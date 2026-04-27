पटना में डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम के निर्देश पर गंगा किनारे विशेष अतिक्रमण उन्मूलन अभियान का आठवां दिन चलाया गया। इस अभियान के दौरान 35 पक्के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। डीएम ने कहा कि गंगा किनारे का क्षेत्र पर्यावरण और जनहित के लिए महत्वपूर्ण है और यहां कोई अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

पटना में गंगा किनारे अतिक्रमण उन्मूलन अभियान का आठवां दिन, 35 अवैध निर्माण ध्वस्त पटना । जागरण संवाददाता। डीएम डॉ.

त्यागराजन एसएम के निर्देश पर रविवार को गंगा किनारे विशेष अतिक्रमण उन्मूलन अभियान का आठवां दिन चलाया गया। इस अभियान के दौरान सभ्यता द्वार से कलेक्ट्रेट के पीछे तक गंगा किनारे बने 35 पक्के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। डीएम ने इस संबंध में कहा कि गंगा किनारे का क्षेत्र पर्यावरण के साथ-साथ जनहित के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां कई महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं और इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में कोई बाधा स्वीकार नहीं की जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गंगा किनारे की असर्वेक्षित भूमि सरकारी संपत्ति है और इस पर किसी का निजी दावा मान्य नहीं है। कई स्थानों पर असामाजिक तत्वों ने पक्का अवैध निर्माण कर कब्जा कर लिया था, जिसे अब हटाया जा रहा है। यह अभियान लगातार चलता रहेगा और हटाने के साथ कोई नया अतिक्रमण नहीं होने के लिए एसडीओ व एसडीपीओ को विशेष निर्देश दिए गए हैं। जो भी इस अभियान में बाधक बनेगा, उसके विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण हटाने के बाद हरित क्षेत्र और ट्रैफिक सुधार की योजना यह कार्रवाई केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे गंगा तट के संरक्षण, न्यायालयीय आदेशों के अनुपालन और शहर के समग्र विकास की योजना भी शामिल है। डीएम ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार फ्लड प्लेन क्षेत्र और गंगा के तटीय इलाकों में किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित है। इसके बावजूद लगातार अवैध निर्माण की शिकायतें मिल रही थीं, जिस कारण यह कार्रवाई आवश्यक हो गई है। अतिक्रमण हटाने के बाद यहां हरित क्षेत्र, पार्किंग व्यवस्था और सार्वजनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। गंगा पथ, अशोक राजपथ और पटना साहिब जैसे क्षेत्रों में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। प्रशासन की प्राथमिकता नागरिकों को बेहतर सुविधा देना और पटना को एक सुव्यवस्थित, सुंदर और आधुनिक शहर के रूप में विकसित करना है। अतिक्रमण हटाकर उन क्षेत्रों में वन, नगर विकास एवं आवास, पथ निर्माण एवं अन्य विभागों द्वारा सुंदरीकरण और विकास कार्य कराया जाएगा। न्यायालय के आदेशों का पालन और शहर का समग्र विकास डीएम ने यह भी कहा कि यह अभियान केवल गंगा किनारे के अतिक्रमण हटाने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक योजना का हिस्सा है जिसमें गंगा तट के संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और शहर के समग्र विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार फ्लड प्लेन क्षेत्र और गंगा के तटीय इलाकों में किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित है। इसके बावजूद लगातार अवैध निर्माण की शिकायतें मिल रही थीं, जिस कारण यह कार्रवाई आवश्यक हो गई है। अतिक्रमण हटाने के बाद यहां हरित क्षेत्र, पार्किंग व्यवस्था और सार्वजनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। गंगा पथ, अशोक राजपथ और पटना साहिब जैसे क्षेत्रों में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। प्रशासन की प्राथमिकता नागरिकों को बेहतर सुविधा देना और पटना को एक सुव्यवस्थित, सुंदर और आधुनिक शहर के रूप में विकसित करना है। अतिक्रमण हटाकर उन क्षेत्रों में वन, नगर विकास एवं आवास, पथ निर्माण एवं अन्य विभागों द्वारा सुंदरीकरण और विकास कार्य कराया जाएगा





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