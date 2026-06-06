पटना में खान सर को गिरफ्तार नहीं कर पाई पुलिस, छात्रों ने कोचिंग सेंटर के बाहर डटे रहे

पटना में रातभर चला ड्रामा, पुलिस को खान सर गिरफ्तार नहीं कर पाने के बाद बड़ा हंगामा हुआ. छात्रों ने कोचिंग सेंटर के बाहर डटे रहे और हटने को तैयार नहीं हुए.
पटना में रातभर चला ड्रामा, पुलिस को खान सर गिरफ्तार नहीं कर पाने के बाद बड़ा हंगामा हुआ. छात्रों ने कोचिंग सेंटर के बाहर डटे रहे और हटने को तैयार नहीं हुए.
पुलिस ने कई बार छात्रों को वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने. खान सर के समर्थन में जुटे छात्रों की वजह से माहौल लगातार तनावपूर्ण बना रहा. फिलहाल, पुलिस की ओर से पूरे मामले पर विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. के दो बड़े कोचिंग संस्थानों के बीच चल रही टकराव की कहानी जुड़ी है.
खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान और ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद के बीच विवाद अब पुलिस केस तक पहुंच गया है. एक वायरल फायरिंग वीडियो की जांच के बाद पटना पुलिस ने फैजल खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है. का एक सुरक्षाकर्मी गोली चलाते हुए दिखाई दे रहा है. फुटेज मिलते ही पुलिस ने फौरन KGS पहुंचकर जांच की और उनके दो गार्डों को हिरासत में ले लिया.
दोनों के ही हथियार फॉरेंसिक जांच (FSL) के लिए भेजे गए हैं.
'खान सर नटवरलाल, साजिश वाला आदमी', चाचा ने लगाए गंभीर आरोप'भीड़ पर फायर करो, मैं समझ लूंगा', खान सर पर गोली चलवाने का आरोप शुरुआत में इस फायरिंग के मामले में विरोधी ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद की गिरफ्तारी हुई थी. लेकिन इस नए वीडियो ने केस की पूरी दिशा बदल दी, जिससे अब पुलिस की सीधी नजर खुद खान सर पर टिक गई है.
इस टकराव की शुरुआत 27 मई को बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के बाद हुई. रिजल्ट आने के बाद दोनों कोचिंग संस्थानों ने सबसे ज्यादा छात्रों के चयन का दावा किया. दोनों तरफ से सम्मान समारोह हुए और शहरभर में पोस्टर-बैनर लगाए गए. आरोप है कि इसी दौरान खान सर के स्टाफ ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के बोर्ड के ऊपर अपना बैनर चिपका दिया था, जिसके बाद यह विवाद लगातार बढ़ता चला गया.
नौबत यहां तक आ गई कि 2-3 जून की रात दोनों गुटों के बीच जमकर तोड़फोड़, पथराव व फायरिंग हुई. अब देखना होगा कि छात्रों के इस भारी विरोध के बाद पटना पुलिस खान सर को कब तक गिरफ्तार कर पाती है. यह भी बड़ा सवाल है कि शिक्षा के इस बड़े गढ़ में शुरू हुई यह खतरनाक वर्चस्व की लड़ाई कब जाकर शांत होगी
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