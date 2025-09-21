पटना साइंस सिटी के उद्घाटन पर आईने में खुद को देखकर मुस्कुराए नीतीश कुमार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना साइंस सिटी का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान, उन्होंने एक बड़े आईने में खुद को देखा और मुस्कुराए। यह साइंस सिटी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी साइंस सिटी है और पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित है। साइंस सिटी में कई गैलरियां, एग्जिबिशन, ऑडिटोरियम और अन्य सुविधाएं हैं जो विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए एक आकर्षक स्थान होंगी।
पटना: आमतौर पर किसी कार्यक्रम या ऑफिस जाने से पहले व्यक्ति/औरत अच्छे से तैयार होने के बाद एक बार आईना में खुद को जरूर देखते हैं। कुछ अटपटा रहने पर उसे दुरुस्त करते हैं। जिनका पीछा हमेशा कैमरा करता रहता है तो उनकी आदत बन जाती है। उनके लिए सबकुछ न्यू नॉर्मल ही रहता है। मगर, जब वे भी खुद को फुलसाइज शीशे में देखते हैं तो अपने आप को देखकर एक बार मुस्कुरा जरूर देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, जब वे पटना साइंस सिटी का उद्घाटन करने पहुंचे। उद्घाटन के दौरान का एक दृश्य
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें नीतीश कुमार शीशे के सामने खड़े होकर खुद को निहार रहे हैं।\पूर्वी भारत का सबसे बड़ा साइंस सिटी का बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम के प्रति बिहार सरकार की श्रद्धांजलि है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया। मुआयना करने के दौरान वे साइंस के आईने वाली दुनिया में पहुंच गए। पहले नीतीश कुमार ने संभलकर कदम बढ़ाया कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। पहले हल्का झुककर सावधानी से निहारा। जब सबकुछ ठीक लगा तो उन्होंने शीशे को छूने की कोशिश की। पटना के राजेंद्र नगर स्थित मोइनुल हक स्टेडियम के पास करीब 21 एकड़ में बनी कलाम साइंस सिटी को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। संभलकर छुआ, फिर जी भरकर निहारा। चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लिए नीतीश कुमार ने शीशे को छुआ। ऐसा लगा जैसे वे खुद को छूने की कोशिश कर रहे हों। उनको इस बात की खुशी भी हो रही होगी कि पटना में साइंस सिटी का सपना सच हो गया। इस बीच, जब नीतीश कुमार ने छूकर यकीन कर लिया कि कुछ गड़बड़ नहीं है तो दोनों हाथ पकड़कर शीशे के सामने इत्मीनान से खड़े हो गए। जीकर भरकर खुद को निहारा। फाइनली, नीतीश कुमार ने शीशे को छूकर खिलखिलाने लगे। उनके पीछे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी खड़े होकर खुद को निहार रहे थे। अफसर और सिक्योरिटी पर्सन सीएम नीतीश की एक-एक एक्टिविटी को वाच कर रहे थे। नीतीश कुमार के हैप्पी मूड को भांपते हुए कई दूसरे अधिकारी और मंत्री उनके आसपास आ गए। शीशे में अपनी काया देखकर ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार हाल-चाल जानने की कोशिश कर रहे हों। फिर, पूरा काफिला चेहरे पर स्माइलिंग लिए आगे बढ़ गया।\साइंस सिटी के फर्स्ट फेज में दो गैलरियों का उद्घाटन हुआ। एक गैलरी तो पूरी तरह तैयार है। जबकि, दूसरी गैलरी में 30 प्रदर्श यानी एग्जिबिशन लगाए गए हैं। अगर आपकी साइंस में इंट्रेस्ट है तो दोनों गैलरियों को लोग देख सकते हैं। वैसे, इसमें पांच गैलेरियां बननी हैं और 269 एग्जिबिशन रखे जाएंगे। 500 सीटों वाला ऑडिटोरियम और 150 छात्रों और शिक्षकों के लिए डोरमेट्री का भी इंतजाम होगा। कैफेटेरिया, पार्किंग और 4डी थिएटर जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। साइंस से संबंधित रोचक और ज्ञानवर्धक फिल्में दिखाई जाएंगी। बाहर से आने वाले छात्रों और शिक्षकों के लिए रात्रि विश्राम के लिए डोरमेट्री की फैसिलिटी भी दी जाएगी। यह साइंस सिटी बिहार के लोगों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य विज्ञान के प्रति लोगों में रुचि पैदा करना और उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम विकासों से अवगत कराना है। साइंस सिटी बच्चों और युवाओं के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र होगी, जहां वे विज्ञान के सिद्धांतों को रोचक और मनोरंजक तरीके से सीख सकते हैं। यह परियोजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो राज्य में शिक्षा और विज्ञान के विकास को बढ़ावा देगी
