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पटियाला: दुष्कर्म मामले में विधायक पठानमाजरा को पेश न करने पर पुलिस और जेल अधिकारियों को अदालत का नोटिस

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पटियाला: दुष्कर्म मामले में विधायक पठानमाजरा को पेश न करने पर पुलिस और जेल अधिकारियों को अदालत का नोटिस
हरमीत सिंह पठानमाजरापटियालादुष्कर्म
📆22-04-2026 16:46:00
📰Dainik Jagran
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सनौर के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा के दुष्कर्म के मामले में पुलिस और जेल अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अदालत ने उन्हें विधायक को पेश न करने के कारण नोटिस जारी किया है।

पटियाला में सनौर के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा के दुष्कर्म के मामले में एक नया मोड़ आया है। अब पुलिस और जेल प्रशासन दोनों ही मुश्किलों में घिर गए हैं। अदालत ने बठिंडा और पटियाला के जेल अधिकारियों के साथ-साथ पटियाला के एसएसपी को नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश जसप्रीत मिन्हास ने इन अधिकारियों को अदालत में पेश होने के लिए तलब किया है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला क्यों न चलाया जाए। यह नोटिस 17 अप्रैल को जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने 20 अप्रैल को अदालत में एफिडेविट दाखिल कर अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष के वकील सिमरनजीत सिंह सग्गू ने इस बात की पुष्टि की है कि अदालत में पुलिस ने बार-बार अलग-अलग बहाने बनाकर पठानमाजरा को पेश करने से इनकार कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप इन अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में एसएसपी पटियाला , पटियाला जेल सुपरिटेंडेंट, बठिंडा जेल सुपरिटेंडेंट, पटियाला और बठिंडा के एसपी हेडक्वार्टर को शामिल किया गया है। सिमरनजीत सिंह सग्गू ने बताया कि विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को दुष्कर्म के आरोप में केंद्रीय जेल भेजा गया था। विधायक ने थाना जुल्का , पटियाला में उनके खिलाफ दर्ज अवैध माइनिंग के मुकद्दमे नंबर 87 को चुनौती देते हुए अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि यह एफआईआर झूठी है। वहीं, पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने विधायक से मामले की पूछताछ की है और पोकलेन मशीन को बरामद कर लिया है। अदालत ने पठानमाजरा को क्रमवार 8, 9, 10 और 13 अप्रैल को पेश करने का आदेश दिया था, लेकिन पटियाला और बठिंडा के अधिकारियों ने उन्हें पेश नहीं किया। हर पेशी पर, अधिकारियों ने या तो वीआईपी सुरक्षा का हवाला दिया या कोई अन्य बहाना बनाकर विधायक को पेश करने से इनकार कर दिया। इस लापरवाही के कारण, अदालत ने 17 अप्रैल को अधिकारियों को नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि वे विधायक को पेश न करके अदालत के निर्देशों की अवमानना कर रहे हैं। यह मामला अब और गंभीर होता जा रहा है क्योंकि अदालत ने अधिकारियों के स्पष्टीकरण की मांग की है। इस पूरे प्रकरण ने पंजाब की राजनीति में खलबली मचा दी है। विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है और आरोप लगा रहा है कि सरकार विधायक को बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं, सरकार का कहना है कि वह कानून के अनुसार कार्रवाई कर रही है और किसी को भी बचाया नहीं जाएगा। अदालत के नोटिस ने पुलिस और जेल प्रशासन पर दबाव बढ़ा दिया है, और अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अधिकारी अदालत में क्या जवाब देते हैं। इस मामले की अगली सुनवाई में अदालत यह तय करेगी कि अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाएगा या नहीं। यदि अदालत अधिकारियों को दोषी पाती है, तो उन्हें कड़ी सजा हो सकती है। यह मामला न केवल एक विधायक के दुष्कर्म के आरोप से जुड़ा है, बल्कि यह कानून के शासन और अदालत के निर्देशों का पालन करने के महत्व को भी दर्शाता है। इस मामले में निष्पक्ष जांच और न्याय की उम्मीद सभी को है। जनता यह देखना चाहती है कि कानून का राज कायम रहे और दोषियों को सजा मिले। इस मामले में देरी और बहानेबाजी से जनता में निराशा फैल रही है, और अदालत से उम्मीद है कि वह जल्द से जल्द फैसला सुनाएगी.

पटियाला में सनौर के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा के दुष्कर्म के मामले में एक नया मोड़ आया है। अब पुलिस और जेल प्रशासन दोनों ही मुश्किलों में घिर गए हैं। अदालत ने बठिंडा और पटियाला के जेल अधिकारियों के साथ-साथ पटियाला के एसएसपी को नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश जसप्रीत मिन्हास ने इन अधिकारियों को अदालत में पेश होने के लिए तलब किया है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला क्यों न चलाया जाए। यह नोटिस 17 अप्रैल को जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने 20 अप्रैल को अदालत में एफिडेविट दाखिल कर अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष के वकील सिमरनजीत सिंह सग्गू ने इस बात की पुष्टि की है कि अदालत में पुलिस ने बार-बार अलग-अलग बहाने बनाकर पठानमाजरा को पेश करने से इनकार कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप इन अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में एसएसपी पटियाला, पटियाला जेल सुपरिटेंडेंट, बठिंडा जेल सुपरिटेंडेंट, पटियाला और बठिंडा के एसपी हेडक्वार्टर को शामिल किया गया है। सिमरनजीत सिंह सग्गू ने बताया कि विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को दुष्कर्म के आरोप में केंद्रीय जेल भेजा गया था। विधायक ने थाना जुल्का, पटियाला में उनके खिलाफ दर्ज अवैध माइनिंग के मुकद्दमे नंबर 87 को चुनौती देते हुए अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि यह एफआईआर झूठी है। वहीं, पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने विधायक से मामले की पूछताछ की है और पोकलेन मशीन को बरामद कर लिया है। अदालत ने पठानमाजरा को क्रमवार 8, 9, 10 और 13 अप्रैल को पेश करने का आदेश दिया था, लेकिन पटियाला और बठिंडा के अधिकारियों ने उन्हें पेश नहीं किया। हर पेशी पर, अधिकारियों ने या तो वीआईपी सुरक्षा का हवाला दिया या कोई अन्य बहाना बनाकर विधायक को पेश करने से इनकार कर दिया। इस लापरवाही के कारण, अदालत ने 17 अप्रैल को अधिकारियों को नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि वे विधायक को पेश न करके अदालत के निर्देशों की अवमानना कर रहे हैं। यह मामला अब और गंभीर होता जा रहा है क्योंकि अदालत ने अधिकारियों के स्पष्टीकरण की मांग की है। इस पूरे प्रकरण ने पंजाब की राजनीति में खलबली मचा दी है। विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है और आरोप लगा रहा है कि सरकार विधायक को बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं, सरकार का कहना है कि वह कानून के अनुसार कार्रवाई कर रही है और किसी को भी बचाया नहीं जाएगा। अदालत के नोटिस ने पुलिस और जेल प्रशासन पर दबाव बढ़ा दिया है, और अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अधिकारी अदालत में क्या जवाब देते हैं। इस मामले की अगली सुनवाई में अदालत यह तय करेगी कि अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाएगा या नहीं। यदि अदालत अधिकारियों को दोषी पाती है, तो उन्हें कड़ी सजा हो सकती है। यह मामला न केवल एक विधायक के दुष्कर्म के आरोप से जुड़ा है, बल्कि यह कानून के शासन और अदालत के निर्देशों का पालन करने के महत्व को भी दर्शाता है। इस मामले में निष्पक्ष जांच और न्याय की उम्मीद सभी को है। जनता यह देखना चाहती है कि कानून का राज कायम रहे और दोषियों को सजा मिले। इस मामले में देरी और बहानेबाजी से जनता में निराशा फैल रही है, और अदालत से उम्मीद है कि वह जल्द से जल्द फैसला सुनाएगी

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