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पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला, अब FSL टीम ने मौके से जुटाए सबूत, CCTV फुटेज की जांच

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पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला, अब FSL टीम ने मौके से जुटाए सबूत, CCTV फुटेज की जांच
पटनाखान सरकोचिंग सेंटर
📆03-06-2026 08:47:00
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पटना में मशहूर शिक्षक खान सर के कोचिंग संस्थान पर हुए कथित हमले के बाद पुलिस और फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम जांच में जुट गई है. बुधवार सुबह फॉरेंसिक टीम के जांच अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और वहां से सबूत जुटाने की प्रक्रिया शुरू की. मामले को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और आरोपियों की तलाश के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

पटना में मशहूर शिक्षक खान सर के कोचिंग संस्थान पर हुए कथित हमले के बाद पुलिस और फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम जांच में जुट गई है.

बुधवार सुबह फॉरेंसिक टीम के जांच अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और वहां से सबूत जुटाने की प्रक्रिया शुरू की. मामले को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और आरोपियों की तलाश के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. के कदमकुआं थाना क्षेत्र स्थित खान ग्लोबल कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुई. पुलिस के अनुसार रात करीब 10:10 बजे सूचना मिली कि संस्थान में पत्थरबाजी की गई है और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है.

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई. घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई. बुधवार सुबह पुलिस के साथ FSL की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची. जांच अधिकारी घटनास्थल से विभिन्न प्रकार के सबूत और साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं.

फॉरेंसिक टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले के दौरान वास्तव में क्या हुआ था और इसमें कितने लोग शामिल थे. जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट पुलिस को सौंपी जाएगी

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पटना खान सर कोचिंग सेंटर हमला FSL टीम CCTV फुटेज जांच

 

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