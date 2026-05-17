पत्नी की सुनता सुनती, पति भी उत्साहित हो जाते हैं हाय हाय ये मजबूरी... के बोलों के साथ

दुनिया में आज भी यह गीत सुना जाता है, हालांकि वह 1974 में रिलीज हुआ था। इसके कुछ पंक्तियां हैं- ''तेरी दो टकिया की नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए... '' जो अब तक श्रोताओं के दिलों को सुकून पहुंचा रहे हैं और ओल्ड इज गोल्ड के तौर पर सुने जाने जाते हैं। ऐसे आभासी गीतों के बीच यह सॉन्ग निकला, जिसकी भाषा तथ्यों को नए रूप में देखने का एक तरीका भी है।

दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान पर फिल्माया गया एक पुराना गान आज के दौर की पत्नियों के लिए फेवरेट बना हुआ है। 1974 में रिलीज हुई थी ये कल्ट गानाएंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली।का नाम भी शामिल रहता है। अपने शानदार एक्टिंग करियर में जीनत ने एक बढ़कर एक मूवीज के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। उनकी इन फिल्मों में कई ऐसे गाने भी रहे, जो अब तक श्रोताओं के दिलों को सुकून पहुंचा रहे हैं और ओल्ड इज गोल्ड के तौर पर सुने जाने जाते हैं। इसी आधार पर हम आपको जीनत अमान पर फिल्माए गए 52 साल पुराने एक ऐसी गीत के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 2026 में पत्नियों का फेवरेट बना हुआ है। उनके इस कल्ट सॉन्ग को गायिका लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी थी। आइए जानते हैं कि वह गाना कौन सा है। मौजूदा समय में जो शादीशुदा पुरुष वर्ग दफ्तर जाता है और नौकरी करता है, उनकी बीवियों की यही शिकायत रहती है कि वह घर पर समय नहीं देते हैं और उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंट नहीं करते हैं। इस समस्या को लेकर 1974 में जीनत अमान का गाना रिलीज किया गया था, जिसके बोल थे- हाय हाय ये मजबूरी...

।58 साल पुराने Mohammed Rafi के इस गाने से विदेशों में बैठे आशिक भी बहलाते हैं मन, दिल को छू जाते हैं लिरिक्स मनोज कुमार और जीनत की फिल्म रोटी कपड़ा और मक़ान के इस गाने के बीच में एक लाइन ये भी है कि- ''तेरी दो टकिया की नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए...

''। जो उन पत्नियों पर फिट बैठती है, जिनके पति उन्हें नौकरी से ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। खैर ये बात रही गाने के मेल और मिलाप की।बेशक लता मंगेशकर और जीनत अमान की जुगलबंदी वाले हाय हाय ये मजबूरी... जैसे आर्थिक मसला ही नहीं, कई उस वक़्त के मुद्दों पर भी कहानी कही





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