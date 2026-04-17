पत्नी और परिजनों ने जीजा को जिंदा जलाया, एक आरोपी गिरफ्तार; छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्रों पर चाकू से हमला

मेरठ में एक व्यक्ति को पत्नी और उसके परिजनों ने मामूली विवाद के बाद पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है। दूसरी घटना में, दौराला में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दो छात्रों पर चाकू से हमला किया गया।
मेरठ के लोहियानगर क्षेत्र में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति को उसकी पत्नी और उसके परिजनों ने मिलकर जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस संबंध में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, लोहियानगर के न्यू इस्लाम नगर निवासी 35 वर्षीय शहजाद की पहली पत्नी की छह वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद शहजाद ने नरहाड़ा निवासी आबिदा से दूसरा निकाह किया था। गत तीन
अप्रैल को आबिदा कुछ पुराने कपड़े पहनकर अपने मायके चली गई थी। अगले दिन जब वह वापस घर लौटी तो शहजाद ने इस बात पर उससे विवाद किया। विवाद इतना बढ़ गया कि आबिदा ने अपने भाई आदिल, लालू, शादाब और भाभी इमराना को फोन करके बुला लिया। आबिदा और उसके परिजनों ने मिलकर शहजाद के साथ मारपीट की। जब शहजाद जान बचाकर भागने लगा तो सभी ने मिलकर उस पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। आसपास के लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया और गंभीर रूप से झुलसे शहजाद को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। पांच दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद शहजाद ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक की मां सलमा की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आबिदा, आदिल, लालू, शादाब और इमराना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शुक्रवार को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी शादाब को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी सुमित तोमर ने बताया कि फरार चल रहे अन्य आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक अन्य घटना में, दौराला थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दो छात्रों पर चाकू से हमला किया गया, जिससे वे घायल हो गए। पीड़ित छात्रों, लव और यश ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि एक युवक अपने साथी के साथ मिलकर स्कूल की छात्राओं से छेड़छाड़ करता है। तीन दिन पूर्व भी इस संबंध में विरोध करने पर आरोपियों ने तमंचे से डराया-धमकाया था। शुक्रवार को भी आरोपियों ने समौली रोड पर छात्रा से छेड़छाड़ का प्रयास किया, जिसका एक बार फिर लव और यश ने विरोध किया। इस बात से बौखलाए आरोपियों ने दोनों छात्रों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में दोनों छात्र घायल हो गए, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गए। दौराला इंस्पेक्टर सुमन कुमार सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी
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