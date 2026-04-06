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पटना में मानसून से पहले जलजमाव से निपटने की तैयारी जोरों पर, अधिकारियों को मिले कड़े निर्देश

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पटना में मानसून से पहले जलजमाव से निपटने की तैयारी जोरों पर, अधिकारियों को मिले कड़े निर्देश
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📆07-04-2026 04:54:00
📰Dainik Jagran
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पटना में मानसून से पहले जलजमाव की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। डीएम ने अधिकारियों को जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने और नालों की सफाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। अतिक्रमण हटाने और निगरानी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल-फ्री नंबर और चैटबॉट भी जारी किए गए हैं।

जागरण संवाददाता, पटना मानसून आने से पहले जल निकासी की बेहतर व्यवस्था के लिए ठोस तैयारियां की जा रही हैं। सोमवार को डीएम डॉ.

त्यागराजन एसएम ने नगर निगम आयुक्त यशपाल मीणा सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मानसून से पहले जलजमाव की समस्या से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। डीएम ने जोर देकर कहा कि जल निकासी की सुगम व्यवस्था सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण है ताकि अत्यधिक बारिश की स्थिति में लोगों का जीवन प्रभावित न हो। सभी विभागों के बीच आपसी तालमेल और प्रभावी संवाद बनाए रखकर सभी अधिकारी इसके लिए सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि सक्रिय और प्रभावी जल निकासी प्रणाली के लिए नालों की सफाई के साथ-साथ लगातार निगरानी करना भी जरूरी है। सभी नालों के जल स्तर, जल प्रवाह और अन्य मानकों की नियमित निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाए। मानसून के दौरान विशेष निगरानी रखी जाए।\डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से नालों का निरीक्षण करें और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि जलजमाव के प्रति प्रशासन का जीरो टॉलरेंस रवैया है। यदि तैयारियों और निवारक कार्यों में किसी अधिकारी की लापरवाही या अनियमितता पाई जाती है, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में मानकों के अनुसार कार्यों को सुनिश्चित करने का आदेश दिया। उन्होंने नगर निगम, बुडको, मेट्रो, रेलवे, पथ निर्माण, विद्युत, पुल निर्माण, एनएचएआई और जिला प्रशासन सहित सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। बादशाही नाला, सर्पेंटाइन नाला, आशियाना-दीघा नाला, नंदलाल छपरा नाला, बाकरगंज नाला, सैदपुर नाला, मंदिरी नाला और ब्रहोत्तर नाला आदि में अतिक्रमण और उड़ाही की जांच के लिए सात विशेष टीमों का गठन किया गया है।\नालों की सफाई, उड़ाही, अतिक्रमण हटाने और जल प्रवाह की स्थिति की वार्ड-वार निगरानी की जा रही है। ड्रेनेज नेटवर्क, मैनहोल, कैचपिट और भू-गर्भ नालों का भी सत्यापन किया गया है ताकि कहीं भी जल निकासी में बाधा न आए। सीसीटीवी कैमरों और कंट्रोल रूम से वास्तविक समय पर निगरानी की जा रही है। किसी भी तकनीकी खराबी की स्थिति में मोबाइल मरम्मत दल तुरंत सक्रिय हो जाता है। नगर निगम स्तर पर भी निगरानी को मजबूत किया गया है। 75 वार्डों को 19 जोन में विभाजित करके क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) तैनात की गई है। यह टीम जलजमाव की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई करती है। नगर आयुक्त ने बताया कि निगम के मुख्यालय का नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय रहता है और लोगों की शिकायतों का समय पर समाधान किया जाता है। टोल-फ्री नंबर 155304 और चैटबॉट नंबर 9264447449 पर लोग शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नगर निगम के सभी अंचलों द्वारा नालों के नवीनतम सर्वेक्षण के आधार पर सभी बड़े-छोटे नालों की सफाई, मैनहोल और कैचपिट की उड़ाही का काम तेजी से किया जा रहा है

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