पटना में बढ़ती गर्मी और उमस के कारण बिजली की मांग में भारी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। पेसू अधराजधारी में उमस भरी गर्मी के बीच बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है।
पटना में बढ़ती गर्मी और उमस के कारण बिजली की मांग में भारी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है, 24 घंटे में लोड में 301.8 मेगावाट का अंतर दर्ज किया गया। पेसू अधराजधारी में उमस भरी गर्मी के बीच बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। 24 घंटे में लोड में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोमवार को पटना में 24 घंटे के दौरान अधिकतम और न्यूनतम बिजली लोड के बीच 301.
8 मेगावाट का अंतर दर्ज किया गया। पटना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूनिट (पेसू) के अनुसार सुबह सात बजे बिजली लोड 538.2 मेगावाट रहा, जो दिन का न्यूनतम स्तर था। वहीं, दोपहर तीन बजे मांग तेजी से बढ़कर 840 मेगावाट पहुंच गया, जो 24 घंटे का अधिकतम लोड दर्ज किया गया। गर्मी और उमस बढ़ने के साथ दिन चढ़ने पर एसी, कूलर और अन्य विद्युत उपकरणों के अधिक उपयोग से बिजली की मांग अचानक बढ़ रही है। यही कारण है कि कुछ ही घंटों में बिजली लोड में भारी अंतर देखने को मिल रहा है। मई के आंकड़े भी बिजली मांग में लगातार वृद्धि की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि, मई का आंकड़ा अभी पिछले वर्ष गर्मी के मौसम में दर्ज 883 मेगावाट के उच्चतम स्तर से नीचे है, लेकिन मौजूदा रफ्तार को देखते हुए जल्द नया रिकॉर्ड बनने की संभावना जताई जा रही है। अप्रैल में भी बिजली मांग में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। एक अप्रैल को अधिकतम 504.3 मेगावाट लोड था, जो 24 अप्रैल तक बढ़कर 812.2 मेगावाट पहुंच गया था। बढ़ते बिजली लोड का असर अब वितरण व्यवस्था पर भी पड़ने लगा है। कई इलाकों में ट्रांसफार्मरों पर अतिरिक्त दबाव के कारण फ्यूज उड़ने और लोकल फाल्ट की शिकायतें सामने आ रही हैं। पेसू ने अधिक लोड वाले क्षेत्रों को चिह्नित कर वहां अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि बिजली आपूर्ति प्रभावित न हो
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