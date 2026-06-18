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परिमल नाथवानी ने झारखंड के राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल की

राजनीति News

परिमल नाथवानी ने झारखंड के राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल की
परिमल नाथवानीझारखंडराज्यसभा
📆18-06-2026 13:48:00
📰NBT Hindi News
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परिमल नाथवानी ने झारखंड के राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल की, जिससे एनडीए की रणनीति को सफलता मिली।

परिमल नाथवानी ने झारखंड के राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल की, जिससे एनडीए की रणनीति को सफलता मिली। उन्होंने कांग्रेस और झामुमो की मजबूत घेराबंदी को तोड़कर राहुल गांधी और हेमंत सोरेन के चक्रव्यूह को भेद दिया। यह जीत मध्य प्रदेश और बिहार के बाद झारखंड में भी एनडीए की रणनीति को सफलता मिली है। परिमल नाथवानी एक प्रसिद्ध उद्योगपति हैं और उनके पास राजनीति क हलकों में गहरे व्यक्तिगत संबंध हैं। उन्होंने साल 2014 में झारखंड से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा पहुंचे और साल 2026 में एनडीए के समर्थन से फिर राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। उनका वर्तमान राज्यसभा कार्यकाल 21 जून 2026 तक है। परिमल नाथवानी को 'इंडिया' गठबंधन के बड़े नेताओं के लिए साख की लड़ाई माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपने चुनाव ी प्रबंधन के बल पर जीत हासिल की। यह जीत एनडीए के लिए एक बड़ा झटका है, जिससे विपक्ष के हौसले बढ़ सकते हैं.

परिमल नाथवानी ने झारखंड के राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल की, जिससे एनडीए की रणनीति को सफलता मिली। उन्होंने कांग्रेस और झामुमो की मजबूत घेराबंदी को तोड़कर राहुल गांधी और हेमंत सोरेन के चक्रव्यूह को भेद दिया। यह जीत मध्य प्रदेश और बिहार के बाद झारखंड में भी एनडीए की रणनीति को सफलता मिली है। परिमल नाथवानी एक प्रसिद्ध उद्योगपति हैं और उनके पास राजनीतिक हलकों में गहरे व्यक्तिगत संबंध हैं। उन्होंने साल 2014 में झारखंड से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा पहुंचे और साल 2026 में एनडीए के समर्थन से फिर राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। उनका वर्तमान राज्यसभा कार्यकाल 21 जून 2026 तक है। परिमल नाथवानी को 'इंडिया' गठबंधन के बड़े नेताओं के लिए साख की लड़ाई माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपने चुनावी प्रबंधन के बल पर जीत हासिल की। यह जीत एनडीए के लिए एक बड़ा झटका है, जिससे विपक्ष के हौसले बढ़ सकते हैं

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परिमल नाथवानी झारखंड राज्यसभा चुनाव एनडीए कांग्रेस झामुमो

 

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