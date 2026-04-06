पटना में मुफ्त दवाओं की कालाबाजारी का भंडाफोड़, 40 लाख की दवाएं जब्त, एक गिरफ्तार

पटना में सरकारी अस्पतालों के लिए मुफ्त दवाओं की कालाबाजारी का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें 40 लाख रुपये की दवाएं और इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। गिरोह सरकारी दवाओं पर निजी कंपनियों के रैपर लगाकर और एक्सपायरी डेट बदलकर बेचता था।

जागरण संवाददाता, पटना । राजधानी में सरकारी अस्पताल ों के लिए मुफ्त दवाओं की कालाबाजारी का भंडाफोड़ हुआ है। अगमकुआं थाना क्षेत्र के भागवत नगर स्थित जनता नगर में सोमवार को औषधि नियंत्रण प्रशासन और पटना पुलिस की संयुक्त छापेमारी में करीब 40 लाख रुपये की दवाएं और इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया है, जबकि चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर अन्य की तलाश की जा रही है। छापेमारी में गिरफ्तार आरोपित की पहचान जयंत कुमार के रूप में हुई है। वहीं मुख्य आरोपित नीरज कुमार सहित

कुंदन कुमार और मकान मालिक अजय कुमार फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। मौके से 38 कार्टून में रखी बड़ी मात्रा में दवाएं बरामद हुईं। जांच में सामने आया कि गिरोह सरकारी अस्पतालों से सस्ते दाम पर दवाएं खरीदकर गोदाम में जमा करता था। यहां दवाओं से सरकारी आपूर्ति का लेबल हटाकर उन पर निजी कंपनियों के रैपर चढ़ा दिए जाते थे। इतना ही नहीं, एक्सपायर हो चुकी दवाओं की तारीख बदलकर उन्हें बाजार में खपाया जा रहा था। बताया गया कि तैयार दवाओं को पटना समेत राज्य के विभिन्न दवा दुकानों तक सप्लाई किया जाता था। इस अवैध नेटवर्क में एक दर्जन से अधिक लोग शामिल बताए जा रहे हैं। अब इसकी जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। प्रशासन का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि मरीजों को मिलने वाली मुफ्त दवाओं की आपूर्ति सुरक्षित और पारदर्शी बनी रहे। बरामद दवाओं में कई गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं। इनमें एल्बुमिन, कोडिन, प्राजोसिन, बुप्रेनार्फिन, एंटी-रेबीज इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स, सेफिक्साइम, एमोक्सिसिलिन-क्लैवुलनेट, सेफ्ट्रिएक्सोन, मेरोपेनेम और एरिथ्रोपोइटिन जैसे इंजेक्शन शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह गिरोह करीब दो वर्षों से बिचौलियों के माध्यम से इस अवैध कारोबार को संचालित कर रहा था। सरकारी अस्पतालों की आपूर्ति से जुड़ी दवाओं की हेराफेरी कर उन्हें खुले बाजार में बेचा जा रहा था। छापेमारी सहायक औषधि नियंत्रक चुनेंद्र महतो के निर्देशन में की गई, इसका नेतृत्व ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार व अंसारी ने किया। गोदाम को सील कर दिया गया है और जब्त दवाओं की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।\पटना में मुफ्त दवाओं की कालाबाजारी का खुलासा एक गंभीर मुद्दा है जो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में भ्रष्टाचार और धांधली को उजागर करता है। इस घटना ने सरकारी अस्पतालों के लिए मुफ्त दवाओं की आपूर्ति में शामिल लोगों की मिलीभगत को भी उजागर किया है। यह एक संगठित गिरोह का काम था जो पिछले दो सालों से सक्रिय था, जो सरकारी दवाओं को सस्ते दामों पर खरीदता था, उन पर निजी कंपनियों के लेबल लगाता था और एक्सपायरी डेट बदलकर उन्हें बाजार में बेचता था। यह न केवल अवैध है बल्कि मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ भी है, क्योंकि वे खराब या अप्रभावी दवाओं का सेवन कर रहे थे।\इस मामले में एक आरोपित की गिरफ्तारी हुई है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। पुलिस और औषधि नियंत्रण प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई से बड़ी मात्रा में दवाएं और इंजेक्शन जब्त किए गए हैं, जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपये है। इस घटना से यह भी पता चलता है कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में भ्रष्टाचार कितना व्यापक है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि ऐसे अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मरीजों को मुफ्त दवाओं की आपूर्ति सुरक्षित और पारदर्शी रहे। इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग को सतर्क कर दिया है और आगे की जांच में शामिल लोगों की पहचान करके उन्हें न्याय के कटघरे में लाने का प्रयास किया जाएगा।\यह घटना सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाओं की आपूर्ति में शामिल लोगों के लिए एक चेतावनी है। सरकार को इस तरह की कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए, जिसमें नियमित निगरानी, ​​कड़ी जांच और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शामिल है। इसके साथ ही, मरीजों को दवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता के बारे में जागरूक करना भी आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे ताकि इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हों। यह घटना स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करती है, ताकि मरीजों को सुरक्षित और प्रभावी उपचार मिल सके





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