पटना के गांधी मैदान में हर सप्ताहांत फिल्म दिखाई जाएंगी, 13-14 जून को 'पुष्पा' सीरीज का प्रदर्शन

पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की पहल के तहत गांधी मैदान में हर सप्ताहांत खुले आसमान के नीचे बड़े पर्दे पर फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है। आगामी सप्ताहांत पर पopus सीरीज की फिल्मों का विशेष प्रदर्शन होगा।

पटना के गांधी मैदान में हर सप्ताहांत शाम 6 बजे से विशाल मेगा स्क्रीन पर फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है। यह पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की पहल है जिसका उद्देश्य शहरवासियों को गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक मनोरंजन प्रदान करना है। लगभग 70 फीट × 40 फीट आकार की इस स्क्रीन पर अब तक कई फिल्मों के साथ क्रिकेट मैचों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी प्रसारण किया जा चुका है। अधिकारियों के अनुसार, आगामी 13 जून और 14 जून को दर्शकों के लिए लोकप्रिय फिल्म ' पुष्पा -1' और ' पुष्पा -2' का प्रदर्शन किया जाएगा। मेगा स्क्रीन को अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित किया गया है; लगभग 5,000 दर्शकों की क्षमता वाली इस व्यवस्था में फुल एचडी चित्र गुणवत्ता, एज-ब्लेंडिंग तकनीक और डाल्बी डिजिटल सराउंड साउंड सिस्टम की सुविधा उपलब्ध है। स्क्रीन को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि इसे 70 फीट से लेकर 320 फीट की दूरी तक आसानी से देखा जा सकता है। साथ ही, पटना में बिजली सप्लाई में सुधार के लिए 7.

5 किमी लंबी नई अंडरग्राउंड लाइन जुड़ाई जा रही है





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पटना गांधी मैदान मेगा स्क्रीन फिल्म प्रदर्शन पुष्पा

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