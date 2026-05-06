पराग अग्रवाल का जबरदस्त कमबैक: ट्विटर से हटाए जाने के बाद बनाई AI कंपनी, अब वैल्यू 2 बिलियन डॉलर

ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल ने ट्विटर से हटाए जाने के बाद एक AI स्टार्टअप Parallel Web Systems बनाया है, जिसकी वैल्यू अब 2 बिलियन डॉलर हो गई है. यह कंपनी AI और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है और बड़े निवेशकों का भरोसा हासिल कर रही है. पराग अग्रवाल का यह कमबैक टेक इंडस्ट्री में एक बड़ी मिसाल बन रही है.

ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. जब एलॉन मस्क ने ट्विटर को जैक डोर्सी से खरीदा था, तब अग्रवाल ही कंपनी के सीईओ थे.

मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद कुछ ही समय में पराग अग्रवाल को निकाल दिया था. इसके बाद उन्होंने ट्विटर का नाम X में बदल दिया था. पराग अग्रवाल ने ट्विटर छोड़ने के बाद एक AI कंपनी बनाई, जिसे पैरेलल वेब सिस्टम (Parallel Web Systems) कहा जाता है. अब इस कंपनी की वैल्यू करीब 2 बिलियन डॉलर यानी लगभग ₹19,000 करोड़ तक पहुंच गई है.

पराग अग्रवाल वह शख्स हैं जिन्हें 2022 में एलन मस्क ने ट्विटर से हटाया था. उस समय यह खबर काफी चर्चा में रही थी और माना जा रहा था कि उनका करियर थोड़ा धीमा पड़ सकता है. लेकिन अब उन्होंने जबरदस्त वापसी की है और अपनी नई कंपनी के जरिए फिर से टेक इंडस्ट्री में मजबूत पकड़ बना ली है. पैरेलल वेब सिस्टम AI और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है.

हाल ही में इस स्टार्टअप ने नई फंडिंग हासिल की है, जिसके बाद इसकी वैल्यू तेजी से बढ़कर अरबों डॉलर में पहुंच गई. खास बात यह है कि कंपनी अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन निवेशकों का भरोसा इसमें साफ दिखाई दे रहा है.

पराग अग्रवाल ने ट्विटर पर लिखा कि हमने सीरीज बी फंडिंग में सीक्वोइया के नेतृत्व में 2 बिलियन डॉलर की वैल्यू पर फंडिंग हासिल की है और मैं एंड्रयू रीड को हमारे बोर्ड में स्वागत करता हूं. सभी मौजूदा निवेशक दोबारा निवेश कर रहे हैं, जिनमें क्लीनर पार्किन्स, इंडेक्स वेंचर्स, खोसला वेंचर्स, फर्स्ट राउंड, स्पार्क कैपिटल, अब्स्ट्रैक्ट वीसी और टेर्रा इनकैप शामिल हैं.

यह भी बताया जा रहा है कि इस स्टार्टअप ने करीब 100 मिलियन डॉलर की फंडिंग जुटाई है. इतनी बड़ी फंडिंग इस बात का संकेत है कि बाजार में इस कंपनी के आइडिया और टेक्नोलॉजी को लेकर काफी उम्मीदें हैं. आज के समय में AI टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा गेम चेंजर बन चुकी है. ChatGPT जैसे टूल्स के आने के बाद से ही AI सेक्टर में जबरदस्त तेजी आई है.

ऐसे में पराग अग्रवाल का इस फील्ड में उतरना कोई छोटी बात नहीं है. उनका एक्सपीरियंस और टेक बैकग्राउंड इस स्टार्टअप को और मजबूत बना सकता है. टेक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि Parallel Web Systems आने वाले समय में Google, Meta और OpenAI जैसी बड़ी कंपनियों के लिए चुनौती बन सकती है.

हालांकि अभी कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तेजी से इसकी वैल्यू बढ़ी है, उससे साफ है कि कुछ बड़ा पक रहा है. पराग अग्रवाल की यह कहानी सिर्फ एक स्टार्टअप की सफलता नहीं है, बल्कि एक मजबूत कमबैक की मिसाल भी है.

जहां एक तरफ उन्हें एक बड़ी कंपनी से हटाया गया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपनी नई शुरुआत से यह दिखा दिया कि टेक दुनिया में मौके खत्म नहीं होते. अब सभी की नजर इस बात पर है कि उनकी यह कंपनी आगे क्या नया करती है और क्या सच में यह AI की दुनिया में कोई बड़ा बदलाव ला पाएगी. फिलहाल इतना जरूर है कि पराग अग्रवाल ने एक बार फिर खुद को सुर्खियों में ला दिया है





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