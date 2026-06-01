पटना में नहाने के दौरान तीन किशोर डूबे, एक की मौत

पटना के दीदारघाट में नहाने के दौरान तीन किशोर डूब गए, जिनमें से एक की मौत हो गई। नगर निगम सुपरवाइजर ने दो किशोरों को बचाया।
पटना के दीदारघाट में नहाने के दौरान 3 किशोर डूबे , एक की मौत पटना सिटी के दीदारगंज घाट पर गंगा स्नान के दौरान तीन किशोर डूबने लगे। नगर निगम सुपरवाइजर ने दो किशोर ों को बचाया, जबकि एक 12 वर्षीय आयुष कुमार की डूबने से मौत हुई।दीदारगंज थाना अन्तर्गत पूर्वी दीदारगंज घाट पर रविवार की सुबह गंगा स्नान कर कर रहे तीन किशोर डूबने लगे। घाट किनारे मौजूद लोगों के बीच हड़कंप मच गया। उसी घाट पर गंगा स्नान के लिए पहुंचे वार्ड 72 के नगर निगम सुपरवाइजर अनिल कुमार ने डूब रहे दो किशोर को पानी से सुरक्षित बाहर निकाला। एक किशोर की गहरायी में डूबने से मौत हो गयी। तीनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। स्वजन के साथ गंगा स्नान करने घाट पर पहुंचे थे। दीदारगंज थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान पूर्वी दीदारगंज बिचला टोला के बजरंग दल मोहल्ला निवासी संतोष साव के 12 वर्षीय पुत्र आयुष कुमार के रूप में हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। उन्होंने बताया कि किशोर का शव स्थानीय मछुआरों की मदद से जाल डाल कर निकाला गया। राहत एवं बचाव कार्य के लिए घाट पर एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची थी। एक साथ गंगा में तीन किशोर के डूबने की खबर पाकर स्थानीय पार्षद संध्या यादव दीदारगंज घाट पहुंची। रोते-बिलखते मृतक के स्वजन को उन्होंने ढाढस बंधाया। उन्होंने बताया कि डूब रहे बजरंगदल मोहल्ला के ही 12 वर्षीय आर्यन कुमार एवं 13 वर्षीय कृष्णा कुमार को निगम सुपरवाइजर ने सुरक्षित बाहर निकाला।घाट पर मौजूद पूर्व दीदारगंज घाट निवासी सुपरवाइजर अनिल कुमार ने बताया कि नहाने जैसे ही गंगा में जाने ही वाला था कि अचानक तीन बच्चों के एक साथ डूबने को लेकर हल्ला मच गया। मुझे तैरना नहीं आता है। फिर भी मैंने पानी में जाकर डूब रहे दो किशोर को खींच कर बाहर निकाला। उन्होंने बताया कि दोनों को गंगा तट पर लाकर रखने के दौरान ही तीसरा किशोर गहराई में समा गया। तीनों किशोर स्वजन के साथ सुबह करीब दस बजे गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे थे। पानी की गहराई का अंदाजा नहीं होने के कारण नहाने के दौरान तीनों डूबने लगे। जिसमें से दो को बचा लिया गया।बिहार में आज से बस पर यात्रा करना हुआ महंगा, 5 से 15 प्रतिशत तक बढ़ा किराया; देखें नई रेट लिस्.
पटना के दीदारघाट में नहाने के दौरान 3 किशोर डूबे, एक की मौत पटना सिटी के दीदारगंज घाट पर गंगा स्नान के दौरान तीन किशोर डूबने लगे। नगर निगम सुपरवाइजर ने दो किशोरों को बचाया, जबकि एक 12 वर्षीय आयुष कुमार की डूबने से मौत हुई।दीदारगंज थाना अन्तर्गत पूर्वी दीदारगंज घाट पर रविवार की सुबह गंगा स्नान कर कर रहे तीन किशोर डूबने लगे। घाट किनारे मौजूद लोगों के बीच हड़कंप मच गया। उसी घाट पर गंगा स्नान के लिए पहुंचे वार्ड 72 के नगर निगम सुपरवाइजर अनिल कुमार ने डूब रहे दो किशोर को पानी से सुरक्षित बाहर निकाला। एक किशोर की गहरायी में डूबने से मौत हो गयी। तीनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। स्वजन के साथ गंगा स्नान करने घाट पर पहुंचे थे। दीदारगंज थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान पूर्वी दीदारगंज बिचला टोला के बजरंग दल मोहल्ला निवासी संतोष साव के 12 वर्षीय पुत्र आयुष कुमार के रूप में हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। उन्होंने बताया कि किशोर का शव स्थानीय मछुआरों की मदद से जाल डाल कर निकाला गया। राहत एवं बचाव कार्य के लिए घाट पर एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची थी। एक साथ गंगा में तीन किशोर के डूबने की खबर पाकर स्थानीय पार्षद संध्या यादव दीदारगंज घाट पहुंची। रोते-बिलखते मृतक के स्वजन को उन्होंने ढाढस बंधाया। उन्होंने बताया कि डूब रहे बजरंगदल मोहल्ला के ही 12 वर्षीय आर्यन कुमार एवं 13 वर्षीय कृष्णा कुमार को निगम सुपरवाइजर ने सुरक्षित बाहर निकाला।घाट पर मौजूद पूर्व दीदारगंज घाट निवासी सुपरवाइजर अनिल कुमार ने बताया कि नहाने जैसे ही गंगा में जाने ही वाला था कि अचानक तीन बच्चों के एक साथ डूबने को लेकर हल्ला मच गया। मुझे तैरना नहीं आता है। फिर भी मैंने पानी में जाकर डूब रहे दो किशोर को खींच कर बाहर निकाला। उन्होंने बताया कि दोनों को गंगा तट पर लाकर रखने के दौरान ही तीसरा किशोर गहराई में समा गया। तीनों किशोर स्वजन के साथ सुबह करीब दस बजे गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे थे। पानी की गहराई का अंदाजा नहीं होने के कारण नहाने के दौरान तीनों डूबने लगे। जिसमें से दो को बचा लिया गया।बिहार में आज से बस पर यात्रा करना हुआ महंगा, 5 से 15 प्रतिशत तक बढ़ा किराया; देखें नई रेट लिस्
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