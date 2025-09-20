पटना में नीतीश कुमार के कार्यक्रम के दौरान छात्राओं का विरोध, BPSC परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप

पटना के तारामंडल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम के दौरान, BPSC इंजीनियरिंग परीक्षा की अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं ने अनुबंध पर काम कर चुके लोगों को अतिरिक्त अंक देने का आरोप लगाया, जिससे उनकी नियुक्तियाँ प्रभावित हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने छात्राओं की बात नहीं सुनी।

शनिवार को पटना के तारामंडल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए और नए परियोजनाओं का उद्घाटन किया। जैसे ही उनका काफिला बाहर निकला, हाथ में कागज़ लिए कुछ छात्राएँ ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगीं – “सर, मेरी बात सुन लीजिए।” ये छात्राएँ बिहार लोक सेवा आयोग ( BPSC ) की इंजीनियरिंग परीक्षा की अभ्यर्थी थीं। उनका कहना था कि अनुबंध पर काम कर चुके उम्मीदवारों को 133 अंकों का अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है, जिसके कारण उनकी नौकरी पर असर पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने नए परियोजनाओं का उद्घाटन

किया, परन्तु छात्राओं से मुलाकात नहीं हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिर्फ हाथ हिलाकर आगे बढ़ गए और छात्राओं से कोई बातचीत नहीं हुई। छात्राएँ नारे लगाती रहीं और अपनी समस्या बताने का प्रयास करती रहीं। यह दृश्य छात्राओं की नाराज़गी और उनकी बेबसी को दर्शाता है, क्योंकि वे सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहती थीं, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल पाया।\पटना के तारामंडल में शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई कार्यक्रमों में शामिल हुए और नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी किया। इस दौरान, उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसका उद्देश्य राज्य में आधारभूत संरचना और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना था। समारोह में बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति और स्थानीय नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद, जब मुख्यमंत्री का काफिला तारामंडल से बाहर निकला, तो अचानक कुछ छात्राएँ हाथ में कागज़ लिए ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगीं – “सर, सर, मेरी बात सुन लीजिए”। इन छात्राओं ने अपनी समस्या को उजागर करने की कोशिश की, लेकिन वे मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचाने में असफल रहीं।\इन सभी छात्राओं ने बिहार लोक सेवा आयोग की इंजीनियरिंग परीक्षा दी थी और वे इसकी अभ्यर्थी थीं। उनका आरोप है कि अनुबंध पर काम कर चुके लोगों को 133 अंकों का अतिरिक्त वेटेज दिया जा रहा है, जिससे उनकी नियुक्ति में बाधा आ रही है। छात्राओं ने यह भी कहा कि इस प्रकार का पक्षपातपूर्ण व्यवहार उनकी मेहनत और योग्यता का अपमान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काफिले से हाथ हिलाया और आगे बढ़ गए, लेकिन छात्राओं से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। छात्राएँ लगातार नारे लगाती रहीं और अपनी समस्या को उजागर करने का प्रयास करती रहीं। यह दृश्य स्पष्ट रूप से छात्राओं की नाराज़गी और हताशा को दर्शाता है, जो सीधे मुख्यमंत्री से अपनी आवाज़ उठाना चाहती थीं, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल पाया। इस घटना ने बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता के मुद्दों को फिर से उजागर किया है। छात्राओं ने अपनी समस्याओं को उजागर करने के लिए विभिन्न माध्यमों का सहारा लेने की बात कही है, ताकि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जा सके और उन्हें न्याय मिल सके। यह मामला बिहार सरकार के लिए एक चुनौती है, जिसे जल्द से जल्द सुलझाना होगा ताकि छात्रों का विश्वास बहाल हो सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस घटना ने राज्य में सरकारी तंत्र और जनता के बीच संवाद की कमी को भी उजागर किया है





नीतीश कुमार पटना BPSC विरोध प्रदर्शन इंजीनियरिंग परीक्षा अभ्यर्थी

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

