र में स्थित खान सर की कोचिंग सेंटर पर देर रात हो गई भयावह फायरिंग और पत्थरबाजी, जिससे छात्रों में तीव्र आक्रोश का संचार हुआ। घटना मंगलवार की रात्रि लगभग ११:३० बजे घटित हुई, जब अज्ञात व्यक्तियों के एक समूह ने कोचिंग परिसर के भीतर मारपीट करते हुए गोलीबारी का सहारा लिया। इस घिनौनी हमले में कोचिंग के सुरक्षा कर्मी घायल हो गया, जबकि कई छात्र इधर‑उधर भागते हुए बच निकले। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच कर स्थिति को नियंत्रण में किया और घटना से जुड़ी १५ से २० अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इस हमले के तुरंत बाद कोचिंग के सभी कक्षाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, जिससे छात्रों की पढ़ाई में बड़ा व्यवधान आया। अगले सुबह, यानी बुधवार को, कोचिंग के बाहर बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हो गए। उन्होंने सड़कों को पूरी तरह जाम कर दिया और पुलिस के तैनात अमीर बल के सामने धरना भी दिया। छात्र न केवल अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे थे, बल्कि दोनों कोचिंग संस्थानों - खान सर की कोचिंग और ज्ञान बिंदु कोचिंग - के बीच चल रहे विवाद का समाधान भी चाहते थे। विद्यार्थियों ने बताया कि इस अंधेरी रात में कोचिंग पर हुए हमले का कारण कम फीस पर पढ़ाने को लेकर अन्य संस्थानों द्वारा उठाया गया विरोध था। दूसरी ओर, खान सर ने भी आरोप लगाया कि ज्ञान बिंदु कोचिंग के अभिकर्ताओं ने आग लगाई और फायरिंग की, जिससे दो संस्थानों के बीच आपसी द्वेष और बढ़ गया। पटकथा के अनुसार, खान सर ने छत के बालकनी से छात्रों को शांति बनाए रखने की अपील की और उन्हें घर लौटने का आदेश दिया, परंतु छात्रों की नाराजगी दूर नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस मामले में तुरंत कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और जिम्मेदारों को कानूनी सजा मिलनी चाहिए। एसएसपी कार्तिकेय के माननीय अधिकारी शर्मा ने आश्वासन दिया कि हमले में शामिल सभी व्यक्तियों को सख़्त कानूनी ताक़ीद का सामना करना पड़ेगा। पुलिस ने दोनों पक्षों के लिखित शिकायतें प्राप्त कर ली हैं और अब दोनों पक्षों द्वारा दिए गए आरोपों की बारीकी से जांच कर रही है। इस घटना के बाद, पटना की सड़कों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और छात्रों को यह संदेश दिया गया है कि अगर कोई भी हिंसक कार्य होता है तो तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए। इस प्रकार, पेटना के इस शैक्षिक संस्थान में हुई इस हिंसक टकराव ने छात्रों की सुरक्षा के महत्व को दोबारा उजागर किया है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया है

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पटना कोचिंग हत्याकांड विद्यार्थी विरोध पुलिस कार्रवाई शैक्षणिक संस्थान

 

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