पटना: आपसी रंजिश में युवक पर चाकू से हमला, हालत गंभीर

पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र में फकीरबाड़ा मस्जिद के पास कब्रिस्तान गली में गुरुवार को आपसी रंजिश के चलते दो बदमाशों ने एक युवक अमन कुमार पर चाकू से हमला कर दिया। युवक को गंभीर हालत में पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
पटना में फकीरबाड़ा मस्जिद के पास कब्रिस्तान गली में गुरुवार दोपहर एक हृदय विदारक घटना सामने आई। आपसी रंजिश के चलते दो बदमाशों ने एक युवक अमन कुमार (22 वर्ष) पर बीच सड़क पर बेरहमी से हमला कर दिया। यह घटना दोपहर ढाई बजे के आसपास हुई जब अमन कुमार कब्रिस्तान गली से गुजर रहा था। आरोप है कि बदमाशों ने पहले अमन को घेर लिया और उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने अमन की पिटाई कर दी और फिर चाकू से उस पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। चाकू लगने से अमन लहूलुहान हो गया और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। बदमाश अमन को लगभग सौ मीटर तक दौड़ाते रहे, उसे पकड़ने के लिए उसका कॉलर पकड़ लिया और फिर उस पर दोबारा चाकू से हमला कर दिया। इस घटना से इलाके में अफरातफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटनास्थल के पास से गुजर रहे कुछ लोगों ने घायल अमन को तत्काल पीएमसीएच ( पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल) में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। टाउन एसडीपीओ-1 राजेश रंजन ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है और दोनों आरोपियों की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि दो युवक अमन को दौड़ा रहे हैं, जिनमें से एक के हाथ में चाकू है और दूसरा उसका कॉलर पकड़े हुए है। एक आरोपी ने टोपी पहनी हुई है, जबकि दूसरे के बाल लंबे हैं। अमन अपनी जान बचाने के लिए उनसे संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि यह घटना आपसी रंजिश के कारण हुई है, हालांकि सूत्रों का कहना है कि इस हमले के पीछे एक लड़की से जुड़ा विवाद भी हो सकता है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और सभी पहलुओं पर गौर कर रही है। घटनास्थल पर एफएसएल (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) और डीआइयू (डायरेक्ट्रेट ऑफ इंटेलिजेंस यूनिट) की टीम भी पहुंची थी, जिन्होंने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें कानून के कठघरे में खड़ा किया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर पटना शहर में अपराध की बढ़ती दर को उजागर कर दिया है और लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से इलाके में गश्त बढ़ाने और अपराध ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अमन कुमार गांधी मैदान थाना क्षेत्र के सालिमपुर अहरा रोड नंबर एक में किराए के मकान में रहता है। उसके परिवार और दोस्तों को इस घटना की जानकारी मिलने पर गहरा सदमा लगा है। वे अमन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं और पुलिस से आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। यह घटना एक गंभीर चेतावनी है कि समाज में बढ़ रही नफरत और हिंसा को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। युवाओं को शिक्षा और सकारात्मक मूल्यों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि वे अपराध के रास्ते से दूर रहें.
पटना में फकीरबाड़ा मस्जिद के पास कब्रिस्तान गली में गुरुवार दोपहर एक हृदय विदारक घटना सामने आई। आपसी रंजिश के चलते दो बदमाशों ने एक युवक अमन कुमार (22 वर्ष) पर बीच सड़क पर बेरहमी से हमला कर दिया। यह घटना दोपहर ढाई बजे के आसपास हुई जब अमन कुमार कब्रिस्तान गली से गुजर रहा था। आरोप है कि बदमाशों ने पहले अमन को घेर लिया और उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने अमन की पिटाई कर दी और फिर चाकू से उस पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। चाकू लगने से अमन लहूलुहान हो गया और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। बदमाश अमन को लगभग सौ मीटर तक दौड़ाते रहे, उसे पकड़ने के लिए उसका कॉलर पकड़ लिया और फिर उस पर दोबारा चाकू से हमला कर दिया। इस घटना से इलाके में अफरातफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटनास्थल के पास से गुजर रहे कुछ लोगों ने घायल अमन को तत्काल पीएमसीएच (पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल) में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। टाउन एसडीपीओ-1 राजेश रंजन ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है और दोनों आरोपियों की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि दो युवक अमन को दौड़ा रहे हैं, जिनमें से एक के हाथ में चाकू है और दूसरा उसका कॉलर पकड़े हुए है। एक आरोपी ने टोपी पहनी हुई है, जबकि दूसरे के बाल लंबे हैं। अमन अपनी जान बचाने के लिए उनसे संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि यह घटना आपसी रंजिश के कारण हुई है, हालांकि सूत्रों का कहना है कि इस हमले के पीछे एक लड़की से जुड़ा विवाद भी हो सकता है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और सभी पहलुओं पर गौर कर रही है। घटनास्थल पर एफएसएल (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) और डीआइयू (डायरेक्ट्रेट ऑफ इंटेलिजेंस यूनिट) की टीम भी पहुंची थी, जिन्होंने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें कानून के कठघरे में खड़ा किया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर पटना शहर में अपराध की बढ़ती दर को उजागर कर दिया है और लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से इलाके में गश्त बढ़ाने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अमन कुमार गांधी मैदान थाना क्षेत्र के सालिमपुर अहरा रोड नंबर एक में किराए के मकान में रहता है। उसके परिवार और दोस्तों को इस घटना की जानकारी मिलने पर गहरा सदमा लगा है। वे अमन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं और पुलिस से आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। यह घटना एक गंभीर चेतावनी है कि समाज में बढ़ रही नफरत और हिंसा को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। युवाओं को शिक्षा और सकारात्मक मूल्यों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि वे अपराध के रास्ते से दूर रहें
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