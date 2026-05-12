पटना में पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत, भारी भीड़ वाले पेट्रोल पंप पर भटकते लोग

भारत की संसाधनों से बांधे तेल के रंजिश में अमेरिका ने ईरान पर तमाम बर्ताव किए, जिसके असर में होर्मुज स्ट्रेट पर तनाव बढ़ा और इससे 'होर्मुज स्ट्रेट' से जरूरी चरवाहयनों में बाधा पैदा हुई। इस बाधित आपूर्ति की वजह से पेट्रोल और डीजल में तेजी आई है। पटना में लोगों के लिए पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत से उभर रहे हैं। इसके अलावा अफवाहों और पेट्रोल पंपों के संचालकों के बढ़े हुए आदेश भी चर्चा में हैं।

पटना : मिडिल-ईस्ट में उथल-पुथल के असर से बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर पेट्रोल-डीजल की सिक्का कटी हुई है। होर्मुज स्ट्रेट से कच्चे तेल और सीएनजी की आपूर्ति बाधित होने की खबरों ने जनता के बीच पेट्रोल-डीजल की किल्लत और कीमतों में उछाल का डर पैदा कर दिया। लोग अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल कराने की जद्दोजहद में लगे हैं। इस स्थिति को देखते हुए कुछ पंप संचालकों ने तेल की बिक्री की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है, जिससे संकट की स्थिति और बिगड़ गई है। पेट्रोल पंपों की राशनिंग से फैली अफवाह भी अफरा-तफरी पैदा करने लगी है.

पटना: मिडिल-ईस्ट में उथल-पुथल के असर से बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर पेट्रोल-डीजल की सिक्का कटी हुई है। होर्मुज स्ट्रेट से कच्चे तेल और सीएनजी की आपूर्ति बाधित होने की खबरों ने जनता के बीच पेट्रोल-डीजल की किल्लत और कीमतों में उछाल का डर पैदा कर दिया। लोग अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल कराने की जद्दोजहद में लगे हैं। इस स्थिति को देखते हुए कुछ पंप संचालकों ने तेल की बिक्री की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है, जिससे संकट की स्थिति और बिगड़ गई है। पेट्रोल पंपों की राशनिंग से फैली अफवाह भी अफरा-तफरी पैदा करने लगी है





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