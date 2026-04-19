Head Topics

पति के भाभी से अनैतिक संबंध का विरोध करने पर विवाहिता को ससुरालियों ने पीटा, जान से मारने की धमकी देकर घर से निकाला

अपराध News

पति के भाभी से अनैतिक संबंध का विरोध करने पर विवाहिता को ससुरालियों ने पीटा, जान से मारने की धमकी देकर घर से निकाला
घरेलू हिंसादहेज उत्पीड़नअनैतिक संबंध
📆19-04-2026 13:57:00
📰Dainik Jagran
76 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 51% · Publisher: 53%

मैनपुरी में एक विवाहिता को पति के उसकी भाभी से अनैतिक संबंध का विरोध करने पर ससुरालियों ने पीटा और जान से मारने की धमकी देकर घर से निकाल दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।

मैनपुरी, उत्तर प्रदेश: एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहाँ शादी के कुछ ही दिनों बाद एक विवाहिता को अपने पति के उसकी भाभी के साथ अनैतिक संबंध ों का पता चला। जब महिला ने इस आपत्तिजनक रिश्ते का विरोध किया, तो उसे पति और ससुराल वालों की ओर से क्रूर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। मारपीट, शारीरिक और मानसिक यातनाओं के साथ-साथ जान से मारने की धमकियों ने उसके जीवन को नरक बना दिया। मायके पक्ष द्वारा मामले को सुलझाने के प्रयासों के बावजूद, ससुराल वालों ने विवाहिता को घर से बाहर निकाल दिया, जिससे वह

बेघर हो गई। पीड़िता ने अंततः महिला थाने में अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार, दन्नाहार क्षेत्र के एक गांव की निवासी महिला की शादी दिसंबर 2024 में औंछा क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही महिला को इस बात की भनक लगी कि उसका पति अपनी भाभी के साथ नाजायज संबंधों में लिप्त है। आरोप है कि पति अपना अधिकांश समय भाभी के साथ ही व्यतीत करता था, जिससे विवाहिता को गहरा आघात लगा। जब महिला ने इस अनुचित व्यवहार पर आपत्ति जताई, तो ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आ गया। उन्होंने महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इससे भी आगे बढ़कर, पति ने अतिरिक्त दहेज के रूप में एक लाख रुपये की मांग करना भी शुरू कर दिया। जब विवाहिता के मायके वालों को इस गंभीर स्थिति की जानकारी हुई, तो उन्होंने बीच-बचाव करने और मामले को सुलझाने का प्रयास किया। उन्होंने ससुराल वालों से बात करने के लिए एक पंचायत बुलाई। हालाँकि, यह शांतिपूर्ण बातचीत विफल साबित हुई। 15 अक्टूबर 2025 को, पंचायत के बाद, स्थिति और भी बिगड़ गई। पति और अन्य ससुराल वालों ने कथित तौर पर महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी देकर घर से निकाल दिया। तब से, पीड़िता अपने मायके में ही शरण लिए हुए है, अपने साथ हुए अन्याय से जूझ रही है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषी को सजा मिल सके। यह घटना समाज में व्याप्त घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न की समस्या पर एक बार फिर प्रकाश डालती है, और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देती है कि ऐसे मामलों में न्याय हो

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

घरेलू हिंसा दहेज उत्पीड़न अनैतिक संबंध महिला सुरक्षा कानूनी कार्रवाई

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-20 11:22:03