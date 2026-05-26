पटना सिटी में पारिवारिक विवाद के कारण हुए अग्निकांड में तीन लोगों की मौत, दो मासूम बच्चे गंभीर रूप से झुलसे

पटना सिटी में पारिवारिक विवाद के कारण हुए अग्निकांड में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो मासूम बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। इन बच्चों के लंबे इलाज के लिपारिवारिक तनाव में व्यक्ति ने खुद को, परिवार को आग लगाई। घटना के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, सामाजिक संगठनों और व्यवसायियों ने आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया है।

पटना सिटी में पारिवारिक विवाद के कारण हुए अग्निकांड में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो मासूम बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। इन बच्चों के लंबे इलाज के लिपारिवारिक तनाव में व्यक्ति ने खुद को, परिवार को आग लगाई।बच्चों के इलाज हेतु लाखों रुपये की आर्थिक मदद की अपील। पटना सिटी की संकरी पुआ गली में स्थित जिस घर में कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, वहां आज मातम और सन्नाटा पसरा है। पारिवारिक तनाव ने एक परिवार को इस कदर तबाह कर दिया कि उसकी भयावह गूंज पूरे इलाके को झकझोर रही है। कन्हाई नामक व्यक्ति ने तलाक के बाद गुस्से और तनाव में खौफनाक कदम उठाया। इसने कई जिंदगियों को मौत और जिंदगी के बीच ला खड़ा किया। उसने घर में घुसकर वृद्ध दंपति, अपनी पूर्व पत्नी, दो मासूम बच्चों और खुद को आग के हवाले कर दिया। इस दर्दनाक घटना में दो वृद्धों और आरोपित की मौत हो चुकी है, जबकि उसकी पूर्व पत्नी और दोनों बच्चे गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं।में चल रहा है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं, दोनों बच्चों को बेहतर इलाज के लिए अगमकुआं स्थित निजी बर्न अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों के अनुसार बच्चों का उपचार लंबा चलेगा और अगले एक महीने में करीब सात लाख रुपये तक का खर्च आ सकता है। अस्पताल के बेड पर जिंदगी से जंग लड़ रहे मासूम बच्चों की आंखों में अब भी उस भयावह रात का डर साफ झलकता है। मासूमों की हालत देखकर हर किसी की आंखें नम हो जा रही हैं। चिकित्सकों की टीम लगातार इलाज में जुटी है, लेकिन आर्थिक संकट परिवार के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। घटना के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, सामाजिक संगठनों और व्यवसायियों ने आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया है।विधायक रत्नेश कुमार, एसडीओ सत्यम सहाय, चौक थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार सहित कई समाजसेवियों और व्यवसायियों ने आर्थिक सहयोग किया है। हालांकि इलाज का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है और अब भी बड़ी राशि की जरूरत बनी हुई है। यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि समाज और इंसानियत की भी परीक्षा है। दो मासूम बच्चे, जिन्होंने अभी दुनिया को ठीक से समझा भी नहीं, आज जिंदगी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे समय में समाज का छोटा-सा सहयोग भी किसी के लिए नई उम्मीद बन सकता है।इस कठिन समय में व्यवसायी ईश्वर अग्रवाल, शशि शेखर रस्तोगी, प्रफुल्ल पांडे, केशव दास, कृष्णा अग्रवाल, अनंत अरोरा, सुरेश अरोरा, पंकज ठाकुर, अंकुश शर्मा,, गोविंद कानोडिया, तारा झुनझुनवाला, सोनी कुमारी, पूजा कुमारी, आशुतोष कुमार, सोनू कुमार, प्रह्लाद मेहता, राजकुमार, निखिल, संतोष नौगरैया, पराग शर्मा, मनोज कुमार तथा शांति समिति के सदस्यों समेत कई लोगों ने सहयोग किया है.

पटना सिटी में पारिवारिक विवाद के कारण हुए अग्निकांड में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो मासूम बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। इन बच्चों के लंबे इलाज के लिपारिवारिक तनाव में व्यक्ति ने खुद को, परिवार को आग लगाई।बच्चों के इलाज हेतु लाखों रुपये की आर्थिक मदद की अपील। पटना सिटी की संकरी पुआ गली में स्थित जिस घर में कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, वहां आज मातम और सन्नाटा पसरा है। पारिवारिक तनाव ने एक परिवार को इस कदर तबाह कर दिया कि उसकी भयावह गूंज पूरे इलाके को झकझोर रही है। कन्हाई नामक व्यक्ति ने तलाक के बाद गुस्से और तनाव में खौफनाक कदम उठाया। इसने कई जिंदगियों को मौत और जिंदगी के बीच ला खड़ा किया। उसने घर में घुसकर वृद्ध दंपति, अपनी पूर्व पत्नी, दो मासूम बच्चों और खुद को आग के हवाले कर दिया। इस दर्दनाक घटना में दो वृद्धों और आरोपित की मौत हो चुकी है, जबकि उसकी पूर्व पत्नी और दोनों बच्चे गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं।में चल रहा है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं, दोनों बच्चों को बेहतर इलाज के लिए अगमकुआं स्थित निजी बर्न अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों के अनुसार बच्चों का उपचार लंबा चलेगा और अगले एक महीने में करीब सात लाख रुपये तक का खर्च आ सकता है। अस्पताल के बेड पर जिंदगी से जंग लड़ रहे मासूम बच्चों की आंखों में अब भी उस भयावह रात का डर साफ झलकता है। मासूमों की हालत देखकर हर किसी की आंखें नम हो जा रही हैं। चिकित्सकों की टीम लगातार इलाज में जुटी है, लेकिन आर्थिक संकट परिवार के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। घटना के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, सामाजिक संगठनों और व्यवसायियों ने आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया है।विधायक रत्नेश कुमार, एसडीओ सत्यम सहाय, चौक थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार सहित कई समाजसेवियों और व्यवसायियों ने आर्थिक सहयोग किया है। हालांकि इलाज का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है और अब भी बड़ी राशि की जरूरत बनी हुई है। यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि समाज और इंसानियत की भी परीक्षा है। दो मासूम बच्चे, जिन्होंने अभी दुनिया को ठीक से समझा भी नहीं, आज जिंदगी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे समय में समाज का छोटा-सा सहयोग भी किसी के लिए नई उम्मीद बन सकता है।इस कठिन समय में व्यवसायी ईश्वर अग्रवाल, शशि शेखर रस्तोगी, प्रफुल्ल पांडे, केशव दास, कृष्णा अग्रवाल, अनंत अरोरा, सुरेश अरोरा, पंकज ठाकुर, अंकुश शर्मा,, गोविंद कानोडिया, तारा झुनझुनवाला, सोनी कुमारी, पूजा कुमारी, आशुतोष कुमार, सोनू कुमार, प्रह्लाद मेहता, राजकुमार, निखिल, संतोष नौगरैया, पराग शर्मा, मनोज कुमार तथा शांति समिति के सदस्यों समेत कई लोगों ने सहयोग किया है





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