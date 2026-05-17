पथ निर्माण विभाग का श्रावणी मेले के लिए बड़ा कार्यक्रम, पटना हाईवे समेत 5 से अधिक सड़क परियोजनाओं को ताकत सरकार, 60 लाख की लागत से एप्रोच पथ निर्माण के टेंडर, 25 लाख की लागत से एप्रोच मरम्मत के टेंडर, अन्य सड़क परियोजनाओं को भी कराने के लिए टेंडर, दुमका-देवघर मुख्य पथ पर श्रावणी मेला के नाम पर कोई काम संभवत: नहीं कराया जाएगा

श्रावणी मेले के मद्देनजर पथ निर्माण विभाग बासुकीनाथ में लगभग चार करोड़ रुपये की लागत से छह से अधिक सड़क परियोजनाओं को पूरा करेगा।باसुकै अंगिया में बासुकीनाथ में प्रशासनिक तैयारियों को धरातल पर उतारने की पहल तेज हो गई है। जिससे कि श्रावणी को ध्यान में रखते हुए बासुकीनाथ में स्थित शिवगंगा पहुंच पैथ में नवनिर्मित आठ गुणा पांच मीटर बॉक्स कल्भर्ट के किनारे जोरिया में पीसीसी गार्डवाल एवं पहुंच पैथ का निर्माण कराने के लिए टेंडर आमंत्रित किया है।इस योजना की प्राक्कलित राशि 30 लाख रुपये है। जोरिया में पीसीसी गार्डवाल एवं पहुंच पैथ का निर्माण कराने के लिए का निर्माण कराने के लिए टेंडर आमंत्रित किया गया है।इस योजना की प्राक्कलित राशि 30 लाख रुपये है।

श्रावणी मेले के मद्देनजर पीसीसी गार्डवाल, पहुंच पथ का निर्माण कराने के लिए टेंडर आमंत्रित, दुमका-भागलपुर मुख्य पथ पर मैस्टिक एसफाल्ट वेयरिंग कोर्स लेयिंग कार्य, नोनीहाट-बासुकीनाथ-खैराबनी लिंक रोड के एप्रोच पथ निर्माण कराने, शनि मंदिर नोनीहाट-बासुकीनाथ-खैराबनी रोड की विशेष मरम्मति के लिए टेंडर, पार्किंग एरिया के निर्माण के लिए टेंडर, सतह नवीनीकरण, रोड मार्किंग, पेवर ब्लाक एवं साइन बोर्ड, कल्भर्ट की पेंटिंग एवं फ्लैंक मरम्मति के लिए टेंडर, दुमका-देवघर मुख्य पथ पर श्रावणी मेला के नाम पर कोई भी तरह का काम संभवत: नहीं कराया जाएग.

श्रावणी मेले के मद्देनजर पीसीसी गार्डवाल, पहुंच पथ का निर्माण कराने के लिए टेंडर आमंत्रित, दुमका-भागलपुर मुख्य पथ पर मैस्टिक एसफाल्ट वेयरिंग कोर्स लेयिंग कार्य, नोनीहाट-बासुकीनाथ-खैराबनी लिंक रोड के एप्रोच पथ निर्माण कराने, शनि मंदिर नोनीहाट-बासुकीनाथ-खैराबनी रोड की विशेष मरम्मति के लिए टेंडर, पार्किंग एरिया के निर्माण के लिए टेंडर, सतह नवीनीकरण, रोड मार्किंग, पेवर ब्लाक एवं साइन बोर्ड, कल्भर्ट की पेंटिंग एवं फ्लैंक मरम्मति के लिए टेंडर, दुमका-देवघर मुख्य पथ पर श्रावणी मेला के नाम पर कोई भी तरह का काम संभवत: नहीं कराया जाएग





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