परमाणु तनाव कम करने की कोशिशें तेज: पाकिस्तान में अमेरिका-ईरान वार्ता का दूसरा दौर, कुशनर रवाना

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते परमाणु तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान में कूटनीतिक वार्ता का दूसरा दौर शुरू हो गया है, जिसमें जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक शांति के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संकट को हल करने और परमाणु तनाव को कम करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपने विशेष दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को इस्लामाबाद रवाना किया है। यह पहल वार्ता के माध्यम से एक निर्णायक मोड़ लाने के प्रयास के रूप में देखी जा रही है। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भागीदारी को लेकर बना संशय पूरी प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगा रहा

है। वेंस के दौरे के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जिससे अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों में वार्ता की गंभीरता को लेकर बहस छिड़ गई है। वर्तमान में अमेरिका और ईरान के बीच संबंधों का स्तर अत्यंत संवेदनशील बना हुआ है। जहां एक ओर राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि नए समझौतों के जरिए ओबामा-बाइडन युग की नीतियों में सुधार करके दुनिया में शांति स्थापित की जा सकती है, वहीं दूसरी ओर ईरान का रुख अभी भी सतर्क और सशंकित है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान ने वार्ता में अपनी भागीदारी को लेकर अंतिम निर्णय नहीं लिया है। ईरानी अधिकारियों का तर्क है कि अमेरिका की नीतियां पहले से ही संदेहास्पद रही हैं। इस बीच, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असिम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान इस वार्ता में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है, ताकि अप्रैल में हुई विफल वार्ता के बाद इस बार किसी ठोस नतीजे पर पहुँचा जा सके। जेडी वेंस के दौरे पर जारी अनिश्चितता और ईरान की हिचकिचाहट ने इस कूटनीतिक पहल को एक चौराहे पर खड़ा कर दिया है। यदि यह वार्ता सफल होती है, तो यह वैश्विक भू-राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत होगी। इसके विपरीत, यदि समझौते की राह में अड़चनें बनी रहती हैं, तो संघर्ष की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संघर्ष विराम की समय सीमा समाप्त होने के बाद स्थितियां और अधिक जटिल हो सकती हैं। आने वाले कुछ दिन यह तय करेंगे कि क्या यह वार्ता विश्व को परमाणु हथियारों की होड़ और युद्ध से बचाने में सक्षम होगी या फिर तनाव और अधिक गहरा जाएगा। वैश्विक समुदाय की नजरें अब इस्लामाबाद से आने वाली खबरों पर टिकी हैं, क्योंकि यह केवल दो देशों का मामला नहीं है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता का प्रश्न है





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