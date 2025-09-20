पप्पू यादव ने राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों का समर्थन किया, चुनाव आयोग पर साधा निशाना

पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों का समर्थन किया और चुनाव आयोग पर भाजपा और आरएसएस का एजेंट होने का आरोप लगाया। उन्होंने महागठबंधन की एकता पर जोर दिया और बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री पर भी निशाना साधा।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा लगाए गए ' वोट चोरी ' के आरोपों का पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने समर्थन किया है। उन्होंने इस गंभीर मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने ' वोट चोरी ' के विभिन्न तरीके निर्धारित किए हैं, जिन्हें राहुल गांधी ने उजागर किया है।\पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने आईएएनएस के साथ बातचीत में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा, ' राहुल गांधी संविधान की रक्षा और आम आदमी के वोट के अधिकार की लड़ाई

लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। मैं सवाल करता हूं कि इसके पीछे कौन है और इतनी बड़ी संख्या में वोट क्यों काटे जा रहे हैं? असल मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग ने 'वोट चोरी' के अलग-अलग तरीके निर्धारित किए हैं, जिन्हें राहुल गांधी ने जनता के सामने लाने का काम किया है।' पप्पू यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए उसे बीजेपी-आरएसएस का एजेंट बताया। उन्होंने कहा, 'चुनाव आयोग भाजपा और आरएसएस के प्रति झुकाव रखता है। वे संविधान विरोधी, दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी और राष्ट्र विरोधी हैं। ऐसे लोगों को इस पद पर बने नहीं रहना चाहिए।'\सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन की एकता पर बल देते हुए कहा, 'सभी दलों की अपनी-अपनी विचारधारा और कार्यशैली है, और कांग्रेस का अपना तरीका है। हमारी पांच प्रमुख गारंटियां हैं, जिन पर हम गंभीरता से काम कर रहे हैं, और इस संबंध में बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं। हम जनता की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। प्रत्येक पार्टी का घोषणापत्र कोई और नहीं बना सकता है। राहुल गांधी के नेतृत्व में 'वोट अधिकार यात्रा' का आयोजन किया गया, जिसे आम जनता का भरपूर समर्थन मिला।' पप्पू यादव ने बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोग अपनी मार्केटिंग के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित कार्य करते हैं। उनकी बातों को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। ये मूर्ख किस्म के लोग हैं, जिनका ज्ञान से कोई वास्ता नहीं है। उन्हें भारत की संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं है। उनकी बातों को लोग हल्के में लेते हैं, और ऐसे लोगों को नेपाल या पाकिस्तान भेज देना चाहिए।' गूगल न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें। प्रिय पाठकों, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और ताज़ा खबरों से अपडेट रहें, इसके लिए @navjivanindia पर क्लिक करें





राहुल गांधी पप्पू यादव वोट चोरी चुनाव आयोग महागठबंधन धीरेंद्र शास्त्री

