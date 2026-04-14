परमाणु बना नाक का सवाल: ईरान पर ट्रंप की सख्ती, PAK वार्ता की विफलता के बाद जारी है तनाव

अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु विवाद अब प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। इस्लामाबाद में हुई बातचीत बेनतीजा रही। ट्रंप ने ईरान को परमाणु हथियार न बनाने देने की बात दोहराई, जबकि दोनों देश अपनी-अपनी शर्तों पर अड़े हैं।

परमाणु मुद्दा अमेरिका और ईरान के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। इस्लामाबाद में हुई बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन दोनों देश 80% सहमति तक पहुंच चुके थे। 20 साल बनाम 5 साल की जिद कब टूटेगी, यह सवाल है। पश्चिम एशिया में टकराव के बीच, परमाणु मुद्दा दोनों देशों के लिए नाक का सवाल बन गया है। अमेरिका 20 साल तक परमाणु कार्यक्रम रोकने की शर्त पर अड़ा है, जबकि ईरान 5 साल से आगे झुकने को तैयार नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि पीछे हटना दोनों में से किसी के लिए भी कमजोरी होगी, जिससे टकराव और भड़क सकता है।

बातचीत में दोनों देश 80% तक सहमति के करीब थे। राजनीतिक विश्लेषक इयान ब्रेमर के अनुसार, 12.5 साल का समझौता संभव था। यह बैठक अमेरिका और ईरान के बीच 10 साल में पहली सीधी बातचीत थी, जो ईरानी क्रांति के बाद सबसे उच्च स्तर की बातचीत भी थी। वार्ता लगभग 20 घंटे चली, तनावपूर्ण माहौल में। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका पर भरोसा न होने की बात कही। बातचीत असफल होने का मुख्य कारण अमेरिका का ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना था, जबकि ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा रहा।

दोनों देश जल्द ही दूसरी बैठक कर सकते हैं। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि उसे परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बातचीत में कई बातों पर सहमति बनी थी, लेकिन ईरान इस शर्त को मानने को तैयार नहीं हुआ। ट्रंप ने दोहराया कि ईरान अमेरिका से फिर बातचीत करना चाहता है और इसके लिए बेचैन है। उन्होंने होर्मुज में अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी की भी बात की। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने का वादा तोड़ा, जिससे दुनिया में आर्थिक अस्थिरता पैदा हुई। उनके मुताबिक, यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए खतरा है। उन्होंने ईरान पर समुद्र में बारूदी माइन्स बिछाने का भी आरोप लगाया।





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