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पटना विश्वविद्यालय सीनेट बैठक में उग्र प्रदर्शन: छात्रों ने तोड़ा गेट का ताला और जताया विरोध

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पटना विश्वविद्यालय सीनेट बैठक में उग्र प्रदर्शन: छात्रों ने तोड़ा गेट का ताला और जताया विरोध
पटना विश्वविद्यालयछात्र आंदोलनएइसा
📆23-05-2026 11:58:00
📰Amar Ujala
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📊News: 91% · Publisher: 51%

पटना विश्वविद्यालय में वार्षिक सीनेट बैठक के दौरान एइसा और अन्य छात्र संगठनों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पुलिस द्वारा गेट बंद किए जाने के बाद छात्रों ने ताला तोड़कर कैंपस में प्रवेश किया और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार हंगामा किया।

पटना विश्वविद्यालय का परिसर शनिवार को उस समय एक युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया जब विश्वविद्यालय की वार्षिक सीनेट बैठक के दौरान छात्र संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं अपनी लंबित मांगों को लेकर कैंपस पहुंचे थे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पहले ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और मुख्य प्रवेश द्वार पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया था। जैसे ही छात्रों ने कैंपस में प्रवेश करने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोक दिया और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। इस कार्रवाई ने छात्रों के आक्रोश को और बढ़ा दिया। देखते ही देखते स्थिति अनियंत्रित हो गई और छात्रों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों का धैर्य तब जवाब दे गया जब उन्होंने सामूहिक रूप से गेट पर चढ़कर ताला तोड़ दिया और जबरन कैंपस के भीतर प्रवेश कर लिया। यह घटना प्रशासन और छात्रों के बीच बढ़ते तनाव का एक स्पष्ट संकेत थी। कैंपस के भीतर दाखिल होने के बाद छात्रों का अगला लक्ष्य जयप्रकाश नारायण सभागार था, जहां सीनेट की महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मूलभूत समस्याओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है और जब भी छात्र अपनी आवाज उठाते हैं, तो उन्हें दबाने के लिए पुलिस का सहारा लिया जाता है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मांग की कि सीनेट के बजट में छात्र हितों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं, फीस में की गई अनावश्यक वृद्धि को तुरंत वापस लिया जाए और परिसर के भीतर पुलिस की अनावश्यक दखलंदाजी को पूरी तरह समाप्त किया जाए। छात्रों ने गंभीर आरोप लगाया कि देर रात के समय पुलिस बल कैंपस में प्रवेश करता है और छात्रों के साथ सख्ती करता है, जिससे पूरे परिसर में भय का माहौल बना हुआ है। सभागार के द्वार पर पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद, आक्रोशित छात्रों ने वहीं धरने पर बैठने का निर्णय लिया और भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा कर दी, ताकि प्रशासन उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करे। इस हंगामे के बीच सीनेट बैठक में शामिल हुए जनता दल यूनाइटेड (JDU) के मुख्य प्रवक्ता और विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार को भी छात्रों के तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारी छात्रों ने उन्हें घेर लिया और विश्वविद्यालय की बदहाल व्यवस्था तथा छात्रों की अनदेखी पर तीखे सवाल पूछे। नीरज कुमार ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए स्वीकार किया कि विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र समुदाय के बीच संवाद की भारी कमी है, जिसके कारण ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने कुलपति से आग्रह किया कि वे छात्रों के साथ सीधे बातचीत करें और उनकी समस्याओं का समाधान निकालें। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षकों और विश्वविद्यालय कर्मचारियों के साथ भी वार्ता करने का सुझाव दिया। बैठक के दौरान नए भवन में कैंटीन के संचालन को जीविका के माध्यम से कराए जाने और विश्वविद्यालय के आगामी बजट के आवंटन पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया, हालांकि बाहर चल रहा शोर बैठक के माहौल को प्रभावित कर रहा था। तमाम हंगामे और विरोध प्रदर्शनों के बावजूद, सीनेट की बैठक अपनी निर्धारित प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ी और विश्वविद्यालय का वार्षिक बजट पारित कर दिया गया। बैठक समाप्त होने के बाद विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर और डीन ने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ संवाद करने की कोशिश की। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि छात्रों द्वारा उठाई गई मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और जल्द ही उचित समाधान निकाला जाएगा। माहौल को शांत करने के लिए प्रशासन द्वारा धरने पर बैठे छात्रों को लस्सी पिलाई गई, जिसके बाद कुछ छात्र शांत हुए और प्रदर्शन समाप्त हुआ। हालांकि, छात्र संगठन के कुछ सदस्य इस प्रयास से संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि केवल लस्सी पिलाकर या झूठे आश्वासनों से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों को लिखित रूप में स्वीकार नहीं करता और ठोस कदम नहीं उठाता, तब तक यह आंदोलन और अधिक उग्र रूप धारण करेगा.

पटना विश्वविद्यालय का परिसर शनिवार को उस समय एक युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया जब विश्वविद्यालय की वार्षिक सीनेट बैठक के दौरान छात्र संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं अपनी लंबित मांगों को लेकर कैंपस पहुंचे थे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पहले ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और मुख्य प्रवेश द्वार पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया था। जैसे ही छात्रों ने कैंपस में प्रवेश करने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोक दिया और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। इस कार्रवाई ने छात्रों के आक्रोश को और बढ़ा दिया। देखते ही देखते स्थिति अनियंत्रित हो गई और छात्रों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों का धैर्य तब जवाब दे गया जब उन्होंने सामूहिक रूप से गेट पर चढ़कर ताला तोड़ दिया और जबरन कैंपस के भीतर प्रवेश कर लिया। यह घटना प्रशासन और छात्रों के बीच बढ़ते तनाव का एक स्पष्ट संकेत थी। कैंपस के भीतर दाखिल होने के बाद छात्रों का अगला लक्ष्य जयप्रकाश नारायण सभागार था, जहां सीनेट की महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मूलभूत समस्याओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है और जब भी छात्र अपनी आवाज उठाते हैं, तो उन्हें दबाने के लिए पुलिस का सहारा लिया जाता है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मांग की कि सीनेट के बजट में छात्र हितों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं, फीस में की गई अनावश्यक वृद्धि को तुरंत वापस लिया जाए और परिसर के भीतर पुलिस की अनावश्यक दखलंदाजी को पूरी तरह समाप्त किया जाए। छात्रों ने गंभीर आरोप लगाया कि देर रात के समय पुलिस बल कैंपस में प्रवेश करता है और छात्रों के साथ सख्ती करता है, जिससे पूरे परिसर में भय का माहौल बना हुआ है। सभागार के द्वार पर पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद, आक्रोशित छात्रों ने वहीं धरने पर बैठने का निर्णय लिया और भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा कर दी, ताकि प्रशासन उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करे। इस हंगामे के बीच सीनेट बैठक में शामिल हुए जनता दल यूनाइटेड (JDU) के मुख्य प्रवक्ता और विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार को भी छात्रों के तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारी छात्रों ने उन्हें घेर लिया और विश्वविद्यालय की बदहाल व्यवस्था तथा छात्रों की अनदेखी पर तीखे सवाल पूछे। नीरज कुमार ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए स्वीकार किया कि विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र समुदाय के बीच संवाद की भारी कमी है, जिसके कारण ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने कुलपति से आग्रह किया कि वे छात्रों के साथ सीधे बातचीत करें और उनकी समस्याओं का समाधान निकालें। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षकों और विश्वविद्यालय कर्मचारियों के साथ भी वार्ता करने का सुझाव दिया। बैठक के दौरान नए भवन में कैंटीन के संचालन को जीविका के माध्यम से कराए जाने और विश्वविद्यालय के आगामी बजट के आवंटन पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया, हालांकि बाहर चल रहा शोर बैठक के माहौल को प्रभावित कर रहा था। तमाम हंगामे और विरोध प्रदर्शनों के बावजूद, सीनेट की बैठक अपनी निर्धारित प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ी और विश्वविद्यालय का वार्षिक बजट पारित कर दिया गया। बैठक समाप्त होने के बाद विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर और डीन ने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ संवाद करने की कोशिश की। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि छात्रों द्वारा उठाई गई मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और जल्द ही उचित समाधान निकाला जाएगा। माहौल को शांत करने के लिए प्रशासन द्वारा धरने पर बैठे छात्रों को लस्सी पिलाई गई, जिसके बाद कुछ छात्र शांत हुए और प्रदर्शन समाप्त हुआ। हालांकि, छात्र संगठन के कुछ सदस्य इस प्रयास से संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि केवल लस्सी पिलाकर या झूठे आश्वासनों से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों को लिखित रूप में स्वीकार नहीं करता और ठोस कदम नहीं उठाता, तब तक यह आंदोलन और अधिक उग्र रूप धारण करेगा

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पटना विश्वविद्यालय छात्र आंदोलन एइसा बिहार शिक्षा सीनेट बजट

 

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