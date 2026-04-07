परिवहन विभाग में बड़ा बदलाव: 49 बस अड्डों को हवाई अड्डे की तरह विकसित करने की मंजूरी

कैबिनेट ने 49 बस अड्डों को हवाई अड्डों की तर्ज पर विकसित करने के लिए पीपीपी मॉडल को मंजूरी दी, जिससे परिवहन सुविधाओं में सुधार होगा और यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। इस परियोजना में 4000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की उम्मीद है।

आज कैबिनेट ने परिवहन विभाग के लिए एक बहुत बड़ा कर्मकारी विषय परिवर्तन पर स्वीकृति दी है। 49 जन बस अड्डों को हवाई अड्डे की तरह विकसित करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर अनुमोदन प्राप्त हुआ है। हम जल्द ही इसके लिए निविदाएं जारी करेंगे और निविदा प्रक्रिया के बाद, जो भी डेवलपर आएंगे, उनकी फिर से स्वीकृति कैबिनेट में ली जाएगी। चयन निविदा के आधार पर होगा। अनुमानित तौर पर इसमें 4000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आएगा। इससे पहले, 2500 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था। Advertisement 10

हेक्टेयर जमीन में से दो हेक्टेयर जमीन पर पहला प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव सिकंदरा राउ, हाथरस जिले में कृषि विभाग की जमीन का था, जहां बस अड्डे के लिए दो हेक्टेयर जमीन मुफ्त में प्राप्त हुई। कैबिनेट में इसे निशुल्क ले जाया गया। तीसरा प्रस्ताव नरोरा, बुलंदशहर में सिंचाई विभाग की जमीन में से 1.12 हेक्टेयर जमीन प्राप्त करने का है। वर्तमान में, लगभग 23 लाख लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं। उनके पास 43 हेक्टेयर जमीन थी, लेकिन हमें बस अड्डों के लिए उतनी ही जमीन की आवश्यकता थी। हमने इसे निशुल्क लिया है। चौथा प्रस्ताव तुलसीपुर, बलरामपुर में हरैया तराहा और देवी पाटन मंदिर के बीच की राजस्व भूमि पर है। यह भूमि पहले पीडब्ल्यूडी के पास थी, जिसमें से दो हेक्टेयर जमीन बस अड्डा बनाने के लिए ली गई है। इन सभी पहलों से, उन जिलों में भी बस अड्डे बनेंगे जहां अभी तक नहीं हैं। ये तीन प्रस्ताव हमारे महत्वपूर्ण हैं। वीवीआईपी जनता तो आपकी जनता ही रहेगी, मुझे नहीं लगता कि वे वीवीआईपी में शामिल हैं। वीवीआईपी के लिए हम चाहते हैं कि कोई भी यात्री आए। वर्तमान में, हमारे परिवहन विभाग से प्रतिदिन न्यूनतम 15 लाख और अधिकतम 23 लाख लोग यात्रा करते हैं। त्यौहारों के दौरान, जैसे दिवाली और होली, यात्रियों की संख्या 30 लाख या 35 लाख तक भी पहुंच जाती है। हम चाहते हैं कि हर कोई आसानी से यात्रा कर सके। यह भी पढ़ें: एलपीजी सिलेंडर बुकिंग में परेशानी से बचें! अभी कर लें ई-केवाईसी; जानें ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया।\परिवहन विभाग का यह महत्वपूर्ण कदम जनता के लिए परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। 49 बस अड्डों को हवाई अड्डों की तर्ज पर विकसित करने से यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं मिलेंगी। पीपीपी मॉडल के माध्यम से, सरकार निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और निवेश का लाभ उठाएगी, जिससे परियोजनाओं को समय पर और कुशलता से पूरा किया जा सके। यह परियोजना न केवल परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार करेगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। सरकार का लक्ष्य यात्रियों को एक आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करना है। इस परियोजना के अंतर्गत, विभिन्न जिलों में नए बस अड्डे बनाए जाएंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। साथ ही, मौजूदा बस अड्डों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिससे उनकी क्षमता में वृद्धि होगी। इन सभी पहलों से परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा और यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।\इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। निविदा प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएगी और सर्वोत्तम डेवलपर्स का चयन किया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि परियोजनाएं समय पर पूरी हों और गुणवत्ता मानकों का पालन किया जाए। इस परियोजना में निवेश से परिवहन क्षेत्र में क्रांति आएगी और जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सरकार यात्रियों की सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस परियोजना के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य परिवहन क्षेत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा देना है। यह परियोजना न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक मिसाल बनेगी। सरकार का मानना है कि यह परियोजना परिवहन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और जनता को बेहतर जीवन जीने का अवसर प्रदान करेगी। सरकार इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह से समर्पित है और सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। यह परियोजना परिवहन क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू करेगी और जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। इस परियोजना के अंतर्गत, परिवहन सेवाओं को और अधिक सुलभ और कुशल बनाया जाएगा, जिससे यात्रियों को यात्रा करने में आसानी होगी और उनका समय बचेगा





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