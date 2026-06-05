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परिश्रम ने जौनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्मदिन एवं विश्व पर्यावरण दिवस पर जनसेवा कार्यक्रम का आयोजन

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परिश्रम ने जौनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्मदिन एवं विश्व पर्यावरण दिवस पर जनसेवा कार्यक्रम का आयोजन
जनसेवापर्यावरण संरक्षणशिक्षा समर्थन
📆05-06-2026 08:45:00
📰Dainik Jagran
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मुख्यतः 54 दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल और 54 छात्राओं को साइकिल देकर, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाते हुए, जौनपुर में सामाजिक संस्था परिश्रम ने मुख्यमंत्री योगी के जन्मदिन व विश्व पर्यावरण दिवस पर एक व्यापक जनसेवा कार्यक्रम आयोजित किया।

सामाजिक संस्था परिश्रम ने जौनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्मदिन और विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य जनसेवा कार्यक्रम आयोजित किया। इस समारोह की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह और सचिव एडवोकेट अखिलेश चौबे ने की। कार्यक्रम का प्रारम्भ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलन से हुआ, जिसके बाद 54 दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल तथा 54 छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। इस पहल के माध्यम से न केवल विशेष जरूरतों वाले लोगों को गतिशीलता मिली, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी छात्राओं को समय पर विद्यालय पहुंचने का साधन प्रदान किया गया। पर्यावरण संरक्षण की भावना को उजागर करने हेतु उपस्थित अतिथियों ने एक बड़ी पीपल पेड़ को मातृभाषा के नाम पर लगाया। इस पौधरोपण के बाद, सभी ने मिलकर एक केक काटा, जिसमें 11 किलोग्राम का मावा का केक शामिल था, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस की मधुर खुशियाँ मनायी गईं। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद के.

पी.

सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि परिश्रम द्वारा किया गया यह सामाजिक कार्य अत्यंत प्रशंसनीय है और यह जनसेवा तथा पर्यावरण संरक्षण को एक साथ जोड़ता है, जिससे समाज में सहयोग और संवेदनशीलता का संदेश जाता है। अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह ने बताया कि संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक सहायता पहुँचना है और उन्होंने प्रदेश विकास में मुख्यमंत्री की भूमिका को सराहा। उन्होंने पर्यावरण के महत्व पर जोर देते हुए और अधिक पौधों को लगाकर उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया। सभा में जौनपुर के पूर्व मंत्री जगदीश सोनकर, भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति, मछलीशहर भाजपा जिला अध्यक्ष अजय सिंह, पूर्व विधायक सुरेंद्र प्रताप सिंह, हरेंद्र प्रसाद सिंह, सुषमा पटेल एवं कई अन्य गौरवपूर्ण नेता उपस्थित रहे। सभी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। सत्रह हजार से अधिक जनसमूह ने इस समारोह को देख अपने हृदय में सामाजिक समरसता और सेवा भाव को स्थापित किया। ट्राइसाइकिल और साइकिल प्राप्त करने के बाद दिव्यांगजन और छात्राओं के चेहरे खुशी से चमक उठे, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि इस तरह के छोटे-छोटे कदम भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अंत में राष्ट्रभक्ति गीतों की मधुर धुनों के साथ सभी ने एकत्रित होकर अपने-अपने उपकरणों को चलाते हुए एक प्रेरणादायक परेड का रूप लिया, जिससे कार्यक्रम का समापन हुआ। यह आयोजन न केवल मुख्यमंत्री के जन्मदिवस को यादगार बना गया, बल्कि शिक्षा, सामाजिक उत्थान और पर्यावरण संरक्षण के बहुआयामी संदेश को भी जनमानस में स्थापित किया

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जनसेवा पर्यावरण संरक्षण शिक्षा समर्थन दिव्यांग सहायता जौनपुर

 

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