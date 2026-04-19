परशुराम जयंती 2026: शुभ मुहूर्त, दुर्लभ संयोग और पूजा विधि

वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली परशुराम जयंती का पर्व 19 अप्रैल 2026 को पड़ रहा है। जानें इस वर्ष के शुभ मुहूर्त, बन रहे दुर्लभ योग और पूजा की विधि।

शास्त्रों के अनुसार, भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। इनका जयंती पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष परशुराम जयंती का पर्व 19 अप्रैल को मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान परशुराम की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, भगवत भक्ति प्राप्त होती है, जीवन के कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है, तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इस तिथि को भगवान विष्णु ने नर-नारायण और हयग्रीव के रूप में भी अवतार लिया था, इसलिए इस दिन इन स्वरूपों की भी

पूजा करनी चाहिए। इस वर्ष परशुराम जयंती पर कई दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहे हैं। पंचांग के अनुसार, पूजा का शुभ मुहूर्त 19 अप्रैल को शाम 06 बजकर 49 मिनट से रात 08 बजकर 12 मिनट तक रहेगा। इस मुहूर्त में पूजा करने से भगवान परशुराम की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस वर्ष रोहिणी नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसके अतिरिक्त, सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशियों में विराजमान रहेंगे, और गजकेसरी योग का भी निर्माण हो रहा है। 19 अप्रैल को शुक्र अपनी वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जिससे मालव्य योग बनेगा। धर्म और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इन दिव्य संयोगों के कारण इस वर्ष परशुराम जयंती का पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन योगों में पूजा-पाठ और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। परशुराम जयंती पर पूजा करने की विधि इस प्रकार है: सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर और पूजा स्थल को साफ करें और गंगाजल छिड़क कर पवित्र करें। उत्तर-पूर्व दिशा में एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान परशुराम की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। घी का दीपक जलाकर पूजा शुरू करें। गंगाजल से भगवान परशुराम का अभिषेक करें, चंदन और सुगंधित फूलों से उनका श्रृंगार करें। ऋतु फल और दूध से बने पदार्थ का भोग लगाएं, जिसमें तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। श्रद्धा और भक्ति के साथ आरती करें और उनके मंत्रों का जाप करें। भागवत ग्रंथ में वर्णित उनके जन्म की कथा पढ़ें। अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों और गरीबों को दान दें। भगवान परशुराम के कुछ प्रमुख मंत्र इस प्रकार हैं: ऊं रां रां ऊं रां रां परशुहस्ताय नमः, ऊं ब्रह्मक्षत्राय विद्महे क्षत्रियान्ताय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्, ऊं जामदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। भगवान परशुराम की पूजा कलियुग में अत्यंत कल्याणकारी मानी जाती है। वे सनातन धर्म में वर्णित सात चिरंजीवियों में से एक हैं। उनकी पूजा से शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और भगवान शिव ने ही उन्हें परशु अस्त्र प्रदान किया था, जिसके बाद वे परशुराम कहलाए। क्रोध और दानशीलता के मामले में भगवान परशुराम अद्वितीय थे। सहस्त्रार्जुन का वध करने के पश्चात् उन्होंने प्रायश्चित के लिए सभी तीर्थों में तपस्या की थी। गणेश जी को एकदंत बनाने वाले भी परशुराम ही थे। उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया था। उनकी दानशीलता इतनी महान थी कि उन्होंने समस्त पृथ्वी ही ऋषि कश्यप को दान कर दी थी। उन्होंने अपने शिष्य दानवीर कर्ण को ब्रह्मास्त्र की दीक्षा दी थी। विधि-विधान से परशुराम जयंती मनाने से व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है, जिसमें धन, ज्ञान, सिद्धियां, शत्रुओं पर विजय और आरोग्य शामिल हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस खबर में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं और सामान्य ज्ञान पर आधारित है, और इसकी पुष्टि समाचार एजेंसी द्वारा नहीं की जाती है





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