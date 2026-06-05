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पटनीटॉप को मिली 500 करोड़ की सहायता, वैश्विक पर्यटन स्थल की ओर नया कदम

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पटनीटॉप को मिली 500 करोड़ की सहायता, वैश्विक पर्यटन स्थल की ओर नया कदम
पर्यटन विकासग्लोबल डेस्टिनेशनपटनीटॉप
📆05-06-2026 00:46:00
📰Amar Ujala
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केंद्र सरकार ने ग्लोबल डेस्टिनेशन स्कीम के तहत जम्मू‑काश्मीर के पटनीटॉप को 50 विश्वस्तरीय गंतव्यों में शामिल किया और 500 करोड़ रुपये की फाइनेंशियल मदद की घोषणा की। व्यापक विकास योजना में बुनियादी ढांचा, सड़कों, पार्किंग, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट और स्थानीय रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है।

केंद्र सरकार ने अपने " ग्लोबल डेस्टिनेशन " स्कीम के तहत जम्मू-कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पटनीटॉप को 50 चयनित विश्वस्तरीय गंतव्यों की सूची में शामिल किया है। इस महायोजना के अंतर्गत पटनीटॉप को 500 करोड़ रुपये का फाइनैन्शियल सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे इस क्षेत्र के भीतर 30 किलोमीटर के दायरे में व्यापक विकास कार्य प्रारम्भ होंगे। योजना के लक्ष्य में टूरिज्म बूस्ट विजन के तहत 50 प्रमुख घरेलू पर्यटन स्थलों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विश्व स्तरीय हब में परिवर्तित करना शामिल है। इस दिशा में पटनीटॉप विकास प्राधिकरण, स्थानीय व्यापारियों और विधायक बलवंत मनकोटिया सहित कई हितधारकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी 10 दिनों में जनता से सुझाव और नई विचारधाराएँ एकत्र करने का आवाहन किया गया। इन सुझावों को अंतिम मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा, जिससे विकास कार्यों की पारदर्शिता और स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित हो सके। ग्लोबल डेस्टिनेशन योजना के तहत पटनीटॉप के साथ-साथ आसपास के कई धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों को भी जोड़ने की योजना है। करलाह-गौरीकुंड सड़क का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिससे गौरीकुंड, मानतलाई, सुद्धमहादेव, बैणी संगम और हरिद्वार जैसे पवित्र स्थल पर्यटकों के लिए सुगम हो जाएंगे। लाटी, मरोठी, सराड़, डुडू, किरची और शिवगली जैसी अनछुई वादियों को भी पर्यटन मानचित्र पर उजागर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पटनीटॉप में कई नए पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे एक आकर्षक वातावरण निर्मित हो सके। योजना में मल्टी-स्टोरी पार्किंग और सर्कुलर रूट पर बैटरी-इलेक्ट्रिक वाहनों की सेवा भी शामिल है, जिससे पर्यटकों को चार से पाँच दिन के विस्तारित टूर का अनुभव मिलेगा। बर्फबारी के मौसम में पटनीटॉप और नत्था‑टॉप की सड़कों को अल्पकालिक रूप से बंद रहने की समस्या को हल करने के लिए विशेष बर्फ‑प्रबंधन योजना विकसित की जा रही है। साथ ही, युगधार रोड की मंजूरी मिल चुकी है और अगले वर्ष मेले के पहले इस मुख्य सड़क का उद्घाटन करके सभी दर्शकों को सीधे मेले के स्थल तक पहुंचाया जाएगा। इस व्यापक विकास पहल से न केवल पर्यटन के प्रवाह में वृद्धि होगी, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी विस्तारित होंगे, जिससे पटनीटॉप और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों का संपूर्ण आर्थिक स्वरूप सुदृढ़ होगा.

केंद्र सरकार ने अपने "ग्लोबल डेस्टिनेशन" स्कीम के तहत जम्मू-कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पटनीटॉप को 50 चयनित विश्वस्तरीय गंतव्यों की सूची में शामिल किया है। इस महायोजना के अंतर्गत पटनीटॉप को 500 करोड़ रुपये का फाइनैन्शियल सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे इस क्षेत्र के भीतर 30 किलोमीटर के दायरे में व्यापक विकास कार्य प्रारम्भ होंगे। योजना के लक्ष्य में टूरिज्म बूस्ट विजन के तहत 50 प्रमुख घरेलू पर्यटन स्थलों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विश्व स्तरीय हब में परिवर्तित करना शामिल है। इस दिशा में पटनीटॉप विकास प्राधिकरण, स्थानीय व्यापारियों और विधायक बलवंत मनकोटिया सहित कई हितधारकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी 10 दिनों में जनता से सुझाव और नई विचारधाराएँ एकत्र करने का आवाहन किया गया। इन सुझावों को अंतिम मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा, जिससे विकास कार्यों की पारदर्शिता और स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित हो सके। ग्लोबल डेस्टिनेशन योजना के तहत पटनीटॉप के साथ-साथ आसपास के कई धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों को भी जोड़ने की योजना है। करलाह-गौरीकुंड सड़क का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिससे गौरीकुंड, मानतलाई, सुद्धमहादेव, बैणी संगम और हरिद्वार जैसे पवित्र स्थल पर्यटकों के लिए सुगम हो जाएंगे। लाटी, मरोठी, सराड़, डुडू, किरची और शिवगली जैसी अनछुई वादियों को भी पर्यटन मानचित्र पर उजागर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पटनीटॉप में कई नए पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे एक आकर्षक वातावरण निर्मित हो सके। योजना में मल्टी-स्टोरी पार्किंग और सर्कुलर रूट पर बैटरी-इलेक्ट्रिक वाहनों की सेवा भी शामिल है, जिससे पर्यटकों को चार से पाँच दिन के विस्तारित टूर का अनुभव मिलेगा। बर्फबारी के मौसम में पटनीटॉप और नत्था‑टॉप की सड़कों को अल्पकालिक रूप से बंद रहने की समस्या को हल करने के लिए विशेष बर्फ‑प्रबंधन योजना विकसित की जा रही है। साथ ही, युगधार रोड की मंजूरी मिल चुकी है और अगले वर्ष मेले के पहले इस मुख्य सड़क का उद्घाटन करके सभी दर्शकों को सीधे मेले के स्थल तक पहुंचाया जाएगा। इस व्यापक विकास पहल से न केवल पर्यटन के प्रवाह में वृद्धि होगी, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी विस्तारित होंगे, जिससे पटनीटॉप और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों का संपूर्ण आर्थिक स्वरूप सुदृढ़ होगा

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पर्यटन विकास ग्लोबल डेस्टिनेशन पटनीटॉप जम्मू‑काश्मीर बुनियादी ढांचा

 

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