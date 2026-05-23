पटना DM ने शिक्षा विभाग के डीपीओ पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया

पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने जन शिकायत निवारण में लापरवाही बरतने पर शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) स्थापना पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने जन शिकायत निवारण में लापरवाही बरतने पर शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ( डीपीओ ) स्थापना पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। शनिवार को समाहरणालय में आयोजित द्वितीय अपील की सुनवाई के दौरान डीएम ने यह कार्रवाई की। जिलाधिकारी ने कुल 10 मामलों की सुनवाई कर उनका निवारण किया। इनमें विद्यालय में अनियमितता से जुड़े एक मामले में लोक शिकायत के प्रति असंवेदनशीलता, गैर-जिम्मेदाराना रवैया और सरकारी कार्य में लापरवाही पाए जाने पर डीपीओ स्थापना पर जुर्माना लगाया गया।मामला पंडारक प्रखंड के खजुरार निवासी मो.

आफताब आलम की शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय बेलदारी बिगहा द्वारा विद्यालय में अनियमितता किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। यह परिवाद 26 दिसंबर 2025 को अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय, बाढ़ में दायर किया गया था, लेकिन लंबे समय बाद भी मामले का निपटारा नहीं हो सका। सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि डीपीओ स्थापना की ओर से दिया गया प्रतिवेदन अस्पष्ट, अपूर्ण और असंतोषजनक था। मामले से संबंधित सवाल पूछे जाने पर भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।डीएम ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि लोक प्राधिकार ने मामले में गंभीरता नहीं दिखाई और शिकायत निवारण की मूल भावना के विपरीत कार्य किया। डीएम ने डीपीओ स्थापना पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाने के साथ ही निर्धारित समय-सीमा के भीतर मामले का विधिवत निपटारा कर स्पष्ट कार्रवाई प्रतिवेदन (एटीआर) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि लोक शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निवारण प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी लोक प्राधिकारों को निर्देश दिया कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संवेदनशील, सजग और सक्रिय रहें





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

शिक्षा डीपीओ जुर्माना पटना लोक शिकायत निवारण

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ईरान तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, पोलैंड भेजेंगे 5000 और अमेरिकी सैनिक | Donald Trump Sent 5000 Troops Poland Nato Meeting 2026 Amid Tension With IranDonald Trump Poland 5000 troops: डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने ईरान से तनाव के बीच 5000 अमेरिकी सैनिकों को पोलैंड भेजने का फैसला किया है।

Read more »

पोलैंड में पांच हजार अतिरिक्त सैनिक तैनात करेगा अमेरिका, ट्रंप के बदले रुख से यूरोप हुआ हैरान - america will deploy 5000 additional troops in polandअमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो सहयोगियों और यूरोप के नेताओं को अपने निर्णय से एक बार फिर हैरान किया है। इस बार ट्रंप ने पोलैंड में पांच हजार अमेरिकी सैनिक तैनात करने की घोषणा की है।

Read more »

उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 19 IAS और 10 PCS अधिकारियों का तबादला, आशीष चौहान बने देहरादून के नए DM - ias pcs transfer in uttarakhand ashish chauhan new dehradun dmउत्तराखंड सरकार ने देर शाम बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 19 आईएएस और 10 पीसीएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। इस फेरबदल में आशीष चौहान को देहरादून का जिलाधिकारी और अपूर्वा पांडेय को बागेश्वर का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।

Read more »

अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्रवाई पर हाई कोर्ट सख्त, लखनऊ के DM और ADM पर लगा जुर्माना - lucknow dm adm fined by high court for exceeding jurisdictionइलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्रवाई करने पर जिलाधिकारी लखनऊ और एडीएम न्यायिक पर 20-20 हजार रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने एडीएम न्यायिक के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें एक कंपनी को विवादित भूमि बेचने और निर्माण कार्य करने से रोका गया था, क्योंकि अधिकारियों ने बिना वैधानिक अधिकार के याची को...

Read more »

सांसद अफजाल अंसारी के चचेरे भाई की दुकानों के मामले में गाजीपुर DM को HC का नोटिस, मांगा जवाब - ghazipur dm gets hc notice over mansoor ansari shop releaseइलाहाबाद हाई कोर्ट ने सपा सांसद अफजाल अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी की दुकानों की रिहाई से जुड़े अवमानना मामले में गाजीपुर के जिलाधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने डीएम को आदेश का पालन न करने पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई 14 जुलाई को तय की...

Read more »

सीधी में खौफनाक वारदात: पांच हजार की सुपारी देकर बेटे ने कराई पिता की हत्या, जंगल के सूखे कुएं में जलाकर फेंका शव - sidhi son hires killers for rs 5000 murders fatherसीधी में मझौली पुलिस ने एक अंधी हत्या का खुलासा करते हुए दस आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बेटे ने पांच हजार रुपये की सुपारी देकर पिता की हत्या करवाई और पहचान मिटाने के लिए शव को जलाकर सूखे कुएं में फेंक दिया था।

Read more »