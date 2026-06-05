पटना में बिजली की मांग 843 मेगावाट तक पहुंची; उपभोक्ता शिकायतों में वृद्धि

गर्मी के कारण पटना में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है और पेसू क्षेत्र में 843.1 मेगावाट का शिखर लोड दर्ज किया गया है। बढ़ती बिजली खपत के कारण उपभोक्ता शिकायतें भी तेजी से बढ़ रही हैं। शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए पेसू ने अतिरिक्त फ्यूज कॉल सेंटर खोलने और तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति करने जैसी व्यवस्थाओं को शुरू किया है।

पटना में गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की मांग 843.1 मेगावाट तक पहुंच गई है, जिससे उपभोक्ता शिकायत ों में भी वृद्धि हुई है। पेसू ने शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए अतिरिक्त व्यवस्था लागू की है। वर्तमान में संचालित 70 फ्यूज कॉल सेंटर के अलावा 13 अतिरिक्त अस्थायी फ्यूज कॉल सेंटर बनाए गए हैं, जो 31 अक्टूबर तक काम करेंगे। इन सेंटरों के संचालन के लिए 228 तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति की गई है। बिजली खपत में बढ़obarा के कारण उपभोक्ता शिकायत ों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दो जून को 1,303, तीन जून को 1,322 और शुक्रवार को 1,405 शिकायतें दर्ज की गईं। पटना में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। गुरुवार को पेसू क्षेत्र में अधिकतम बिजली लोड 843.

1 मेगावाट दर्ज किया गया। यह पिछले वर्ष के गर्मी के मौसम में बने 883 मेगावाट के रिकॉर्ड से कम है, लेकिन नए रिकॉर्ड बनने की संभावना है। इस मौसम का सबसे अधिक बिजली लोड 23 मई को 862.3 मेगावाट दर्ज हुआ था। फिर मौसम में बदलाव से खपत घटने लगी। 26 मई को मांग करीब 750 मेगावाट रही। 27 और 28 मई को क्रमशः 684.2 और 682.8 मेगावाट दर्ज किए गए। 29 मई को अधिकतम लोड 481 मेगावाट तक पहुंच गया। इसके बाद तापमान बढ़ने के साथ बिजली की मांग लगातार बढ़ती गई





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